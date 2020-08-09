«Это в 90-е я с радостью голосовать шел. Теперь только с надеждой»: как проходят выборы в деревне Полудетки на Витебщине, где недавно побывал Лукашенко

Наташа из деревни Полудетки Витебского района пришла на избирательный участок за булочками- их можно купить без денег, в счет зарплаты. А проголосовала она заранее. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- Всем здравствуйте, с праздником, сегодня голосуем за чистое небо, ура! – 79-летняя Светлана Ивановна врывается на избирательный участок, как фейерверк. 9 августа она первая, кто пришел проголосовать на участке №3 в деревне Полудетки в Витебском районе. Светлана Ивановна празднично одета и полна энтузиазма.

Светлана Ивановна Васильева проголосовала первой. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- Все проголосуют так, как я скажу! – взмахивает она рукой. Очень может быть. Светлана Ивановна Васильева в Полудетках живет 40 лет, работала учительницей, потом – воспитателем в детском саду. Человек влиятельный. Кому нужно жалобу написать или что выхлопотать, идут советоваться к Васильевой. Она объясняет односельчанам, куда звонить, куда писать, а порой и сама ездит в город, разбираться с властями.

- Что, только булочки? А где к булочкам? – разочарованно рассматривает ассортимент буфета пожилая женщина в зеленой косынке.

Около входа на участок - портреты кандидатов. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- Не положено! – отвечает буфетчица, прикидывая, как посимпатичнее украсить витрину помидорами и зеленью. – Александр Григорьевич не пьет, и мы не пьем.

Холл избирательного участка, где расположился буфет, заполняет шумная стайка разновозрастных женщин в косынках. Разбирают булочки, беляши и смаженки, но голосовать никто не идет.

- Мы все уже проголосовали досрочно!

- Так что, специально за булочками пришли? Они здесь особенные? В деревне же есть магазин.

- Особенные, - улыбаются женщины. – Тут можно без денег взять, под зарплату. Потом вычтут.

Женщины пришли только в буфет - все они проголосовали досрочно. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Булок берут помногу. Уже через час после начала голосования буфетчицы удивляются: привезли 200 штук, а осталось вот, только один поднос заполнить!

Досрочно в Полудетках проголосовали около сорока процентов. Здесь голосуют жители семи деревень – Полудетки, Буево, Кошелево, Клишево, Жебентяи, Пышняки, Казаново. Всего 239 избирателей.

На столе избирательной комиссии пышные букеты- женщины принесли из своих палисадников. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- У вас, городских, дачи, а у нас – уборочная, - объясняет председатель избирательной комиссии. – Все на работе, все заняты. Кто когда минутку улучил, тогда и проголосовал.

- Премию за досрочное голосование обещали! Сто рублей! – говорит мужчина, который тоже пришел только в буфет. – Шучу, шучу. Какая тут премия… Просто начальство сказало.

В мае в Полудетки приезжал Александр Лукашенко. Президенту показали новую роботизированную ферму с чистыми коровами. А вот самого президента людям не показали.

Большинство сельчан проголосовали с утра. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- Я видела, у меня окна вот сюда смотрят, когда он выходил, видела! – рассказывает женщина в платочке. – А вообще, нам всем сказали на улицу не выходить, когда он приезжал.

- И собак, коров чтоб на улице не было... А во-он там снайпер сидел! – добавляет мужчина.

Досрочно проголосовали около 40 процентов жителей семи деревень. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Владимир Евстафьев с женой тоже пришел только в буфет. Механизатор рассказывает, что зарабатывает 1000 рублей в месяц.

- Кажется, неплохо. Но жить на эти деньги сложно. Еще лет пять назад жена была в декретном, жили на одну мою зарплату. Ее и на продукты хватало, и каждый месяц покупали что-то из одежды себе или детям. А сейчас так не получается. Не хватает!

Булочки расхватали за час, пришлось подвозить еще. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Избирательный участок в Полудетках – в просторном актовом зале. В уголке стоит опечатанная урна с теми самыми 40 процентами бюллетеней досрочного голосования. Рядом с дежурным медиком весы, желающие могут взвеситься. На столе избирательной комиссии пышные букеты гладиолусов и гортензий – все из палисадников самих членов комиссии. Есть антисептик, но он особо не востребован.

Кабины для голосования шторками закрыты со всех сторон. Люди, которые приходят голосовать, ни о политике, ни о самих выборах особо не говорят. Кто пойдет на рыбалку, у кого огурцы хорошо растут…

Дезинфицирующие средства на участке есть, но они почти не востребованы. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- Музыка почему не играет? – интересуется пенсионерка. – Раньше на выборах всегда музыка играла.

Музыки и правда нет. Но во второй половине дня обещают концерт художественной самодеятельности. Самодеятельность не местная – клуб в Полудетках уже закрыли, как закрыли и библиотеку.

После обеда в буфет подвезли спиртное. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

К обеду в буфете появляется коньяк и водка. Буфетчица удивляется:

- Сколько лет я уже на выборах работаю, мы никогда спиртное не продавали. А тут вдруг привезли, сказали продавать.

Двое членов комиссии отправляются в деревню Жебентяи, проводить голосование на дому. Там ждут 39 человек – пенсионеры, которым трудно добраться до Полудеток, те, кто приболел, мамы-декретницы. Те, кто повезет передвижную урну в Жебентяи, одевают одноразовые белые халаты, перчатки, маски. Алексей Ульянович Соколов маску пока прячет в карман – в машине в ней трудно дышать. Алексей Ульянович в избирательны комиссиях работает с шестидесятых годов. Почему?

Алексай Ульянович в избирательных комиссиях работает с шестидесятых - потому, что исполнительный и ответственный. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- Потому, что я ответственный и исполнительный. Раньше попроще было, сейчас вот ходил, напоминал каждому, чтобы проголосовали. Сам проголосую последним.

К тому времени, как приезжает самодеятельность с концертом, почти все полудетковцы уже проголосовали. Послушать песни собралось человек двадцать.

Самодеятельность приехала! Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- А вы с каким настроением пришли голосовать? – спрашиваю мужчину в синей майке.

- Настроение у меня было, когда я в девяностые голосовал. Радостное было настроение. А сейчас осталась только надежда.

К тем, кто не может прийти на участок, повезут урны на дом. Из-за коронавируса члены комиссии облачаются в халаты, маски и перчатки. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

На концерт пришло немного людей. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Самодеятельность приехала! Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

На деревенских улицах пусто - уборочная. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА