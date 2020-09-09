Чадо мое дорогое: считаем, во сколько в Беларуси обходятся дети до 18 лет

Мы посчитали, во сколько нам обходятся наши дети. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Предположим, есть два варианта подсчета. Первый - по размеру алиментов. На одного ребенка это 25% от дохода ушедшего из семьи родителя (на двух и более - процент от заработка выше, но каждому ребенку достается доля меньше). По данным Белстата, номинальная начисленная средняя зарплата в июне составляла 1248,9 руб. Значит, исходя из четверти этой суммы, за 18 лет на ребенка приходится, как минимум, 67 440 руб.

Второй вариант - подсчитать расходы на ребенка в год с учетом его взросления и изменения его потребностей. Его мы сейчас и применим. Понятно, что зарплаты в разных регионах отличаются, но мы постарались брать усредненные цены с учетом того, что прикидываем на юного городского жителя. Важный момент: мы брали за основу максимально дешевые, но, судя по отзывам, качественные товары из интернет-магазинов. Для удобства подсчетов округляли суммы.

Само собой, наш расчет весьма приблизительный. Речь в нем лишь о базовых тратах: мы не ставили задачу учесть, сколько воды потратит ребенок и сколько электричества использует. А есть же еще расходы на оплату мобильной связи, интернета и так далее…

От рождения до года

Конверт для выписки из роддома - 25 руб.

Одежда (здесь распашонки, пеленки, комбинезон, головные уборы, рукавички и многое другое с учетом быстрого роста малыша) - 1700 руб.

Подгузники (упаковки 90 штук ценой 55 рублей хватит на 2 - 3 недели) - 1000 руб.

Кроватка - около 180 руб.

Пеленальный столик с комодом - порядка 170 руб.

Матрас - около 100 руб.

Постельное белье - 100 руб.

Коляска-трансформер - от 300 руб.

Лекарства (если нет специальных препаратов) - около 200 руб.

Погремушки, книжки - до 200 руб.

Обувь - до 150 руб.

Ванночка, градусник, мыло, шампунь и т. д. - 120 руб.

Бутылочки, соски и т. д. - около 60 руб.

Смеси (если ребенок находится на искусственном вскармливании - из расчета около 6 упаковок в месяц минимум на полгода) - от 360 до 1000 руб. в зависимости от производителя.

Питание для прикорма (если покупать готовые консервы и открывать по 2 баночки в день) - около 720 руб.

Всего: примерно 6020 руб. (около 501 руб. в месяц).

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От года до 3 лет

Одежда - до 1500 руб.

Обувь - до 700 руб.

Игрушки, книжки - до 700 руб.

Лекарства (если нет специальных препаратов) - около 350 руб.

Подгузники (с учетом покупки больших упаковок) - порядка 800 руб.

Горшок - 15 руб.

Прогулочная коляска-трость (с учетом использования коляски-трансформера) - от 100 руб.

Спортинвентарь - 150 руб.

Постельное белье (2 комплекта) - около 120 руб.

Трехколесный велосипед - 80 руб.

Питание (с учетом перехода ребенка за общий стол, когда много денег уходит на баночки с детским питанием, каши, молочку, соки и т. д.) - минимум 7500 руб. (из расчета 10 руб. в день).

Всего: примерно 12 050 (около 500 руб. в месяц).

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От 3 до 7 лет

Как правило, с этого возраста траты на мальчиков и девочек различаются. Мы возьмем условную девочку. Мальчик до 7 лет, по оценкам экономистов, обходится на 10 % дешевле.

Одежда - 3500 руб.

Обувь (по 5 пар в год со средней ценой 60 руб.) - примерно 1200 руб.

Питание (по словам нутрициологов, это дорогостоящий период в кормлении, ведь организм активно растет и развивается) - 24 000 руб. (в среднем 14,5 руб. в день).

Детский сад - примерно 2900 руб. (около 60 руб. в месяц).

Парикмахерская - около 650 руб.

Школа раннего развития (мы считали посещение 2 года по 4 раза в месяц) - около 1000 руб.

Секции, кружки (2 года по 2 раза в неделю) - примерно 1000 руб.

Лекарства (если нет специальных препаратов) - около 700 руб.

Дни рождения в кафе или в парке с несколькими гостями - около 1600 руб.

Развлечения (походы в парк, кино, театр и т. д.) - порядка 1600 руб.

Игрушки, книжки, фломастеры, карандаши и т. д. - около 2500 руб.

Самокат - порядка 50 руб.

Велосипед - около 200 руб.

Ролики - примерно 70 руб.

Планшет - около 300 руб.

