«Такого количества голосующих никогда не было!» Как в Беларуси проходят выборы, которые президент поручил сделать праздником

Первые избиратели пришли на участки к 8 часам утра. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

4 августа, когда Александр Лукашенко обращался с Посланием к парламенту и народу, он распорядился: выборы должны быть праздником для людей. На участках распоряжение исправно стараются исполнить. На некоторых планируют концерты на каждые два часа. На школьных партах, которые вынесли на улицу, лежат шашки и скакалки (для конкурсов на самого ловкого и смелого). В 8 утра посоревноваться в смелости и ловкости еще никто не решается, а вот проголосовать - вполне.

Детская зона на одном из участков Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«А почему мы должны бояться, если не нарушаем закон?»

Анастасия училась в одной из школ на улице Кунцевщина, а теперь пришла голосовать на участок в своей же школе.

- Я пришла так рано, чтобы успеть на работу, - объясняет Анастасия. - Гражданский долг выполнила, а теперь можно и к трудовым обязанностям.

Анастасия пришла еще до 8 часов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Руслан тоже пришел рано, но на участок он не попал. Он аккредитованный наблюдатель. Но, как и многим, наблюдать придется с улицы.

- Пожалуйста, можете покинуть помещение? - говорят Руслану в кабинете, где находится участок, он уходит и фиксирует приходящих вместе с несколькими наблюдателями.

Открытые кабинки - одна из особенностей этих выборов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Независимые наблюдатели. Справа на фото - Руслан Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В наблюдателях, которые попали на участок, находится классный руководитель моего ребенка, который учится в этой школе. Мне больше нечего сказать, я все прекрасно понимаю! - говорит один из уличных наблюдателей. - Предполагаю, что там все - учителя, которые представляют разные партии.

- За ребенка не боитесь? - интересуюсь.

- А почему мы должны бояться, если мы не нарушаем закон? - вступает в разговор Руслан. - Бояться должны те, кто его нарушает.

Наблюдатели Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Буфет на избирательном участке как отдельный вид искусства Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Из школы выходит женщина с коляской.

- Я привыкшая! - говорит она и ловко поднимает коляску, чтобы спуститься с ней по лестнице.

Один из участков находится в холле, другие два - в кабинетах Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Около школы - скамейки из спортивного зала - обычно на них сидят освобожденные от физкультуры. Но сегодня они для зрителей на концерте, который проходит аж трижды за день. Две женщины подпевают песням, которые звучат из колонок, клеят красно-белые полосы - чтобы зрители держали дистанцию: коронавирус.

Подготовка к концерту Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Э-э-э, так за какую женщину голосовать, Дима?! Тут их две! - около участка мужчина рассматривает предвыборную листовку и кричит сыну, который идет в направлении выхода.

- Это мой сын, младший! Сейчас и старший с женой придет! - довольно рассказывает Сергей Антонович, а потом возмущается. - Так кто эти голоса считает? У меня племянник на прошлых выборах сидел в комиссии, там тоже женщина была (речь идет о кандидате Татьяне Короткевич. - Ред.), на его участке за нее много проголосовало!

Сергей Антонович был возмущен, что кабинки открыты Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда Сергей Антонович зайдет на участок, будет недоволен, что кабинка открыта.

- Я хочу выразить свое мнение! - скажет он, а потом будет просить, чтобы мы сфотографировали его бюллетень! - Я проголосовал и одного кандидата вычеркнул!

В комиссии объяснят, что бюллетень испорчен, потому что избиратель около двух фамилий кандидатов сделал пометки.

Белорусы выбирают из четырех кандидатов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уже за территорией школы к нам обращается мужчина пенсионного возраста, когда видит бейдж «пресса».

- Так а за кого там можно проголосовать? - спрашивает. - Може,т за Тихановскую? Ту, у которой мужик сидит.

- Пойдете голосовать?

- Конечно! Сейчас только собачку выгуляю и приду, - улыбается мужчина.

Сделать выбор белорусы могут до 20.00 9 августа Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Недалеко от школы, в доме на девятом этаже, мужчина вывешивает бело-красно-белый флаг. В соседнем доме из окна играет «Перемен».

По соседству с избирательным участком Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Наблюдатели: «Приходят люди из соседних домов и предлагают помощь»

Около другого участка играет Feduk. За пультом сидит молодая девушка, на руке - белый браслет.

