«Заказчики все понимают, но по репутации ударит»: сколько продлятся перебои с интернетом и как скажутся на экономике Беларуси

Отсутствие интернета даже в течение пары дней может привести бизнес к серьезным убыткам. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В день выборов в Беларуси возникли проблемы с интернетом - и со стационарным, и с мобильным. На следующий день они не закончились. Весь день в понедельник многие сайты не открывались, мессенджеры не работали, интернет-магазины тоже. Билеты на поезд заказать и оплатить по интернету было проблематично, сервисы такси тут же отреагировали на обстановку и подняли тарифы. Один из крупнейших интернет-операторов Беларуси - «Белтелеком» - на своем сайте к середине дня 10 августа никакой информации о перебоях не вывесил. Но в интервью Onliner.by заместитель гендиректора «Белтелекома» по техническим вопросам Вадим Шайбаков рассказал, что причина перебоев - «из-за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины, - сейчас работаем над этим».

- Еле смог уехать в другой город на работу, - жалуется Владимир из Борисова. - С заказом билета на поезд провозился полчаса: при вводе данных карточки меня перенаправляло на сайт 3D-secure, с помощью которого приходит код на телефон для подтверждения оплаты. Код мне так и не пришел. Решил забронировать билет по телефону. А номер справки вокзала у меня, оказывается, не записан, я его прогугливал, когда надо было. Ладно, съездил, купил билет. Утром, за час до поезда, пытался вызвать такси. Обычно до вокзала мне приложение выдавало 3,5 рубля за поездку, а при вызове по телефону оказалось уже 7 рублей.

Но одно дело - остаться без интернета как окошка в мир соцсетей и новостей, а другое - потерять из-за этого деньги. Для бизнеса, который и без того пострадал из-за пандемии коронавируса, отсутствие интернета даже в течение пары дней может привести к серьезным убыткам. Можно предположить, что самые серьезные потери понесут магазины, особенно онлайн-торговля.

- В первую очередь, проблемы будут у интернет-ритейлеров, - объясняет руководитель проекта belretail.by Сергей Скороход. - Сайты интернет-магазинов не открываются, а системы учета товара и доставки не работают. Для онлайн-магазинов это будут прямые убытки, связанные с действиями государства, которые никто компенсировать бизнесу не будет. Оффлайновые магазины продержатся день, а завтра начнутся проблемы из-за того, что внутренние системы учета товара завязаны на интернете. Следовательно, товароведы не будут понимать, сколько у них товара и что нужно заказать, начнется полный раздрай.

IT-сфера тоже беспокоится о том, что репутация белорусского IT-бизнеса будет подмочена.

- Наши облачные сервисы без интернета просто повисли, поэтому пока мы занимается делами, не требующими подключения, и ждем, когда оно появится, - комментирует гендиретор IT-компании «Белхард» Игорь Мамоненко. - Предполагаем, что завтра (во вторник, 11 августа. - Ред.) интернет должны включить, а сегодня его еще не будет для того, чтобы раскоординировать управление уличными акциями. Наши зарубежные заказчики смотрят Euronews и относятся с пониманием к форс-мажору. Но по репутации это ударит: западные страны и так предвзято относятся к нам с точки зрения рисков, а для многих проектов такое отключение означает убытки. В будущем же мы будем планировать нивелировать такие риски с помощью спутникового интернета.

Специалисты по логистике тоже рассказывают, что без почты и облачных программ выполнять свои обязанности и организовывать доставку товаров невозможно.

- Я даже не знаю, для чего мы пришли сегодня в офис. Шутим, что решили пересчитаться - все ли на месте после вчерашнего, - говорит специалист по логистике из Минска Наталья. - Но если без шуток, то мы просто сидим в шоке и не знаем, что делать и сколько это продлиться. Почта не работает, бухгалтерская программа не работает, общий чат заведующих магазинами мертв – все звонят друг другу. Сегодня я должна была оформить заказ на поставку медтехники из Москвы, но не могу этого сделать. Благо, у нас пока есть небольшие запасы - пару дней перекантуемся, а вот если это продлиться дольше - убытки неизбежны.

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