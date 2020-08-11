Коронавирус в Беларуси, последние новости на 11 августа 2020 года: 589 смертей за все время и более 20 миллионов заразившихся по всему миру

В мире зарегистрировано более 20 миллионов случаев коронавируса Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ситуация в Беларуси

По последним данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 68 947 случаев COVID-19. Прирос за сутки - 97 случаев.

Выздоровели и были выписаны из учреждений здравоохранения 64 991 пациентов. За все время в республике умерли 589 пациентов. У них был не только коронавирус, но и хронические заболевания. То есть за сутки умерло да человека.

Ситуация в мире

COVID-19 продолжает гулять по миру. По данным ресурса worldometers.info, в мире зарегистрировано более 20 миллионов случаев коронавируса. Больше всего инфицированных находится в США – более 5 миллионов. Бразилия занимает вторую строчку рейтинга (свыше 3 млн случаев заражений). А замыкает тройку лидеров Индия – 2,2 миллионов случаев.

Что говорят коллеги об Игоре Карпове – докторе, которого президент наградил званием «Народный врач»

Игорь Карпов – профессор, доктор медицинских наук и автор более 300 научных публикаций и монографий. Во время вспышки COVID-19 он ездил по регионам и занимался самыми тяжелыми случаями. Доктор стал третьим человеком в истории независимой Беларуси, который получил звание «Народный врач».

Коллеги Игоря Александровича очень тепло о нем отзываются и считают, что он заслуживает этой награды:

- Если мы говорим о борьбе с COVID-19, то этот человек совершил подвиг. Не умаляя достоинства остальных коллег, могу сказать, что он лучше всех в Беларуси разбирается в этом заболевании, - говорит доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Данилов. - Несмотря на то, что он находится в группе риска, Игорь Александрович с самого первого дня был на передовой. Был в числе тех, кто первым заходил в бокс и независимо от выходных фактически ежедневно работал в красных зонах. Он сказал, что прятаться в кусты во время эпидемии не собирается.

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