«Будем стоять до закрытия!»: возле посольств Беларуси - огромные очереди из желающих проголосовать на выборах президента 9 августа 2020

Таких длинных очередей возле белорусских посольств за границей во время выборов давно не было. Это очередь к посольству в Киеве. Фото: Виктория Мартынюк, thebabel.com.ua

Основной день для голосования на выборах президента Республики Беларусь настал в 9 августа. В этот день работают избирательные участки и в консульствах и посольствах Беларуси за границей. Для белорусов открыто 44 избирательных участка.

Желающих отдать свой голос оказалось достаточно для того, чтобы возле диппредставительств собрались очереди. Посмотрите, сколько желающих проголосовать белорусов собралось в Москве, Санкт-Петербурге, Варшаве, Гааге, Праге и Киеве.

Виктория Терешенок приехала из Германии в Нидерланды. К 11 утра здесь у посольства собралось больше 100 человек.

– На 11:00 очередь в посольство Беларуси в Гааге - 100 очень красивых людей, детей, собак из Нидерландов, Германии, Бельгии, Люксембурга. Со многими пришли их мужья и жены-небелорусы, просто поддержать. Беременных и пожилых пропускают вперед, но люди скромно отказываются идти без очереди и продолжают стоять. Очередь идет медленно, но всем все равно: никто не ноет. Люди знакомятся, обсуждают новости, фотографируются. Главный вопрос - «Что там в Минске?», - передает из Гааги белоруска Виктория Терешенок.

А это желающие проголосовать белорусы в Москве. Фото: kp.ru

Сотни избирателей в Москве пришли в посольство, чтобы проголосовать на выборах президента. Фото: kp.ru

Михаил Пашкевич голосует в Праге. Здесь к середине дня собралось около 300 человек.

– В середине дня в посольство Беларуси стоит почти 300 человек. Очередь движется очень медленно. С такой скоростью боимся не успеть. Но будем стоять до закрытия, - говорят белорусы из Праги.

Очередь в Петербурге даже не видно, где начинается. Фото: читательница «КП»

Очередь перед посольством Беларуси в Варшаве показали в новостях на польском телеканале TVN24.

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