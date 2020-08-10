В Беларуси 10 августа - второй день протестов: есть погибший, раненые, пострадали журналисты

10 августа люди снова вышли на улицы в знак протеста Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске протестующие начали собираться в разных частях города около 19.30 - 20 часов. Людей, которые группировались на подходе к стеле (там протесты прошли вчера, 9 августа) силовики в пятнистом камуфляже стали вытеснять к Немиге.

Людей сместили от стелы к Немиге Фото: Павел МАРТИНЧИК

Центр города оперативно перекрыли. Минск гудит - сигналы клаксонов в этот раз раздаются не только на центральных улицах - сигналят водители и на Уручье, и на Грушевке.

Очевидцы слышали выстрелы на улице Кальварийской. Сообщают, что силовики пустили газ. Издание «Наша нива» пишет, что ранен их журналист Наталья Лубневская, она получила ранение в область колена.

Со стороны метро Октябрьская и улицы Кальварийская со всех сторон стекаются люди. Протестующие выходят в разных частях города - толпы людей стоят на проспекте Пушкина, проспекте Победителей, улице Тимирязева.

Одна из девушек о чем-то долго разговаривала с омоновцем Фото: Павел МАРТИНЧИК

- На Грушевке на проспекте Дзержинского тоже есть люди, вышли на проспект, гуляли. Приехал ОМОН на автозаке, начал хватать. Но люди быстрее бегают, чем они. Несколько человек в возрасте схватили - не успели убежать, их пару раз дубинкой ударили. А потом, когда немного дальше отвезли, выпустили из автозака, - рассказал «Комсомолке» очевидец Вадим.

Конечно, не обошлось без задержаний Фото: Павел МАРТИНЧИК

Протестующие на разных улицах выходят на проезжую часть, блокируют движение.

- На втором кольце много машин, практически все подают звуковые сигналы. Много бело-красно-белых флагов, улыбок. У кого нет флагов - светят фонариками на телефонах. Прохожие на тротуарах кричат в ответ и машут. Сигналят автобусы, фуры, - рассказала минчанка Александра.

В Беларуси люди снова вышли на улицы в знак протеста Фото: Павел МАРТИНЧИК

На Немиге собралось как минимум 500 человек, сообщает наш корреспондент. Люди ведут себя спокойно. За два часа - с 20 до 22, светошумовых гранат там не взрывали. В какой-то момент люди спели гимн Беларуси, а лозунг "Милиция с народом" сменился на "Мы вас любим".

Протесты 10 августа в Минске Фото: Павел МАРТИНЧИК

Протестующие оставили на дороге машину – ОМОН руками перебросил ее на обочину

В районе станции метро Пушкинская протестующие забаррикадировали дорогу, оставив машину на проезжей части. Около 30 силовиков раскачали машину и отбросили ее на обочину. В протестующих стреляют резиновыми пулями, используют светошумовые гранаты. Нескольким пострадавшим с осколочными ранениями оказывали помощь волонтеры. Протестующие строят баррикады, выносят на дорогу клумбы, бросают в сторону силовиков камни.

На улицы люди выходят в знак протеста, они недовольны результатами выборов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Около 23.20 людей оттесняют в сторону станции метро Спортивная.

Протестующие пытаются задавать сотрудникам милиции вопросы: "Как вы будете смотреть в глаза своим детям? Вы же разменная монета у власти!".

Корреспондента «Комсомолки» оглушило светошумовой гранатой в районе площади Бангалор. Он передает, что там собралось несколько тысяч человек. Силовики атакуют протестующих гранатами, звучат выстрелы.

Жесткие задержания и разгоны проходят в районе Бангалор и Притыцкого Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как сообщают наши журналисты, примерно в 23.40 на улице Ольшевского вышли около 150 ОМОНовцев, начался жесткий разгон.

В руках мужчины взорвалось взрывное устройство - он погиб

После 23 часов МВД заявило о первом погибшем.

- Сегодня, 10 августа около 23.00, в ходе массовых беспорядков в Минске на улице Притыцкого, толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ОМОН и "краповые береты" Фото: Павел МАРТИНЧИК

Огромная толпа людей собралась у ТЦ Рига на улице Сурганова - протестующие заблокировали дорогу своими автомобилями и вышли на проезжую часть.

