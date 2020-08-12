«Александра Потолок»: от классики до эксклюзива

Конечно, самый банальный способ - это поступить по старинке: покрасить в белый. Но сегодня есть 1000 и 1 актуальная идея, как придать интерьеру изящный и завершенный вид - и все с помощью натяжных потолков. Это отличная альтернатива побелке и гипсокартонным потолкам, которые трескаются и требуют регулярного подкрашивания. Натяжные потолки появились на рынке относительно недавно, но уже завоевали безоговорочную любовь и доверие клиентов. Конструкция устанавливается без пыли и грязи всего за несколько часов, а срок ее службы исчисляется десятками лет. К тому же ни один из вариантов отделки потолков не дает таких возможностей для воплощения интересных идей.

Тренды в дизайне потолков и квартир меняются не так быстро, как, например, в одежде или обуви. Но они есть. Обычно компании, которые давно работают на рынке, в курсе актуальных тенденций и постоянно находятся в поиске новых решений. Сейчас в Беларуси появилась абсолютная новинка сезона – «Колотый лед». Это особые потолки из зарубежного оргстекла, которое монтируется на специализированный профиль. Он выглядит крайне необычно, а фактурой напоминает хаотично расположенные кристаллы льда. На данный момент единственный в республике официальный представитель «Колотого льда» - это компания «Александра Потолок». Он выглядит крайне необычно, а фактурой напоминает хаотично расположенные кристаллы льда. На данный момент единственный в республике официальный представитель «Колотого льда» - это компания «Александра Потолок». В сфере натяжных потолков фирма работает более 10 лет и реализует не только сами полотна, но и комплектующие - крепления, светильники, инструменты и многое другое.

- Мы сотрудничаем с ведущими дизайнерами, что дает широкие возможности для создания уникального дизайна любого помещения. А также следим за трендами: можем сделать полотна с эффектом штукатурки и потолочные врезки с помощью фотопечати нового поколения - ультрафиолетовой. Что касается освещения, то мы предлагаем абсолютные новинки: световые линии, трековое и скрытое освещение и многое другое, - рассказывают представители «Александра Потолок».

Какие проблемы решают натяжные потолки?

Некоторые люди до сих пор уверены, что натяжные потолки - это недоступная роскошь и неприятная искусственная пленка над головой. И это самое распространенное заблуждение. Оптимальное решение можно подобрать и в эконом, и в премиум-сегментах. А по словам представителя торговой марки Aleksandra®, натяжные потолки имеют ряд достоинств:

- Безопасны для здоровья. Потолки не имеют запаха и, в отличие от побелки, не осыпаются и, тем самым, не образовывают пыль.

- ПВХ-пленка - это неорганический материал, поэтому в нем не заводится плесень и грибок.

- Неприхотливы в уходе. Чтобы помыть полотно, достаточно протереть его губкой, смоченной в слабом мыльном растворе.

- Устойчивы к влаге и обесцвечиванию, поэтому подходят для любых помещений.

- Скрывают неровности, пятна, перепады высоты и другие несовершенства основного потолка.

- Имеют долгий срок службы - не менее 25 лет.

- Дают возможность встраивать разнообразные системы освещения.

- Изменяют визуальное восприятие интерьера. Например, с их помощью можно визуально увеличить высоту комнаты или создать индивидуальный дизайн.

Популярные виды потолков

В топе самых востребованных видов была и остается классика - это матовые, сатиновые и глянцевые поверхности. Они же наиболее бюджетные. В современный дизайн квартиры отлично вписываются многоуровневые, ломаные и 3D-потолки. Превратить комнату в райский уголок своей мечты помогут полотна с фотопечатью - например, звездного неба. Любители технологичных решений высоко оценят парящие линии и потолки Double Vision, которые позволяют менять изображение в зависимости от светового режима. Ну а если вы стремитесь к уникальности - выбирайте эксклюзивные потолки. Окончательная стоимость работ зависит от выбора материалов, сложности монтажа и площади помещения.

Как выбрать надежную компанию?

Первое, на что нужно обратить внимание при выборе подрядчика - это материалы. Именно от них зависит срок, который прослужит вам натяжной потолок. Как правило, компании, которые дорожат своей репутацией, предоставляют гарантию на свою работу и никогда не станут связываться с ненадежными поставщиками. «Александра Потолок» работает с полотнами немецких фабрик DE и MSD, долговечность и безопасность которых подтверждается сертификатами качества и экологичности. Срок службы полотен не менее 25 лет, а при правильном уходе - до 50 лет.

Второе - это квалификация монтажников и рабочее оборудование. Современные виды потолков требуют актуальных знаний, поэтому специалисты должны постоянно повышать свое мастерство и иметь допуск к определенным видам работы. А от оборудования фирмы зависит безопасность всего процесса. Например, механически растянуть ПВХ-пленку без складок невозможно, поэтому монтажники ее разогревают и закрепляют на стенах специальным багетом. Затем в процессе охлаждения пленка сожмется и равномерно натянется во всех направлениях. Для нагрева полотна работники используют тепловые пушки. Они работают от газа, который монтажники носят с собой в баллонах. В целях предосторожности сотрудники «Александра Потолок» используют композитные баллоны - они гораздо безопаснее металлических. Также в компании есть собственная база по подготовке специалистов.

Конечно, рядовому покупателю нелегко проследить за выполнением этих условий. Поэтому ориентируйтесь на ключевой показатель - репутацию компании. Не ленитесь посмотреть сайт, портфолио фирмы. Поищите реальные отзывы в интернете. Зачастую компании участвуют в профессиональных конкурсах - это дает возможность подтвердить компетенцию бренда и повысить его узнаваемость. Один из самых масштабных республиканских конкурсов - «Продукт года». В нем участвуют более 100 компаний, а главными судьями выступают сами потребители. Как правило, о победах в конкурсах компании рассказывают на своих сайтах.

Представьте, что ваш интерьер - это картина, а потолок - это рама для нее. Она может притягивать взгляды, взаимодействовать с полотном или быть его самостоятельной частью. А может лишь эффектно подчеркивать сам шедевр - все дело в вашей фантазии.

Проголосовать за компанию «Александра Потолок» можно ЗДЕСЬ.