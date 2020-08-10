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Общество

Протесты в Гомеле: молодежь вышла на улицы, задержали около 30 человек

Журналисту «КП» не разрешили снимать подсчет голосов из-за «слишком большого объектива»
Павел МицкевичПавел МицкевичПавелМицкевич
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Люди требовали отпустить водителя, считая, что его остановили незаконно. Затем начались массовые задержания

Люди требовали отпустить водителя, считая, что его остановили незаконно. Затем начались массовые задержания

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

«КП» наблюдала за подсчетом голосов в Гомеле на участках, расположенных в Ледовом дворце. На участке №34 журналисту сначала разрешили снимать процесс подсчета голосов - с расстояния около 15 метров, а затем запретили:

- У вас слишком длинный объектив! Я запрещаю вам наводить его на стол с бюллетенями! - заявила председатель комиссии. - Вы можете заснять голоса и нарушить тайну голосования!

Председатель комиссии опасалась "нарушения тайны голосования"

Председатель комиссии опасалась "нарушения тайны голосования"

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Глава соседнего участка №35 - там, где были странные цифры по досрочному голосованию - разрешил снимать, однако на еще большем расстоянии - около 20 метров, дальше, чем сидели наблюдатели.

Снимать разрешили с расстояния около 20 метров

Снимать разрешили с расстояния около 20 метров

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На оба участка в конце голосования приходили избиратели с просьбой дать им возможность наблюдать за подсчетов голосов и затем ознакомиться с итоговыми протоколами. В этом избирателям отказали. На обоих участках с огромным отрывом победил действующий президент.

На участке с огромным отрывом победил действующий президент

На участке с огромным отрывом победил действующий президент

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Подсчет голосов наблюдать было почти не возможно - члены комиссии закрывали собой стол

Подсчет голосов наблюдать было почти не возможно - члены комиссии закрывали собой стол

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

После окончания голосования вечером 9 августа на центральной площади Гомеля собрались протестующие, почти сразу произошла стычка с ОМОНом, который оцепил площадь и стал задерживать людей.

Собравшихся оттеснили на улицу Советскую. Здесь под сигналы авто люди скандировали: «Верым, можам, пераможам!», «Жыве Беларусь!», «Уходи!», «Это наш город!». На улице выключили освещение, периодически у тротуаров останавливался автозак, происходили задержания.

Самые массовые - на площади Восстания. Здесь гаишники остановили машину, сигналившую в поддержку демонстрантов. Несколько сотен человек, в основном, молодые люди, окружили машину и начали скандировать: «Отпусти!» На площадь подъехал автозак, омоновцы стали выхватывать из толпы молодых людей. Чаще тех, кто снимал происходящее на смартфоны.

Сотрудник ГАИ задержал корреспондента «КП», несмотря на то, что он был в жилетке с надписью «Пресса» и предупреждал милиционера о нарушении им закона о СМИ. Журналиста передали омоновцам, те ответили, что это не задержание, а «доставление на беседу».

В целом около 30 человек доставили в Центральный РОВД ночью. Среди задержанных были трое несовершеннолетних парней. Как и всех, их продержали в актовом зале РОВД около шести часов. Насколько мы видели, допрашивали их без присутствия родителей и утром вызвали на составление протоколов об административном правонарушении. Журналиста «КП» отпустили лишь в 5 часов утра.

ОМОН и сотрудники РОВД обращались с задержанными не грубо, вели себя относительно корректно.

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