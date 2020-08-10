Водометы, дубинки, резиновые пули: как в ночь после выборов 9 августа силовики разгоняли протестующих в Минске

Разгоняли протестующих не только сотрудники ОМОН, но и бойцы внутренних войск, спецподразделения Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Вечером 9 августа после того, как в стране закрылись для подсчета голосов большинство избирательных участков, люди стали собираться на улицах, чтобы выразить свое несогласие с предварительными результатами голосования.

Протест уже традиционно начинался с сигналящих машин Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На всех подъездах к Минску с утра стояли военные с автоматами.

На въезде в город стояли военные Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Проезжающих мимо водителей останавливали выборочно. Уже днем в городе видели спецтехнику: автозаки, водометы, зашторенные камуфляжной тканью автобусы с силовиками. Не знакомым с обстановкой в стране людям могло показаться, что Минск готовится к параду военной техники.

Технику в город пригнали еще днем Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Вспомните вашу присягу - вы давали ее народу»

В Минске основная масса протестующих первоначально собралась у стелы на проспекте Победителей. Около 20 часов там начали сигналить автомобили, на остановках и на площадке у музея стояли люди. Милиционеры и ОМОН подходили к группам людей и просили проходить дальше. Некоторых задерживали.

На теле мужчины видны красные пятна продолговатой формы - возможно, это следы от дубинок Фото: Павел МАРТИНЧИК

Основная масса протестующих тем временем собиралась у музея и на смежном с проспектом Победителей проспекте Машерова, недалеко от супермаркета Bigzz. Здесь около 21 часа сгруппировались несколько сотен человек.

В протесте приняли участие и байкеры Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дорогу в этом направлении перекрыли, на проспекте Победителей появилось много спецтехники.

Через несколько часов после начала протеста в городе появились силовики со щитами Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Протестующие скандировали «По-зор», «У-хо-ди», «Милиция с народом»... ОМОН жестко разгонял толпу, используя в том числе резиновые дубинки. Некоторых людей в автозаки и микроавтобусы не отводили, а заносили - одного человека на наших глазах несли пять сотрудников в черной форме.

Некоторых в микроавтобусы и автозаки не отводили, а уносили Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- На колени сразу, с..а! - одного из задержанных грубо запихнули в автозак.

Кто-то пытался вступить в диалог с силовиками Фото: Павел МАРТИНЧИК

Люди собирались стихийно в разных частях перекрестка проспектов Машерова - Победителей: становились в сцепки и собирались в группы. Некоторые пытались поговорить с сотрудниками ОМОН:

- Я спрашиваю: тебе не стыдно идти с палкой на людей? - рассказывает о своей беседе с омоновцем пожилой мужчина. - Молчат. Я не боюсь, пускай меня задерживают.

Протестующие убегали от милиции во дворы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Жесткие стычки с силовиками проходили и в районе улицы Заславской, и у гостиницы «Планета». Разгоняли протестующих не только сотрудники ОМОН, но и бойцы внутренних войск, спецподразделения. Примерно в 22.30 на улицах появились силовики со щитами. Они вытесняли людей от стелы, те перемещались в сторону Дворца спорта.

В разгонах участвовал не только ОМОН Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Опустите щиты, никто не хочет вас провоцировать! Все хотят мира. Ваши родные, знакомые, тоже здесь - что вы делаете? - пытался вступить в диалог один из протестующих. - Вспомните вашу присягу! Вы давали ее народу!

Столкновение на Немиге Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Примерно в 23 часа колонны спецтехники, военные в касках и со щитами выстроились в ряд на проспекте Победителей и двинулись в сторону музея, где собралась толпа протестующих. Силовики стали применять светошумовые гранаты, распыляли перцовый газ.

На проспекте вспыхивали светошумовые гранаты Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Протестующие говорят, что к ним применяли и резиновые пули. На проспект стали чаще приезжать «скорые» с мигалками, в разных частях улицы из-за гранат стояла дымовая завеса, люди кричали. Пострадавшие появились уже после первых стычек с милицией: молодой человек, который получил травмы, рассказал нам, что его несколько раз ударили по лицу дубинкой, повредили руку. Судя по всему, у него была рассечена бровь - все лицо парня было залито кровью.

Только на наших глазах медики забрали несколько человек с серьезными травмами Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Некоторые протестующие были без маек: на спине у мужчин, которых тянули в автозаки силовики, были видны красные пятна продолговатой формы - от резиновых дубинок. В больницы увозили людей с черепно-мозговыми травмами, ожогами, пулевыми ранениями.

