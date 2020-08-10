«Мама, это что роботы?»: Как Барановичи протестовали в вечер выборов 9 августа

Силовики стали в шеренгу, оттесняя собравшихся от здания горисполкома в Барановичах. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Барановичах, как во многих других райцентрах, областных городах и Минске вечером основного дня выборов начались несанкционированные протесты.

Еще до закрытия избирательных участков 9 августа до 20.00 часов в центре города на площади Ленина в Барановичах дежурила милиция. У здания горисполкома стоял автозак, приготовленные металлические ограждения, на дороге - машина ГАИ.

Как только избирательные участки закрылись милиция в касках и защитных костюмах выстроилась цепью и в обе стороны от площади стали вытеснять людей из центра. Очевидцы сообщали о первых задержаниях у Вечного огня - протестующие разбежались и затем стянулись на противоположной стороне площади у магазина «Подарки».

На несанкционированные протесты некоторые пришли с флагами: государственными и национальными. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Некоторые вышли протестовать в город семьями.

К 21.30 часам центр города был полностью перекрыт, ГАИ пропускали проехать через перекресток Ленина - Брестская только городские автобусы - машины разворачивали: в ответ на такие меры водители авто сигнали, люди на тротуарах аплодировали и скандировали.

Некоторые вышли в город семьями: мужья с женами и маленькими детьми даже в колясках. Тех, кто пытался пройти дальше гостиницы «Горизонт» в направлении центра, разворачивали. Здесь же были замечены люди в военной форме - группу мужчин они попросили уйти, объяснили, что проводится некая розыскная спецоперация. Одиночные парочки и девушки могли пройти ближе к площади.

Мужчина попросил у силовиков фото, но его попросили не провоцировать. Фото: Надежда БУТОВИЧ

- Мы россияне, хотим сходить в ваше кафе в центре, - завязали полемику с группой правоохранителей в касках мужчина и женщина.

- Обойдите дворами - здесь первый порот, - вполне миролюбиво ответил правоохранитель. Кроме защитных костюмов на всех надеты маски: медицинские или черные типа балаклав.

- Ладно… А можно мы с вами сфотографируемся? А то у нас в Москве никто не поверит, - достали смартфоны «туристы».

- Ребята, не провоцируйте! А то мы сейчас вас проводим куда следует! - резко ответил милиционер и полемика закончилась.

Наблюдали из-под тени деревьев.

…Во дворах не многолюдно. Немногочисленные горожане с велосипедами, пенсионеры с собачками и подростки из тени деревьев наблюдали за происходящим на площади, но стояли молча не скандируя и не хлопая.

Милиция в защитных костюмах максимально оттесняла людей с площади Ленина. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Тем временем сотни протестующих плотнее стали через полквартала от площади, они выходят на проезжую часть, так как ГАИ перекрыла для проезда еще один перекресток. Но автобусы и авто с боковых улиц все еще проезжают, их протестующие пропускают тоже.

- С 20.00 вечера из окна наблюдаю как они (правоохранители. - Ред.) становятся тут в цепи, - говорит жительница дома 1 на площади Ленина. - Что сказать - «Позор!». Дети из России писать не могут - интернет не работает, но звонили спрашивали, что происходит - итоги выборов узнала от них. Думаю, люди собравшиеся на улице даже не знают, какая новость их ждет…

После 22.00 часов правоохранители снова начали вытеснять собравшихся. В конце площади они стали шеренгой в несколько рядов - у первых щиты. Напротив правоохранителей примерно в 100 - 200 метрах - скандирующая толпа. У некоторых флаги: национальный и государственный. Люди скандируют и хлопают - все еще много женщин и детей.

С боковой улицы прямо перед правоохранителями выходит мама с двумя детьми. Они примерно в 30 - 40 метрах, через дорогу от шеренги милиции.

- Мама, это роботы? - интересуется мальчик, глядя на мужчин в касках и защитных костюмах.

- Роботы, сынок, роботы...

До позднего времени на площади было довольно много женщин, девушек и мам с детьми. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Люди снимают фото и видео. Некоторые демонстративно пытаются пройти ближе: «А что мне сделают? Скажу просто по городу гуляю!».

К двум часам ночи протестующих рассеяли

Позже очевидцы рассказали, что в какой-то момент со стороны силовиков в толпу полетели светошумовые гранаты, раздались хлопки.

- Я побежал с толпой, увидел лежащего парня нагнулся, а там что-то разлито - у меня хлынули слезы, понял, что это газ. Побежал во дворы, чтобы найти колонку и умыться, - рассказал горожанин.

Протестующих несколько раз оттесняли от городской площади, когда прибыло усиление - применили спецсредства. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В следующие часы сотрудники правоохранительных органов оттесняли правоохранителей дальше от площади - к улице Гагарина, затем отступая назад к зданию городского исполкома. Так повторилось несколько раз, применялся водомет.

К 02.00 часам - прибыло подкрепление и с применением светошумовых гранат протестующих рассеяли.

Официально в МВД ситуацию прокомментировали так:

- Несмотря на то, что в областных центрах и городе Минске проходят несанкционированные массовые мероприятия, милиция контролирует ситуацию во всех городах, по всей стране, - процитировала БелТА слова Ольги Чемодановой, официального представителя МВД.