Собираем первоклассника в Минске к 1 сентября: брюки в универмаге стоят вдвое дороже, чем в модном магазине

Собираем чадо в школу - и считаем, считаем. считаем... Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

С покупками к школе мы не спешили. Когда в июне делали медсправку, в кабинете ЛФК посоветовали: «За одеждой - не раньше середины лета. Мальчик еще подрастет!» Кроме того, многое зависит от взглядов конкретной школы на деловой стиль одежды - дети должны выглядеть как под копирку или сдержанного образа хватит? Мы провели опрос, и по отзывам родителей, наша школа придерживалась второго варианта. Плюс купить хотелось все сразу, чтобы эстетика и функциональность с долговечностью не подкачали, а расходы оказались оптимальными. Кстати, по прошлогодним подсчетам Министерства торговли и антимонопольного регулирования (данных 2020-го пока не озвучивали), экипировка для школьника младших классов обойдется в 750 рублей. Что ж, проверим…

В последние дни перед школой - все под счет! Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Костюм собрали за 70 рублей

На шопинг пошли в июле - как доктор прописал! Тогда известный шведский бренд недорогой одежды как раз начал продажи школьной коллекции. Понравилось, что вся школьная коллекция - в синих и голубых тонах: мы и не стремились к строгим черно-белым вариантам. Только не все размеры и модели прибыли в магазины: то пиджак впору, а брюки - на размер-два больше, то наоборот. Подождав недельку выбора пошире, мы с женой набрали в примерочную по пять вешалок в каждую руку. Захватили даже майку с динозавром, за которую агитировал сын: ну а как без динозавра, что меняет цвет, когда проводишь ладошкой?!

Сразу выбираем жилетку и кардиган - единственные покупки из 100-процентного хлопка. Пожалуй, они станут основными для повседневного гардероба поверх трикотажной водолазки или рубашки. Кстати, последней реклама обещала легкую глажку, но тут на ценник не гляди, а будет 60% полиэстера против 40% хлопка. Вот и в приглянувшихся брюках всего 41% вискозы. Хотелось более натуральных материалов, но переживут ли они беготню на переменках?

Одним из повседневных вариантов станет кардиган. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Брюки выбираем на вырост, на рост 134 см - лучше завернутые штанины, чем короткие через полгода. Тем более в импортных брючках нет, как в наследниках советского легпрома, тесьмы внутри штанины, и стрелки не столь монументальны. Пиджак мечты с вешалки на ребенке то притягивал пыль (коврик в примерочной - отличный индикатор), то шел волнами - пришлось перебирать варианты. В итоге, купили: сверху синтетика, как и в большинстве детских и взрослых деловых пиджаков, а подкладка из вискозы.

Не стали покупать в магазине шведского бренда галстук (в универмаге он вдвое дешевле) и обувь - спортивного типа полуботинки на липучке. Смутил кожзам и сомнения, хотим ли мы доказывать в школе, что покупали полуботинки, а не кроссовки…

Жилетка - часть одежды делового стиля, однако, и движения она ничуть не сковывает. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

ИТОГО*:

Жилетка - 17 руб.

Кардиган - 25 руб.

Рубашка - 25 руб.

Брюки - 25 руб.

Пиджак - 45 руб.

Всего: 137 руб.

* Все цены округлены до 10 копеек и 1 рубля.

Как из фильма про Электроника

На следующий день пошли в крупные минские универмаги - там дни максимальных скидок в 27%, с которыми цены уже ближе к европейскому масс-маркету, отшитому в Азии и через полмира прибывшему в Беларусь. Так, соотносимый по материалу-качеству школьный костюм для мальчика в универмаге стоит 121 рубль, но со скидкой выходит под 90 рублей. И все равно - дороже.

Посмотрев на пиджаки с поролоновыми плечиками и тяжелыми тканями, подумал: хорошо, что этот вопрос уже закрыт. А вот сменные брюки не помешают. Еще и сравним качество нашего товара и импорта - лучше теста на износ, чем первоклассник, не найти!

Костюм выбран? Значит, к школе первоклашка готов! Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Уже с первого взгляда на костюмы в духе фильма про Электроника давали понять: сшито по ГОСТу! Правда, в составе аж 80% полиэстера. Порадовали пуговки для регулировки пояса, но смутил мешковатый верх и штанины, которые так и хотелось заузить книзу. Брюки брали на рост 128 см: подвернуть более длинный вариант не даст подкладка внизу штанин.

Самый страшный сон для родителей школьника в универмаге - отдел с рубашками. После третьей распаковки-запаковки - целлофан, картонка, иголочки, скобы - напрягать продавца уже было неудобно. А пришлось: сорочки по версии белорусского и российского производителя (ассортимент в основном такой) оказалось, не всегда совпадают. В итоге взяли голубую рубашку с белой полоской и белую праздничную. Со скидкой цена чуть ниже, чем в модном магазине, правда, и тут в составе каждой по 60 и 80% полиэстера соответственно. Плюс пару белых нижних маек, которые и за полную стоимость дают ценовую фору импорту. Ну что скажешь: ура белорусскому трикотажу!