- Просто мне очень нравится белый цвет, - иронично улыбается она.

Независимые наблюдатели около этой школы говорят, что плейлист здесь неплохой, шутят про Цоя. Наблюдатели, которых не пускают внутрь, есть около каждого участка. Обычно это человека три-пять. У каждого история похожая: сказали, что наблюдателей уже достаточно, поэтому считают голосующих на улице.

- В школу нас не пускают даже в туалет. Любому человеку дают воды попить, а нам нет, - рассказывает одна из наблюдателей Катерина. - Зато к нам подходят люди из соседних домов: я в 6-й квартире живу - приходите! Волонтеры приезжают каждый день по несколько раз. Привезли воды, бананов, вафельки.

Некоторые считают проголосовавших и записывают на телефон, кто-то пишет на бумаге Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С участка выходит Ольга Дмитриевна. На руке - снова браслет. Даже два: один резиновый с названием группы «Петля пристрастия», второй - тканый.

- Я за перемены, - объясняет женщина, что браслеты неслучайны. - Резиновый мне подарили, а второй сама сшила.

Под дверью у участка стоит девушка с блокнотом - она и избиратель, и независимый наблюдатель.

На досрочном голосовании Светлана была наблюдателем в Гродно, 9 августа - в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вас не попросили отсюда?

- Много раз просили. Но я держусь, я никому не мешаю, - улыбается Светлана.

На двери, за которой находится участок, где дежурит Светлана, вывеска «1+2=3. Кабінет пачатковых класаў».

За дверью - избирательный участок Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- У нас не за кого голосовать, кроме президента! Я на пенсии - вот, видите, седина. Меня все устраивает, - резко говорит она. На улице около участка выставлены белые палатки с едой и столики под зонтиками. Под одним из них женщина с тросточкой.

На просьбу назвать имя отвечает:

- А имеет ли это значение?

А когда позирует для фото, скандирует: «Да здравствует президент!»

Пенсионерка не называет своего имени. Женщина уверена, что, кроме действующего президента, голосовать не за кого Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На третьем по счету участке бесплатно наливают чай и угощают печеньем - каждая печенюшка завернута в целлофан, рядом надпись «дегустация».

- А шашлыка бесплатного не будет? - шутит пара за столиком. - Бесплатный чай раздают. Только бы надежды все исполнились!

- Такого, конечно, никогда не было! - говорят о количестве людей, - Мы каждый раз ходим, но чтобы столько! И избирателей и наблюдателей. Был бы только толк...

Важный элемент любого городского праздника Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мужчина признается, что сам ходит на выборы всегда.

- Еще и проверял постоянно: сосед проголосовал или нет.

- И как оказывалось?

- Нет! Так я ему говорю тогда: и чего ты политику разводишь на кухне?

Александр Лукашенко поручил выборы сделать праздником Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще за одним деревянным столом - большая семья. Светлана Михайловна - мама, теща и бабушка - рассказывает свою историю.

- 11 марта умер мой муж, но он есть в списках голосующих.

Светлана Михайловна и Екатерина в списках избирателей увидели своего мужа и отца. Мужчина умер в марте Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы потребовали, чтобы его вычеркнули, и председатель комиссии поставил подпись, - говорит дочка Екатерина. - Но вычеркивать папу не хотели: нас, мол, не уведомили о смерти, потом не хотели звать председателя. Но все-таки вычеркнули.

Беларусь в шестой раз выбирает президента Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участок оказывается самым защищенным от коронавируса. На полу - разметка, чтобы держали дистанцию - которая уходит аж на лестницу. Избирательная комиссия в масках и перчатках, наблюдатели на участке в масках, перчатки лежат рядом.

Участковая комиссия на этом участке в перчатках Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Избирателей просят заходить на участок по несколько человек.

- Так у нас же нет коронавируса! - возмущается девушка, которая пришла голосовать. Вы его видите?

На входе в школу движение избирателей регулируют почти как сотрудники ГАИ на дорогах.

Линии для соблюдения дистанции есть даже на лестнице Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Поставил крест! - эмоционально выходит с участка мужчина.

- А я галочку, - спокойно говорит его друг.

- Так в бюллетене и я галочку… Ну, посмотрим…