На некоторых участках в Минске Тихановская в несколько раз обошла Лукашенко

На некоторых участках Тихановская обошла Лукашенко в 15 раз. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- После окончания голосования я обошел пять школ в своем районе, - рассказал «Комсомолке» Сергей, который живет в Минске на Логойском тракте. - И везде стоял народ, ждали подсчета голосов и вывешивания копии итогового протокола. В школе №178, где я голосовал, стояло в оцеплении около десяти омоновцев, правда, никого не трогали. Там люди стояли до полуночи, но в итоге протоколы нигде так и не вывесили, сказали: «Результатов сегодня не будет, расходитесь по домам». А на четырех участках членов комиссий вывозили микроавтобусами.

На некоторых других столичных участках избиратели все же смогли увидеть итоговый протокол подсчета голосов (или его копию).

- Мы пришли к закрытию участков в гимназию №14, это на улице Васнецова. Собралось 20 - 25 человек, - рассказала «Комсомолке» местная жительница Лидия. - Через 20 минут к гимназии подъехал автозак, вышло около 15 омоновцев в масках. Сквозь маску их старший процедил: «Мы пришли, а вы уходите. У вас минута времени». Люди спокойно разошлись.

Примерно та же картина была и в соседней школе №98 на Райниса - омоновцы приехали на служебном автобусе. Впрочем, позже люди вернулись к участкам и смогли узнать результаты.

- Около 22 часов к нам вышла директор 14-й гимназии, - рассказала Лидия. - Она сказала, что все голоса подсчитаны, протоколы вывешены, очень старались сделать все честно. Сторож открыл нам калитку, и мы прошли посмотреть протокол. На участке №89 победила Тихановская - она набрала 1006 голосов, Лукашенко - 941. Люди стали кричать директору «Дзякуй!». А вот на соседнем 88-м участке ситуация оказалась другой: 651 голос набрал Лукашенко, 505 - Тихановская.

На участке для голосования № 89 в Заводском районе Минска приняли участие 2242 избирателя. За Светлану Тихановскую свой голос отдали 1006 человек, за Александра Лукашенко — 941. Фото: соцсети.

О том, как сильно могут отличаться данные даже на одном участке, демонстрирует протокол участковой комиссии №19 Московского района. 270 человек тут проголосовало досрочно. За Лукашенко - 200, за Тихановскую - всего 38. А в основной день голосования картинка стала диаметрально противоположной: Лукашенко набрал всего 188 голосов (плюс один голос в выездной урне), Тихановская - 507. В итоге на этом участке победила Тихановская - 545 голосов, у Лукашенко - 389.

Еще один участок, где победила Тихановская - №8 Первомайского района, он находится в школе №73 на улице Калинина.

- Вечером тут стояло около 60 - 70 человек, никого не разгоняли, - рассказал «Комсомолке» Георгий. - Примерно в 22.50 вышел милиционер и сказал, что заведет одного представителя сфотографировать протокол. На участке №8 за Тихановскую проголосовали 1869 человек, за Лукашенко - всего 705. Зато на соседнем участке №9 все было наоборот: Лукашенко набрал 927 голосов, Тихановская только 309.

Тихановская победила и на участке, который расположен в Семковской средней школе №1 - это недалеко от Минского моря. Тут голосуют в том числе и жители деревни Лапоровичи, в которой живут, кстати, биатлонистка Дарья Домрачева, футболист Александр Глеб, тренер Виктор Гончаренко. Итоговый протокол по окончании подсчета голосов сфотографировал и передал в «Комсомолку» местный житель Александр: Лукашенко набрал 1001 голос, Тихановская - 1132 голоса.

С большим перевесом Тихановская победила и на участке №11 в поселке Лесной под Минском - более чем в пять раз. За Лукашенко тут проголосовали всего 178 избирателей, за Тихановскую - 947.

Ну, а рекорд, судя по всему, был поставлен на участке №27 в деревне Копище рядом с микрорайоном Новая Боровая: Тихановская набрала в 15 раз больше голосов, чем Лукашенко! Согласно вывешенному протоколу, за действующего президента - 83 избирателя, а за Тихановскую - 1248.

в Новой Боровой подавляющая победа Тихановской. У нее 1248 голосов. у Лукашенко - 83. Фото: соцсети.

На участке №25 в Копище за Тихановскую проголосовали 1274 избирателя, за Лукашенко - 279. Фото: соцсети.

Выиграла Тихановская и в поселке Привольный под Минском, на участке, расположенном на улице Мира. За нее проголосовали 898 избирателей, за Лукашенко - 619.

А вот на двух участках во Фрунзенском районе Минска ситуация совсем иная - действующий президент победил с большим отрывом. Например, на участке №54 Лукашенко набрал 922 голоса, Тихановская - всего 119. На соседнем участке №55 за Лукашенко проголосовали 863 избирателя, за Тихановскую - 125.

Отметим, что из-за проблем с интернетом в стране ознакомиться со многими протоколами, фотокопии которых сделали наблюдатели, не представлялось возможным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Силовики применили водометы для разгона протестующих. С их помощью им удалось разогнать основную часть толпы

Очевидцы: возле автозаков в центре Минска взорвалось что-то похожее на фейерверк или петарды. Люди разбегаются от силовиков во дворы, а потом вновь возвращаются к стеле.

Вечер 9 августа в Минске: для разгона людей возле стелы используют светошумовые гранаты. Есть раненые. ОМОН жестко разгоняет людей.

В Минске произошли столкновения ОМОНа и протестующих. Недовольные предварительными результатами выборов вышли на улицу.

Водители машин и велосипедисты непрерывно сигналят: в центре Минска неспокойно. 9 августа в Беларуси проходят президентские выборы. Голосование завершилось в 20.00