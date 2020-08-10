«Сын подумал, кино про войну снимают»: что говорят жители домов у стелы «Минск - город-герой»

Жители района рядом со стелой привыкли к праздничным парадам за окном, а не к уличным акциям. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В полдень понедельника, 10 августа, тут ничто не напоминало об акции. На детских площадках играли малыши, а мамы с колясками обсуждали друг с другом вчерашние события.

- Я столько людей тут не видела… Так это еще интернет не работал!

- Вообще-то было страшно. Особенно когда началась зачистка. Я живу на 9-м этаже, окна выходят на гостиницу «Планета». И вот это все - автозаки, ОМОН, взрывы, крики - было каким-то сюрреализмом. Я сама на акциях никогда не была, видела только фото и видео на сайтах. Вживую это выглядит куда страшнее.

- А мой младший сын вообще подумал, что кино про войну снимают.

В соседнем дворе разговоры почти такие же. Подхожу к небольшой компании узнать, как они пережили эту ночь.

- Нервно, - говорит женщина лет пятидесяти. - Мои двое вчера были в этой толпе. Старшему - 23, младшему - 19. Конечно, страшно отпускать, но кто ж их остановит? Договорились, что начнется разгон - сразу домой. Слава богу, целыми вернулись.

- Викторовна, ты так говоришь, будто с фронта их встретила, - улыбаясь, замечает ее сосед.

- Так ты ж сам видел, что творилось.

Подхожу к другой компании, представляюсь. Оказалось, семейная пара во всем белом - обоим лет около сорока, - как и я, приехали узнать, как тут обстановка сегодня.

- Мы сами из Новой Боровой, у нас там другой результат выборов. Решили приехать сегодня сюда, привезти к стеле букет белых гортензий и поговорить с людьми, успокоить, поддержать.

Почти все скамейки в тенечке во дворе углового дома на Победителей - Заславской заняты. Три бабушки обсуждают, вопреки ожиданиям, не вчерашнюю акцию и не выборы, а жучков, которые поточили у одной на даче капусту. Оказалось, про выборы и акцию они уже поговорили - два часа тут сидят.

- Я вам так скажу: я за Лукашенко голосовала, потому что а за кого еще? Ну вот за кого? Был бы кто-то другой известный… Но вот этих людей, которые вышли на улицу, не осуждаю, я их понимаю.

- А я не понимаю, зачем было вообще разгонять? Ну, вышли, постояли бы, помитинговали и разошлись. Зачем переть машинами? И что-то там стали кидать, так я думала, окна повылетают. Ночь не спала. Рано утром дворники, человек шесть, убирали возле «Планеты».

- А я так понимаю, надо на дачу уезжать. Тут - акции, там - жучки. Ужас какой-то, а не лето в этом году. И коронавирус еще. Могли, кстати, из-за коронавируса выборы эти перенести. Народ и без того злой, а тут еще выборы.

В местном супермаркете народа в обед мало, а разговоры на кассе - как вечером добраться домой.

- Вчера выходим с работы - а тут людей хватают. Вот докажи, что ты с работы шла! - возмущается кассир. - В зоомагазине сегодня решили в восемь закрыться, чтоб успеть без приключений домой добраться. Нам начальство пока ничего не говорило. Хорошо бы тоже пораньше закончить.

Нашу беседу слушает мужчина с пачкой мороженого в руках. На выходе из магазина он догоняет меня.

- Вы сказали, что журналист, да? Может, у вас интернет есть? Второй день без интернета сижу, не могу больше, не понимаю, что происходит…