Путешествия (скажем, раз в год в Одессу или Турцию - на 1 человека при поездке семьей) - порядка 2000 руб.

Всего: примерно 43 270 (около 900 руб. в месяц).

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От 7 до 11 лет

Одежда (с этого возраста эти траты существенно возрастают - вещей становится больше, ребенок требует большего разнообразия) - около 5500 руб.

Обувь (7 пар в год - 2 на зиму, 2 на осень, босоножки, туфельки, кеды, - в среднем по 60 руб. пара) - примерно 1700 руб.

Питание (этап активного роста, питание должно быть рациональным - всего вдоволь, обязательны овощи, молочка) - около 20 000 руб. (13 -14 руб. в день).

Все для школы (включая школьную и спортивную форму, канцелярию, ранцы, сменку, кроссовки и т. д.) - от 3000 до 4000 руб.

Секции, кружки (берем 2 кружка в госучреждении: 4 года по 10 месяцев в году, занятия дважды в неделю) - около 4000 руб.

Карманные расходы на время школы (9 месяцев) - 780 руб. (5 руб. в неделю).

Развлечения (походы в парк, кино, театр, развлекательные центры и т. д.) - порядка 1600 руб.

Дни рождения в кафе или в парке с несколькими гостями - около 1600 руб.

Велосипед - примерно 250 руб.

Ролики - в районе 90 руб.

Самокат - в среднем 150 руб.

Игрушки (включая конструкторы «Лего», настольные игры), книжки - около 4000 руб.

Мебель (после 7 - 8 лет в комнате ребенка нередко меняется обстановка) - примерно 2500 - 3000 руб.

Лекарства (если нет специальных препаратов) - 600 руб.

Путешествия (скажем, раз в год в Одессу или Турцию - на 1 человека при поездке семьей) - порядка 2000 руб.

Телефон (2 аппарата на 4 года) - 500 руб.

Планшет подростковый - 450 руб.

Всего: примерно 50 220 (около 1050 руб. в месяц).

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От 11 до 18 лет

Одежда - около 8000 руб.

Обувь - примерно 6500 руб.

Питание - около 35 000 руб. (13,5 руб. в день).

Питание в школе (включая шоколадки, печеньки) - 4900 руб. (10 месяцев в год по 70 руб. в месяц).

Компьютер или ноутбук (хорошей комплектации, чтобы постоянно не менять дешевые варианты) - в районе 800 руб.

Смартфон - примерно 600 руб.

Наушники - около 150 руб.

Репетиторы (для 10 - 11 классов - занятия 2 раза в неделю) - 3600 - 5400 руб.

Секции, кружки (берем 2 кружка в государственном или частном учреждении: 7 лет по 10 месяцев в году, занятия дважды в неделю) - около 7000 - 8000 руб.

Карманные расходы на время школы (9 месяцев) - 2520 руб. (из расчета 10 руб. в неделю).

Все для школы - около 6500 руб.

Книги - примерно 700 руб.

Лекарства (если нет специальных препаратов) - около 900 руб.

Развлечения - где-то 2500 руб.

Дни рождения в кафе - порядка 3500 руб.

Велосипед горный - около 550 руб.

Путешествия (скажем, раз в год в Одессу или Турцию - на 1 человека при поездке семьей) - порядка 3000 руб.

Всего: примерно 89 520 (около 1065 руб. в месяц).

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Итого за 18 лет: 195 580 руб.

Для понимания масштаба. Если все эти годы один из родителей будет получать ту самую среднюю зарплату 1248,9 руб. в месяц, то за 18 лет он заработает 269 762 с хвостиком рубля. То есть на ребенка предстоит потратить аж 72,5 % своих доходов! Если такую зарплату имеют мама и папа, то на ребенка уходит порядка 36,24 % семейного бюджета. Но очевидно: и в том, и в другом случае на многих названных расходах семье придется существенно экономить.

А КАК У НИХ?

В России (с расчетом на Москву) вырастить ребенка до 18 лет обойдется где-то в 8 781 300 российских рублей - 291 697 белорусских рублей. При средней московской месячной зарплате 89 тыс. руб. (в пересчете на наши деньги - около 3000) на ребенка уходит около 40 % доходов одного родителя и 20 % от бюджета семьи с двумя родителями.

По официальным данным, в Великобритании вырастить ребенка с рождения до 18 лет обойдется в 102 000 фунтов стерлингов - это 326,4 тыс. белорусских рублей. Средняя зарплата там составляет 2210 фунтов в месяц - более 7050 руб. Расходы на ребенка с зарплатой одного родителя, выходит, будут равны примерно 22 % от этого заработка.