Помощь врачей понадобилась почти сотне людей - в МВД говорят, что пострадали 50 протестующих и 39 силовиков Фото: Павел МАРТИНЧИК

В какой-то момент светошумовые гранаты стали запускать так часто, что хлопки звучали уже как затянувшийся фейерверк. Протестующие же бросали в сторону автозаков фаеры - это фанатская пиротехника, после поджигания они с шипящим звуком выдают яркое пламя.

Несмотря на усилия силовиков, люди расходиться не спешили Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Человека сбил автозак - он оказался под машиной»

Когда на улице стемнело, протестующие зажгли на своих мобильных телефонах фонарики - на улице засияли сотни огоньков. Несмотря на усилия силовиков, люди не расходились - тогда около 23 часов на проспекте появились специальные машины, которые используют для рассечения толпы.

Ближе к ночи в центре города появились и специальные машины, которые используют для рассечения толпы Фото: Павел МАРТИНЧИК

Очевидцы сообщают, что примерно в это же время в толпу на проспекте Машерова въехал автозак. Как минимум один человек пострадал. В редакции есть видео этого происшествия.

В Минске за этот вечер задержали около тысячи человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Через толпу протестующих пытался проехать автозак, он мчался на достаточно большой скорости, но притормаживать начал в самом конце, - рассказывал Роман, очевидец аварии. - Люди начали разбегаться в стороны. Видимо, кто-то из протестующих бежал вслед за автозаком, зацепился за него или прыгнул - я не понял, что произошло. И его сбила машина, я не уверен, переехала ли, но он оказался под автозаком.

Для разгона толпы использовали и водометы Фото: Павел МАРТИНЧИК

На записи четко видно, что после того, как автозак проехал, на асфальте остался лежать мужчина. К нему подбежали люди - встать самостоятельно он не мог. Медики, которые дежурили у гостиницы «Планета», рассказали, что пострадавших отвозят в разные больницы - к ним обращались два человека с травмой головы и ноги.

Примерно в 23.45 на проспект Машерова, где на дороге стояли люди, выехали водометы. По словам очевидцев, таких машин было три - им удалось рассредоточить людей.

Разгоняли протестующих и вот так Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Группы протестующих тем временем появились и в других частях города - недалеко от станции метро «Фрунзенская», на Немиге. Некоторые устанавливали на проезжей части баррикады: выкатывали из дворов мусорные баки, ставили турникеты. В пресс-службе МВД дополняют, что они разбрасывали на проезжую часть шипы, гвозди, бросали в силовиков тротуарную плитку и другие предметы.

Дорогу перекрывали шеренги силовиков со щитами Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Около часа ночи больших групп протестующих в городе почти не осталось - центральные улицы были перекрыты, в районе Октябрьской площади дорогу загородила шеренга бойцов со щитами. Люди, которые в это время находились на улице, спрашивали друг у друга, как можно попасть домой в обход перекрытых улиц, узнавали о последних новостях - ночью 10 августа интернет в городе все еще не работал. Шесть станций метро в Минске были закрыты несколько часов.

Люди, которые вышли на протест, выстраивали баррикады в том числе из мусорных баков Фото: Павел МАРТИНЧИК

ОФИЦИАЛЬНО

Возбуждены уголовные дела за организацию массовых беспорядков

В эфире «Беларусь 1» рассказали, что протестующие собирались в Парке Победы, а дальше должны были пойти в сторону Дворца Независимости.

Большинство участников протеста - молодые люди Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Еще одной целью, в соответствии с теми же многочисленными рекомендациями в интернете, был захват различных административных зданий. С такой целью толпа направилась к УВД Минской области и собиралась идти на штурм. В отношении преграждавших ей путь правоохранителей была применена физическая сила. Был, по сути, захвачен один из сотрудников. Чтобы отбить своего коллегу, правоохранители вынуждены были применить специальные ружья, стреляющие резиновыми пулями.

Протестующие на какое-то время заняли площадку у стелы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Захват зданий, добавили в эфире, планировались также в Новогрудке, Кореличах и Гомеле.

Глава СК Иван Носкевич рассказал, что по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников милиции возбуждены уголовные дела. В ведомстве говорят, что протестующие использовали в качестве орудий преступления мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, бутылки.

- Многие из подозреваемых и уже задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Носкевич призвал не поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка.

В МВД добавили, что протестующие 9 августа собирались в 33 городах. Всего по стране задержали около 3 тысяч человек, из них около тысячи - в Минске. Задерживали в том числе и журналистов - в Гомеле с акции протеста в милицию увезли корреспондента «КП», домой его отпустили лишь в 5 утра.

- Активное противостояние органам правопорядка оказано в Пинске, где группа агрессивно настроенных граждан с использованием заостренных кольев, прутов, камней и арматуры попыталась организовать нападение на сотрудников милиции.

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