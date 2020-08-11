В больницах Минска лечат пострадавших во время столкновений в ночь с 9 на 10 августа

Среди пострадавших и силовики и протестующие. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О количестве пострадавших в ночь с 9 на 10 августа сообщила БелТА пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова:

- В результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них в настоящее время госпитализированы.

Пресс-служба Минздрава проинформировала, что медицинская помощь была оказана всем нуждавшимся в ней в полном объеме, и что все пострадавшие живы:

- Погибших нет! Обращаем внимание, что распространяемая в некоторых интернет-изданиях информация является полным фейком.

«Комсомолка» побывала в нескольких столичных больницах. Так, днем 10 августа в справочную 2-ой городской больницы Минска то и дело звонят люди, которые ищут своих близких, не вернувшихся прошедшей ночью домой. При мне за пять минут по этому поводу позвонили три человека.

Людей с ранениями скорые развозили по ближайшим больницам. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- У нас такого нет, - просмотрев списки пациентов, в очередной раз отвечает по телефону сотрудница справочной. - Куда еще могли бы отвезти?.. Не знаю. Попробуйте позвоните в скорую помощь.

«Были ранения резиновыми пулями»

Пострадавших во время акции развозили по разным больницам Минска.

- В Больницу скорой помощи направляли в основном с ожогами и травмами, в военный госпиталь - с пулевыми ранениями, в «двойку» - с чем-то посерьезнее, - рассказал врач, работавший на скорой вечером 9 августа.

Нам удалось узнать как минимум о двух пациентах, которых привезли во вторую больницу с серьезными травмами. Один из них иногородний, он в реанимации и его, по некоторым данным, готовят к переводу в другую больницу, второй - в экстренной хирургии с черепно-мозговой травмой. Посещения больных здесь запрещены, но, по словам работников больницы, пока никого из родных этих пациентов они здесь не видели и не слышали.

Я обзвонила и объехала несколько столичных больниц. Медики, ссылаясь на врачебную тайну либо отсутствие информации, с журналистом на тему пострадавших либо не хотят вообще разговаривать, либо на условиях анонимности скупо делятся информацией. Но эмоции не прячут.

- То, что я видел - это была жесть, - признается врач скорой, многое повидавший на своем веку. - У меня были пациенты, раненые резиновыми пулями.

- Смертельные были?

- Нет. Но у нас так разделены потоки информации, что я знаю только то, что происходит у меня.

Несколько человек с серьезными травмами попали в больницы. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«Первую помощь мне оказали случайные люди, а потом скорая отвезла в военный госпиталь»

Некоторые очевидцы видели разные ранения без «разделения потоков», да еще и пострадали сами.

- Я видел человека, которому машина травмировала ногу. Я видел девушку, которой осколок поранил скулу - она без сознания лежала с открытыми глазами и окровавленной головой на асфальте. Ей оказывали первую помощь, потом приехала скорая помощь, ее забрали. Я видел мужчину, который лежал на асфальте в тяжелом состоянии, и даже скорая не могла привести в сознание. Могу сказать, что тяжело пострадавших было много, - рассказал «Комсомолке» 33-летний минчанин Константин, которого скорая забрала с ранением голени и колена.

Константин коротко описывает историю своей травмы:

- Я прогуливался в центре города. Вдруг вспышка, взрыв под ногами, рана. Первую помощь мне оказали случайные люди. Затем подъехала скорая помощь. Не ко мне специально. В толпе были люди с более тяжелыми ранами. Меня отвезли в военный госпиталь. Со мной ехал парень с травмой головы, насколько я понял, не слишком серьезной. Второй - с ожогами. Ему сразу поставили капельницу, он был в достаточно тяжелом состоянии. В военном госпитале меня положили в проктологическое отделение. После того как я дал комментарий сотрудникам РУВД и удостоверился, что не задержан, я оставил свои контакты и уехал. Всем врачам и персоналу госпиталя хочу выразить большую благодарность - они относились к нам очень вежливо и корректно, помощь оказали незамедлительно.

- Реабилитация вам потребуется?

- У меня не задеты сосуды, кость, так что думаю, что трудоспособность сохраню в любом случае. Работа у меня такая, что почти все время на ногах, но я пока в отпуске. Ходить могу.

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