В универмагах подбираем сменный комплект верхней одежды и выбираем рюкзак. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

ИТОГО:

Брюки - 50 руб. (со скидкой - 33 руб.).

Рубашки - 31,5 и 34 руб. (со скидкой - 21,1 и 22,8 руб.).

Майки - 6,6 руб. (со скидкой - 4,4 руб.).

Всего: 128,5 руб. (86 руб.).

А завуч не скажет, что это кроссовки?

Обувь нужна для улицы, сменная в класс и спортивная. Универмаг подкинул выбор между российскими кедами и лидскими кроссовками. Берем наши: папа и мама носят такие, а сыну подавай, как у родителей.

Кожаные туфли на липучке или замочке - 70 - 95 рублей без скидок. Брать мини-версии взрослых моделей не хотим, а остальное - с намеком на спорт-стиль. Но опять-таки: а не скажет ли завуч, что наша покупка - кроссовки? Присмотрелись, отложили 70 рублей и решили узнать позицию школы по обувному вопросу.

Мама с папой пока подсчитывают, что куплено, а что приобрести прямо перед школой. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Куда проще с одеждой для физкультуры: мы закупились в интернет-магазине популярного белорусского трикотажа - пара маек (без картинок вырвиглаз) с длинным и коротким рукавом, трикотажные брюки.

Первокласснику нужно немало канцелярии - хорошо, что в универмагах есть готовые списки. Счетные палочки, веер букв, веер цифр, трафареты, наборы акварели и гуаши, карандашей, цветных бумаги и картона, кисточки, клей, тетради, папки, обложки… Купили не все, но основное. Тут мы смогли сэкономить 30 руб. на пенале с набором карандашей, стиркой, точилкой, линейкой (его ребенок получил в подарок от родственников).

Тем временем сын засмотрелся на ранцы с Фиксиками и Трансформерами. В итоге сходимся на рюкзаке-коробе с космонавтом, который нравится сыну, а маме с папой по душе мягкие прокладки на спине и поясной фиксатор для распределения веса. Решаем посмотреть этот вариант в интернете. Там рюкзак такого типа стоит от 60 руб., а в магазине аж 105 (около 75 со скидкой). Но коллеги советуют: первоклассники и не носят в школу книжки-тетрадки. Пока вопрос на паузе до родительского собрания.

Обувь нужна для занятий физкультуры и для улицы: выбираем! Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

ИТОГО:

Кроссовки - 25 руб. (со скидкой - 18,3 руб.).

Спортивные брюки - 20 руб.

Майки с коротким и длинным рукавом - 11 и 18 руб.

Набор канцелярии (более 25 позиций) - от 50 руб.

СКОЛЬКО ВСЕГО ПОТРАТИЛИ?

Костюм с запасными брюками, жилет и кардиган, три рубашки, спортивная форма с обувью и часть канцелярии потянули почти на 300 рублей. Еще 70 рублей отложены на обувь и 30 - на оставшиеся канцтовары. С покупкой портфеля (60 - 80 руб.), зимней обуви (70 - 90 руб.) и зимней куртки (от 60 - 80 руб., но более реальные цены - от 100 руб.) плюс мелочи вроде белья, носовых платков и носков выходят те самые 750 рублей. И это лишь верхняя часть айсберга 11 лет школьных покупок…

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Брать ли сразу много рубашек или блузок?

Если школа придерживается строгого дресс-кода, смело покупайте минимум 4 повседневные рубашки или блузки плюс белую для торжественных случаев. В школах, где все посвободнее, их можно заменить легкими трикотажными гольфами и джемперами.

Как не прогадать с канцелярией?

Лучше взять сразу вдвое больше ручек, карандашей, кисточек и прочих канцелярских мелочей. Первоклашки - большие любители что-то потерять, поменяться, забыть. А когда они вспомнят о пропаже, как правило, магазины уже закрыты.

Правда, интерес к покупкам к школе у сына порой прерывается взглядом на вещи куда более любопытные. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Как спланировать бюджет?

За пару месяцев до сборов стоит понемногу откладывать на покупки к школе - дыру в семейном бюджете они образуют основательную. Чтобы не набрать лишнего, заранее поинтересуйтесь, насколько в школе строго трактуют деловой дресс-код.

Как рассчитать время на шопинг?

Рассчитывайте по дню на одежду, на обувь и спорттовары, на канцелярию. Ну, и день после родительского собрания, когда докупается все неучтенное сразу.

На чем сэкономить?

Вариант с секонд-хэндами для ребенка все-таки не хочется рассматривать. Но почему бы не ревизировать вещи из детсадовского шкафчика? Физкультура там не такая уж интенсивная, и вполне вероятно, что спортивная обувь и форма, если дошкольник не вытянется сильно за последнее лето перед школой, подойдут. Да и ресурс многих канцтоваров в саду используется наполовину. Пластилин или краски можно купить в магазинах одной цены.