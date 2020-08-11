«Учительница? Считай, что уже бомжиха». Что рассказывают задержанные в Гомеле и как их ищут родственники

Очереди под ИВС сохранялись на протяжении дня. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Многих задержанных 9-10 августа во время акций протеста в Гомеле не могут найти родственники. Некоторые дежурят под изолятором временного содержания и РОВД уже с раннего утра.

- Милиция закрыла двери, никого не пускают даже в дежурную часть. Нам абсолютно ничего не говорят: что с нашим сыном, где он, когда его будут судить, - возмущены родители 18-летнего парня. - Он только успел написать смс, что его везут в СИЗО.

Как оказалось, в Следственный изолятор, где содержат уголовников, действительно свезли задержанных по административным статьям - в изоляторе временного содержания УВД не хватает мест. Это «КП» подтвердили родственники задержанных. Кстати, в милиции не называют число задержанных 9-10 августа в Гомеле.

- Нам отказывались говорить, где судят сына, что с ним. В РОВД, ИВС, СИЗО, в суде отправляли друг к другу, так целый день мотались. А потом выяснилось, что судьи приезжали в РОВД и прямо там были процессы, никого не пускали! Хотя суды у нас, по закону, гласные и открытые. Власть думает, что после такого отношения мы будем ее поддерживать? - с трудом сдерживает эмоции мужчина в возрасте около 45 лет.

Некоторые дежурили под изолятором с раннего утра Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По его словам, утром возле РОВД матери задержанных несовершеннолетних устроили стихийный пикет с требованием отпустить детей, которых держали больше трех часов. Несовершеннолетние провели ночь в милиции, только утром их отпустили.

В Гомельском областном суде «КП» ответили, что не могут организовать доступ журналистов на заседания, проходящие в РОВД и изоляторе, поскольку этот вопрос не находится в компетенции суда. В Центральном РОВД корреспондента «КП» отказались пропустить на процессы, направив в пресс-службу УВД. Там подтвердили, что доступ на заседания запрещен, поскольку они проходят в режимных помещениях.

Одна из тех, кто ждал заседания в суде Центрального района - девушка Маргарита, которая сама минувшей ночью была в РОВД. Ее задержали на проспекте Ленина сотрудники ОМОН и в автозаке привезли в райотдел милиции.

- Нам сказали стать лицом к стене. Женщина, сотрудница РОВД, переписывала данные задержанных. Она стала меня расспрашивать, я молчала. Тогда она ударила меня по лицу. Я повернулась и спросила: «Почему вы меня бьете». А она мне: «А кто это видел, как докажешь?» Потом она меня еще унижала, обзывала. Спросила, кем работаю, я ответила, что учителем младших классов. А она, издевательски, заявила: «Учительница? Считай, что уже бомжиха!» Грозилась, что лично позаботится о том, чтобы мне дали «сутки» и отправили бумагу на работу, чтобы уволить.

По словам Маргариты, мужчин, заведя в кабинеты к милиционерам для составления административных протоколом, заставили лечь лицом в пол. Слова девушки по нашей просьбе так прокомментировали в пресс-службе УВД:

- Если они не согласны с действиями сотрудников милиции, то имеют право обратиться в прокуратуру. Маргарита отметила, что в РОВД она подписывала бумагу о том, что не имеет претензий к сотрудникам - из-за страха.

Очереди из родственников задержанных, которые ждали информацию о судьбе близких и хотели передать им продукты и вещи, сохранялись на протяжении дня под ИВС и СИЗО. По словам родственников, из СИЗО выходил милиционер и объявлял, что практически всем задержанным назначен арест на срок от пяти до пятнадцати суток.