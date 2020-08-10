«Бюллетень гармошкой может быть и за Лукашенко!»: как считали голоса на участке в Минске, куда люди стояли в огромной очереди

"Комсомолка" посмотрела, как считали голоса на участке, где желающие проголосовать выстраивались в 300-метровую очередь Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мы уже писали о том, что в этом году - особенно много желающих проголосовать. На участке 73 по улице Одинцова за несколько часов до закрытия выстроилась очередь приблизительно на 400 метров. Автомобили, которые проезжали мимо очереди, сигналили, многие поднимали руку с белым браслетом вверх.

Так выглядела очередь за пару часов до закрытия участка Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Если участок закроют и не дадут всем проголосовать, мы посчитаем всех, кто остался на улице, чтобы иметь представление о явке на участок, - говорила примерно за полчаса до закрытия независимая наблюдательница Светлана.

- Думаете, успеете? - интересовалась я у последнего молодого человека в очереди. Перед ним как минимум сотня человек, а до закрытия участка 20 минут.

- Сделаем все, что можем. Надеюсь успеть, - отвечал молодой человек.

Впервые на памяти голосующих в независимой Беларуси, в 20.00 участок не закрыли. Председатель пообещал, что проголосуют все, и очередь начала двигаться очень быстро. В 20.16 зашла проголосовать последняя избирательница. Независимых наблюдателей на участок не пустили: «у нас уже есть 5 человек». Я и еще несколько журналистов остались наблюдать за подсчетом голосов. По закону, представители СМИ имеют на это право.

«Сказали опустить жалюзи»

Считать бюллетени на участках 73 и 75 начали около 20.20. Комиссии находились в одном помещении, там же был и подсчёт голосов. Когда комиссии гасили неиспользованные бюллетени, на участок зашел мужчина, который работал на выборах.

- Сказали опустить жалюзи! - и зашторил окна.

Мы посмотрели, как считали голоса на 73 и 75 участках во Фрунзенском районе Фото: Павел МАРТИНЧИК

Комиссия составляет столы, чтобы высыпать на них бюллетени из урн.

- Уважаемые наблюдатели, испорченных бюллетеней - четыре, - обращается председатель комиссии. Два наблюдатели переговариваются по телефону.

Когда по телефону говорит член комиссии, реагирует председатель.

- Никаких телефонных разговоров! - говорит он, как ученикам в школе.

Члены избирательной комиссии работали парами Фото: Павел МАРТИНЧИК

Члены комиссии поделились по парам. Один перебирает бюллетени и называет фамилию кандидата, второй ставит палочку у нужной фамилии, потом считает. Член комиссии должен поднять бюллетень вверх (видимо, чтобы увидели наблюдатели) и произнести фамилию. Это происходит тихо, а когда считают досрочное голосование, напоминает мантру: Лукашенко-Лукашенко-Лукашенко-Лукашенко...

Сначала считали бюллетени с досрочного голосования, потом - с основного дня Фото: Павел МАРТИНЧИК

Когда начинают считать основной день голосования, становятся слышны и другие фамилии: Тихановская-Канопацкая-Черечень... Нередко члены избирательной комиссии распрямляют бюллетени, собранные в гармошку. Напомним, складывать бюллетень гармошкой в соцсетях призывали приверженцы Светланы Тихановской. Так, мол, будет заметно, сколько человек за нее проголосовало. И вот, гармошки разворачивают. Но звучат разные фамилии.

- Видите, вот и гармошкой бывает за Лукашенко, - обращается председатель комиссии.

Через час после начала подсчетов наблюдатели просят разрешить им сесть ближе.

- Нам плохо видно и слышно, - объясняют они. Вскоре то же самое скажут и наблюдатели соседнего участка. Больше ни одного вопроса, замечания или предложения от наблюдателей более чем за два часа не прозвучит. Но вместо этого на ироничное «давайте оставим подсчет на завтра» от председателя одна из наблюдателей тихонько сообщает «я согласна!». Пару дней назад журналистам наблюдательница говорила, что собирала подписи для выдвижения среди соседей, а вопросы о месте работы называла провокационными.

Бюллетень поднимают вверх и озвучивают фамилию. Но так происходит не каждый раз Фото: Павел МАРТИНЧИК

Член комиссии берет очередной бюллетень гармошкой. Там, где сидят наблюдатели, фамилии не слышно.

- Называйте фамилию кандидата! - обращается к нему председатель комиссии.

- Но кричать же я не буду, - говорит тот.

Весь подсчет занимает около двух часов. В 22.10 конверты с бюллетенями заклеены.

Члены комиссии ждут милицию, которая выведет их через запасной выход. Около главного входа ждут десятки, а то и сотни человек, которые эмоционально восприняли результаты голосования.

По протоколам, на 75 участке 16 человек проголосовали за Андрея Дмитриева, 27 - за Анну Канопацкую, 813 - за Александра Лукашенко, 523 - за Светлану Тихановскую и 11 - за Сергея Череченя.

На 73 участке было: 17 - за Дмитриева, 19 - за Канопацкую, 921 - за Лукашенко, 189 - за Тихановскую, 24 - за Череченя.

- Понятно, что будут провокации, будут шуметь, - говорит одна из членов избирательной комиссии. С коллегами они обсуждают, как небезопасно им сейчас добираться домой. И ждут сопровождения милиции.