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«Такого количества голосующих никогда не было!» Как в Беларуси проходят выборы, которые президент поручил сделать праздником

9 августа белорусы выбирают президента. «Комсомолка» прошла по нескольким участкам
Мария ЭлешевичМария ЭлешевичМарияЭлешевич
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Первые избиратели пришли на участки к 8 часам утра.

Первые избиратели пришли на участки к 8 часам утра.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

4 августа, когда Александр Лукашенко обращался с Посланием к парламенту и народу, он распорядился: выборы должны быть праздником для людей. На участках распоряжение исправно стараются исполнить. На некоторых планируют концерты на каждые два часа. На школьных партах, которые вынесли на улицу, лежат шашки и скакалки (для конкурсов на самого ловкого и смелого). В 8 утра посоревноваться в смелости и ловкости еще никто не решается, а вот проголосовать - вполне.

Детская зона на одном из участков

Детская зона на одном из участков

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«А почему мы должны бояться, если не нарушаем закон?»

Анастасия училась в одной из школ на улице Кунцевщина, а теперь пришла голосовать на участок в своей же школе.

- Я пришла так рано, чтобы успеть на работу, - объясняет Анастасия. - Гражданский долг выполнила, а теперь можно и к трудовым обязанностям.

Анастасия пришла еще до 8 часов

Анастасия пришла еще до 8 часов

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Руслан тоже пришел рано, но на участок он не попал. Он аккредитованный наблюдатель. Но, как и многим, наблюдать придется с улицы.

- Пожалуйста, можете покинуть помещение? - говорят Руслану в кабинете, где находится участок, он уходит и фиксирует приходящих вместе с несколькими наблюдателями.

Открытые кабинки - одна из особенностей этих выборов

Открытые кабинки - одна из особенностей этих выборов

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Независимые наблюдатели. Справа на фото - Руслан

Независимые наблюдатели. Справа на фото - Руслан

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В наблюдателях, которые попали на участок, находится классный руководитель моего ребенка, который учится в этой школе. Мне больше нечего сказать, я все прекрасно понимаю! - говорит один из уличных наблюдателей. - Предполагаю, что там все - учителя, которые представляют разные партии.

- За ребенка не боитесь? - интересуюсь.

- А почему мы должны бояться, если мы не нарушаем закон? - вступает в разговор Руслан. - Бояться должны те, кто его нарушает.

Наблюдатели

Наблюдатели

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Буфет на избирательном участке как отдельный вид искусства

Буфет на избирательном участке как отдельный вид искусства

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Из школы выходит женщина с коляской.

- Я привыкшая! - говорит она и ловко поднимает коляску, чтобы спуститься с ней по лестнице.

Один из участков находится в холле, другие два - в кабинетах

Один из участков находится в холле, другие два - в кабинетах

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Около школы - скамейки из спортивного зала - обычно на них сидят освобожденные от физкультуры. Но сегодня они для зрителей на концерте, который проходит аж трижды за день. Две женщины подпевают песням, которые звучат из колонок, клеят красно-белые полосы - чтобы зрители держали дистанцию: коронавирус.

Подготовка к концерту

Подготовка к концерту

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Э-э-э, так за какую женщину голосовать, Дима?! Тут их две! - около участка мужчина рассматривает предвыборную листовку и кричит сыну, который идет в направлении выхода.

- Это мой сын, младший! Сейчас и старший с женой придет! - довольно рассказывает Сергей Антонович, а потом возмущается. - Так кто эти голоса считает? У меня племянник на прошлых выборах сидел в комиссии, там тоже женщина была (речь идет о кандидате Татьяне Короткевич. - Ред.), на его участке за нее много проголосовало!

Сергей Антонович был возмущен, что кабинки открыты

Сергей Антонович был возмущен, что кабинки открыты

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда Сергей Антонович зайдет на участок, будет недоволен, что кабинка открыта.

- Я хочу выразить свое мнение! - скажет он, а потом будет просить, чтобы мы сфотографировали его бюллетень! - Я проголосовал и одного кандидата вычеркнул!

В комиссии объяснят, что бюллетень испорчен, потому что избиратель около двух фамилий кандидатов сделал пометки.

Белорусы выбирают из четырех кандидатов

Белорусы выбирают из четырех кандидатов

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уже за территорией школы к нам обращается мужчина пенсионного возраста, когда видит бейдж «пресса».

- Так а за кого там можно проголосовать? - спрашивает. - Може,т за Тихановскую? Ту, у которой мужик сидит.

- Пойдете голосовать?

- Конечно! Сейчас только собачку выгуляю и приду, - улыбается мужчина.

Сделать выбор белорусы могут до 20.00 9 августа

Сделать выбор белорусы могут до 20.00 9 августа

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Недалеко от школы, в доме на девятом этаже, мужчина вывешивает бело-красно-белый флаг. В соседнем доме из окна играет «Перемен».

По соседству с избирательным участком

По соседству с избирательным участком

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Наблюдатели: «Приходят люди из соседних домов и предлагают помощь»

Около другого участка играет Feduk. За пультом сидит молодая девушка, на руке - белый браслет.