На проспекте Пушкина взрываются светошумовые гранаты. Протестующие в ответ бросили бутылку с какой-то горючей жидкостью - на асфальте была полоса огня, он быстро погас.

Протестующие несколько раз возводили баррикады на Сурганова Фото: Павел МАРТИНЧИК

В 00:40 в сторону улицы Ольшевского идет толпа людей, силовики часто используют светошумовые гранаты. На дороге встречаются резиновые шарики - похоже, это и есть пули, которыми стреляют силовики. На обочине лежал пострадавший человек - ему перебинтовали предплечье, достали резиновый шарик.

Столкновения в районе Немиги Фото: Павел МАРТИНЧИК

Автомобиль в Минске сбил сотрудника ОМОН.

В 1:15 на улице Сурганова в районе ТЦ Рига выстроены баррикады из строительных решеток, мусорных баков, стройматериалов. Этим занята часть улицы от «Риги» до Беларусбанка. Одна урна дымится. ОМОНа здесь пока нет. Протестующих – около 300-400.

10 августа в Беларуси второй день протестуют люди Фото: Павел МАРТИНЧИК

1.25. На Сурганова выехал водомет и разбил баррикады – на них стояли люди, но они успели убежать.

Ночью 10 августа на Сурганова было так Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Бресте звучат взрывы и выстрелы, в Гомеле работает ОМОН со щитами и дубинками

В Бресте люди собирались на улице Советской, вдоль проспекта Машерова, ничего не кричали, молча стояли цепочкой и хлопали. Проезжающие машины сигналили. В начале восьмого начались массовые задержания, слышны взрывы и выстрелы. Около 22 часов по направлению в центр двигались несколько машин с военными. Центральные улицы перекрыты ГАИ, люди стоят на проезжей части.

Гомель: На площадь Ленина (центральная площадь) вышло предположительно около 2 тысяч. Не кучкуются в одном месте, рассредоточены по площади. Милиция потребовала покинуть площадь, так как было совершено некое происшествие. Люди стали возмущаться, хлопать, говорить, что собрались потому, что за честные выборы. ОМОН и внутренние войска со щитами и с дубинками стали разбивать группы людей, выхватывать и задерживать. Люди пытались говорить с силовиками, а потом стали скандировать им «Мы вас любим». Людей разогнали, но они опять собираются и пытаются разговаривать с силовиками.

Береза: вечером 10 августа люди в знак протеста собрались на площади в центре города. Милиция перекрыла для водителей подъезд.

- Сотрудники ОМОН со щитами выстроились возле площади, - рассказывает местная жительница. - Машины скорой помощи были рядом. Были слышны звуки петард, возможно, это были светошумовые гранаты.

Протесты 10 августа в Минске Фото: Павел МАРТИНЧИК

Напомним, вечером 9 августа люди вышли на улицы на несанкционированную акцию в знак протеста с результатами выборов - на тот момент были известны только предварительные цифры. Позже в МВД сообщили, что протестующие собрались в 33 населенных пунктах. Всего было задержано 3 тысячи человек, около тысячи - в Минске.

ОФИЦИАЛЬНО

Министр внутренних дел: Не допустим дестабилизации ситуации в стране – сил и средств достаточно

10 августа на сайте МВД появилось обращение главы МВД Юрия Караева. Он констатировал, что 9 августа в Минске и других городах прошли массовые беспорядки.

- Попытки расшатать ситуацию и внести разлад в обществе предпринимались теми, кому безразличны интересы Беларуси и ее жителей. Очевидно, что организаторы использовали людей как расходный материал, привлекая для участия в незаконных массовых мероприятиях. Не брезговали таким грязным приемом, как прикрытие детьми.

Министр говорил и о том, что белорусов предупреждали быть благоразумными и сдержанными, но прислушались не все.

- В результате пострадали как участники несанкционированных акций, так и сотрудники милиции.

Заявляем, что не допустим дестабилизации ситуации в стране. Сил и средств для этого достаточно!

Министр предупредил, что любые нарушения закона будут пресекаться.

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