Столкновение протестующих с силовиками на улицах Минска 9 августа 2020 года: фоторепортаж

Столкновения силовиков и протестующих в ночь на понедельник, 10 августа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вечером 9 августа 2020 года на проспект Победителей в Минске вышли люди, несогласные с предварительными результатами выборов президента Беларуси. Они вышли в районе стелы. У некоторых протестующих были с собой бело-красно-белые флаги, они кричали «Уходи», «Позор», «Ганьба».

Силовики были готовы к разгону протестов – поздним вечером на улицы города выехали водометы, специальные машины для разгона толпы. В центре города мелькали всполохи светошумовых гранат, по словам протестующих, против них использовали резиновые пули.

По информации МВД, протестующие зажигали фаеры, разбрасывали на проезжую часть шипы, гвозди, сооружали баррикады из мобильных турникетов, разбирали тротуарную плитку и забрасывали ею милицию. Всего за вечер и ночь только в Минске задержали около тысячи человек, по всей стране задержанных – 3 тысячи. Также в МВД озвучило цифры о пострадавших во время массовых беспорядков: 50 гражданских и 39 правоохранителей.

В уличных акциях получили различные травмы и повреждения 39 силовиков, а также свыше 50 человек среди гражданских лиц. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Столкновение протестующих с силовиками. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Столкновения силовиков и протестующих в ночь на понедельник, 10 августа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Столкновения силовиков и протестующих в ночь на понедельник, 10 августа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В столице были колонны военной техники, бойцы в бронежилетах, светошумовые гранаты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

По информации МВД, в стране задержали 3 тысячи человек, из них около тысячи – в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Столкновения силовиков и протестующих в ночь на понедельник, 10 августа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вечером 9 августа 2020 года на проспекте Победителей в Минске было немало людей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Столкновения силовиков и протестующих в ночь на понедельник, 10 августа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вечером 9 августа 2020 года на проспекте Победителей в Минске было немало людей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В столице были колонны военной техники, бойцы в бронежилетах, светошумовые гранаты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В столице были колонны военной техники, бойцы в бронежилетах, светошумовые гранаты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

У некоторых протестующих были с собой бело-красно-белые флаги, они кричали «Уходи», «Позор», «Ганьба». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Силовики были готовы к разгону протестов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Столкновения силовиков и протестующих в ночь на понедельник, 10 августа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Столкновения силовиков и протестующих в ночь на понедельник, 10 августа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Столкновения силовиков и протестующих в ночь на понедельник, 10 августа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Столкновения силовиков и протестующих в ночь на понедельник, 10 августа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Столкновения силовиков и протестующих в ночь на понедельник, 10 августа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вечером 9 августа 2020 года на проспекте Победителей в Минске было немало людей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Силовики были готовы к разгону протестов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Силовики были готовы к разгону протестов. Фото: Павел МАРТИНЧИК