- Просто мне очень нравится белый цвет, - иронично улыбается она.

Независимые наблюдатели около этой школы говорят, что плейлист здесь неплохой, шутят про Цоя. Наблюдатели, которых не пускают внутрь, есть около каждого участка. Обычно это человека три-пять. У каждого история похожая: сказали, что наблюдателей уже достаточно, поэтому считают голосующих на улице.

- В школу нас не пускают даже в туалет. Любому человеку дают воды попить, а нам нет, - рассказывает одна из наблюдателей Катерина. - Зато к нам подходят люди из соседних домов: я в 6-й квартире живу - приходите! Волонтеры приезжают каждый день по несколько раз. Привезли воды, бананов, вафельки.

Некоторые считают проголосовавших и записывают на телефон, кто-то пишет на бумаге

Некоторые считают проголосовавших и записывают на телефон, кто-то пишет на бумаге

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С участка выходит Ольга Дмитриевна. На руке - снова браслет. Даже два: один резиновый с названием группы «Петля пристрастия», второй - тканый.

- Я за перемены, - объясняет женщина, что браслеты неслучайны. - Резиновый мне подарили, а второй сама сшила.

Под дверью у участка стоит девушка с блокнотом - она и избиратель, и независимый наблюдатель.

На досрочном голосовании Светлана была наблюдателем в Гродно, 9 августа - в Минске

На досрочном голосовании Светлана была наблюдателем в Гродно, 9 августа - в Минске

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вас не попросили отсюда?

- Много раз просили. Но я держусь, я никому не мешаю, - улыбается Светлана.

На двери, за которой находится участок, где дежурит Светлана, вывеска «1+2=3. Кабінет пачатковых класаў».

За дверью - избирательный участок

За дверью - избирательный участок

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- У нас не за кого голосовать, кроме президента! Я на пенсии - вот, видите, седина. Меня все устраивает, - резко говорит она. На улице около участка выставлены белые палатки с едой и столики под зонтиками. Под одним из них женщина с тросточкой.

На просьбу назвать имя отвечает:

- А имеет ли это значение?

А когда позирует для фото, скандирует: «Да здравствует президент!»

Пенсионерка не называет своего имени. Женщина уверена, что, кроме действующего президента, голосовать не за кого

Пенсионерка не называет своего имени. Женщина уверена, что, кроме действующего президента, голосовать не за кого

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На третьем по счету участке бесплатно наливают чай и угощают печеньем - каждая печенюшка завернута в целлофан, рядом надпись «дегустация».

- А шашлыка бесплатного не будет? - шутит пара за столиком. - Бесплатный чай раздают. Только бы надежды все исполнились!

- Такого, конечно, никогда не было! - говорят о количестве людей, - Мы каждый раз ходим, но чтобы столько! И избирателей и наблюдателей. Был бы только толк...

Важный элемент любого городского праздника

Важный элемент любого городского праздника

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мужчина признается, что сам ходит на выборы всегда.

- Еще и проверял постоянно: сосед проголосовал или нет.

- И как оказывалось?

- Нет! Так я ему говорю тогда: и чего ты политику разводишь на кухне?

Александр Лукашенко поручил выборы сделать праздником

Александр Лукашенко поручил выборы сделать праздником

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще за одним деревянным столом - большая семья. Светлана Михайловна - мама, теща и бабушка - рассказывает свою историю.

- 11 марта умер мой муж, но он есть в списках голосующих.

Светлана Михайловна и Екатерина в списках избирателей увидели своего мужа и отца. Мужчина умер в марте

Светлана Михайловна и Екатерина в списках избирателей увидели своего мужа и отца. Мужчина умер в марте

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы потребовали, чтобы его вычеркнули, и председатель комиссии поставил подпись, - говорит дочка Екатерина. - Но вычеркивать папу не хотели: нас, мол, не уведомили о смерти, потом не хотели звать председателя. Но все-таки вычеркнули.

Беларусь в шестой раз выбирает президента

Беларусь в шестой раз выбирает президента

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участок оказывается самым защищенным от коронавируса. На полу - разметка, чтобы держали дистанцию - которая уходит аж на лестницу. Избирательная комиссия в масках и перчатках, наблюдатели на участке в масках, перчатки лежат рядом.

Участковая комиссия на этом участке в перчатках

Участковая комиссия на этом участке в перчатках

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Избирателей просят заходить на участок по несколько человек.

- Так у нас же нет коронавируса! - возмущается девушка, которая пришла голосовать. Вы его видите?

На входе в школу движение избирателей регулируют почти как сотрудники ГАИ на дорогах.

Линии для соблюдения дистанции есть даже на лестнице

Линии для соблюдения дистанции есть даже на лестнице

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Поставил крест! - эмоционально выходит с участка мужчина.

- А я галочку, - спокойно говорит его друг.

- Так в бюллетене и я галочку… Ну, посмотрим…

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