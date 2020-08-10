Хроника выборов президента Беларуси 9 августа 2020 года: с момента открытия участков до объявления данных официального экзитпола

Воскресенье 9 августа стало основным днем для голосования на президентских выборах - уже шестых в истории независимой Беларуси. Всего в стране сформировано 5 767 избирательных участков, и еще 44 заграничных.

9:00

Избирательные участки открылись в 8 утра по всей стране. К этому моменту, согласно официальным данным, чуть меньше половины граждан Беларуси сделали свой выбор. Председатель ЦИК Лидия Ермошина в 9 утра объявила, что явка на досрочном голосовании оставила 41,7%.

В лидерах оказалась Гомельская область - там досрочно проголосовали 54% избирателей. Мы узнали, как готовится к выборам небольшой поселок недалеко от Гомеля.

11:00

Традиционно в день выборов журналисты собираются около участка №1 в Университете культуры. Там голосует Александр Лукашенко. Обмен цветами и вежливыми репликами со встречающими, протокольная съемка возле урны для голосования - и президент вышел пообщаться с журналистами. Вопросы поступали довольно злободневные - у Лукашенко спрашивали, как людям протестовать, чтобы не иметь проблем с милицией, и как повлияет на выборы задержание боевиков Вагнера. Президент на это сказал, что не допустит, чтобы страна «была ввергнута в хаос»:

– Обстановка не выйдет из-под контроля, никто ничего не упустит. Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти. Не только президента.

12:00

С утра по всей Беларуси отмечались проблемы с доступом в интернет. Не открывались или долго загружались новостные сайты, с трудом отправлялись или вообще не доходили сообщения в мессенджерах. Позже появилась информация, что на сайты госучреждений и ведомств, в частности, МВД и КГБ, была организована массированная DDoS-атака.

13:00

Выборы можно считать состоявшимися - явка превысила 50%.

14:00

На свой участок в Первомайском районе Минска приехала голосовать Светлана Тихановская. Избиратели встречали ее на крыльце школы, где находится участок.

- Я очень надеюсь, что все пройдет спокойно. Потому что я только за мир в Беларуси. Я хочу просто честных выборов! - сказала кандидат в президенты перед камерами.

15:00

Возле посольств и консульств Беларуси за границей собираются небывалые очереди. В Москве, Петербурге, Киеве, Варшаве, Гааге, Праге участки для голосования в диппредставительствах пользуются популярностью. Люди приезжают издалека, чтобы принять участие в президентских выборах. Говорят, что очередь двигается медленно, но люди намерены стоять до конца.

В то же время в Беларуси тоже высокая избирательская активность. Люди говорят, что такого количества голосующих никогда не было.

Участки в воинских частях, больницах уже закрылись - там проголосовали все желающие.

На своих участках в Минске сделали свой выбор другие кандидаты в президенты: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Сергей Черечень.

16:00

Согласно данным ЦИК, проголосовали уже 73,4% избирателей.

17:00

На некоторых участках в Минске и в других крупных городах Беларуси собираются большие очереди из желающих принять участие в выборах. Люди волнуются, что не успеют опустить бюллетень в урну до 20:00. Глава ЦИК Лидия Ермошина заявляет, что очереди - это спланированная провокация.

18:00

Продолжает поступать информация об очередях возле избирательных участков. Люди стоят по часу перед тем, как подойти наконец к кабинке для голосования. Заявляют о нехватке бюллетеней. Лидия Ермошина в ответ на это говорит, что наблюдается их организованная порча.

20:00

В это время должны были уже закрыться избирательные участки по всей стране. Тем не менее в этом году власти пошли на прецедент - на некоторых участках продлили работу, чтобы все желающие смогли опустить свой бюллетень в урну. Лидия Ермошина в прямом эфире «Беларусь 1» назвала это прямым нарушением закона.

Также она огласила предварительные результаты выборов на закрытых участках. Лукашенко набрал 82%, за Тихановскую проголосовали 5% избирателей.

Появились и результаты официального национального экзитпола. Опрос избирателей на выходе из участков проводили социологи Белорусского комитета молодежных организаций по заказу международной телерадиокомпании «Мир». Соцопрос показал, что за Лукашенко отдали голоса 79,7% избирателей, Светлана Тихановская набрала 6,8%, Анна Канопацкая - 2,3%, Андрей Дмитриев - 1,1%, Сергей Черечень - 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% опрошенных.

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