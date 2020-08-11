«Мы вас любим!» Что происходит на протестах в Гомеле

Несколько сотен человек и десятки силовиков около часа стояли друг напротив друга. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Протесты в Гомеле кардинально отличаются от массовых акций в Минске. Люди почти не применяют силу и стараются разговаривать с правоохранителями, призывая их задуматься о происходящем.

Протесты в Гомеле кардинально отличаются от массовых акций в Минске. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

10 августа впервые в истории Гомеля силовики выстроились со щитами в центре города. Вообще, в эти дни многое происходит впервые. Две площади в центре города заняли автозаки и военные грузовики. Протестующие сначала собрались возле площади Ленина. Несколько сотен человек и десятки силовиков около часа стояли друг напротив друга. Милиция и внутренние войска как бы демонстрировали свою силу, а протестующие молча смотрели на них. Высказывали лишь мысли вслух:

- Вот сколько наших налогов потратили на все это. А сейчас еще и бить нас собираются за наши деньги, - негодовал мужчина, который пришел с супругой.

Люди не применяют силу и стараются разговаривать с правоохранителями, призывая их задуматься о происходящем. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

10 августа на улицах собрались многие люди средних лет, в то время как в день выборов на протест вышла преимущественно молодежь.

И вот кто-то первый захлопал. Десятки подхватили. Милиция делает объявление: надо покинуть это место, поскольку здесь случилось некое происшествие. Все всё понимают и начинают громко выражать свое мнение:

- Мы пришли сказать, что хотим новых честных выборов - вот и всё! Нельзя больше терпеть наглое вранье!

Гомельчане пытались им объяснить свою позицию. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Подошедших омоновцев пытаются призвать к совести, женщины кричат, что бойцы ранили людей в Минске, а сейчас вышли стрелять в Гомеле:

- Мы не были в Минске! У нас нет оружия! - кричат в ответ омоновцы.

По неофициальным данным, задержаны уже больше сотни человек, но серьезных стычек с правоохранителями пока не было. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Трудно подсчитать, сколько людей вышли на улицы. Сотни, а может, тысячи растянулись в центре города по тротуарам на разных сторонах дороги. Видно, что у людей нет цели куда-то организованно двигаться или штурмовать административные здания. Они просто стоят и этим выражают свой протест. Затем собравшиеся начинают скандировать «Уходи!», «Перемен!», «Жыве Беларусь!». Выскакивают силовики со щитами, начинаются первые брутальные задержания. Это очень возмущает массы:

- Мы мирные люди! Куда вы на нас вышли с дубинками и щитами? Мы не хотим войны, не хотим крови! Мы за честные выборы! Вы нам не враги!

Серьезных стычек с правоохранителями пока не было. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Собравшиеся начинают скандировать в адрес силовиков: «Мы вас любим!». Те устрашающе стучат дубинками по щитам.

Кроме известных лозунгов и песен, гомельчане вдруг спели перед солдатами государственный гимн. Но это не помогло - подходит подкрепление, и протестующих начинают разгонять, жестко задерживая.

В центре города гаишники остановили движение транспорта, чтобы машины не сигналили в поддержку собравшихся. Но после разгона в районе площади Ленина сотни людей сместились на проспект Ленина, и там автомобилисты устроили такой шум, что услышать стоящего рядом было трудно.

Официальных данных о задержанных в городе нет. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Тем временем на площадке у драмтеатра, откуда вытеснили протестующих, люди стали собираться снова. Правда, без выкриков. Гомельчане стояли вокруг милиционеров РОВД и пытались им объяснить свою позицию.

- Сейчас ни у кого нет интернета. Это что, нормально, что нас лишают интернета, когда захотят, и дают, когда захотят? Это скотское отношение! - говорит девушка, по возрасту - студентка. Милиционеры по-прежнему призывают разойтись.

Протесты в Гомеле. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Центр города не спал минимум до полуночи: сирены, крики, лозунги, задержания. Брутально тащили даже девушек. Мужчину в возрасте на велосипеде буквально выдернули и заволокли в бусик, а велосипед с размаху швырнули на землю.

Особенно омоновцы стали свирепствовать после того, как кто-то разбил камнем стекло в их микроавтобусе.

Официальных данных о задержанных в городе нет, но это явно несколько десятков человек, предположительно - около сотни.