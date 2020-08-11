«Мы мирные жители! Не трогайте!»: каким был второй день протестов в Бресте

Протестующие в Бресте собрались на пешеходной Советской и на проспекте Машерова. Фото: Оксана БРОВАЧ

На протест вечером 10 августа брестчане вышли к 7 часам вечера. Люди рассредоточились по Советской и проспекту Машерова - стояли небольшими группками, иногда аплодировали, когда им сигналили проезжавшие мимо машины. Площадь Ленина к этому моменту была огорожена турникетами, все выходы были оцеплены милицией.

Улица Ленина и все подъезды и выходы к площади Ленина были перекрыты. Фото: Оксана БРОВАЧ

Позже движение транспорта на проспекте Машерова перекрыли.

- У меня дети стоят на остановке, вы издеваетесь?! - эмоционально спорил с сотрудником ГАИ водитель минивэна, которого не пропускали на проспект.

Почти половина магазинов и кафе на Советской закрылась раньше времени «по техническим причинам». В начале пешеходной улицы со стороны ЦУМа людей встречал автозак и несколько сотрудников ОМОН.

Заведения и магазины на Советской закрылись до 7 часов. Фото: Оксана БРОВАЧ

- Ну вы же обычные, такие как и мы, хорошие люди. Я буду за вас молиться, свечку за здоровье поставлю в церкви. Я знаю, вас заставляют. А вы не идите! Или делайте вид. Где ваше начальство? Вот пусть начальство ваше этим и занимается! - читает нотации сотрудникам ОМОНа пожилая женщина, которая не дождалась свой автобус на остановке.

Задержания начались почти сразу - примерно в 19:30. Под раздачу попали даже те, кто не планировал как-то проявлять протест, просто оказался в эпицентре. Например, на глазах у журналистки «Комсомолки» скрутили и завели в автозак парня, который всего минуту назад в вышел к ЦУМу с Советской и интересовался у журналистки, как отсюда можно без проблем уйти.

Задержания возле ЦУМа. Фото: Оксана БРОВАЧ

Из-за перекрытых улиц не ездил городской транспорт. Автобусы, которые шли из микрорайона Вулька, останавливались на бульваре Шевченко. Пассажиров высаживали - и им некуда было пойти, кроме как в центр, где толпа, в сторону которой ОМОН бросает светошумовые гранаты и стреляет резиновыми пулями.

Милиция действовала сразу на нескольких участках. В сравнении с тем, что происходило на проспекте Машерова, зачистка Советской происходила легко - шеренга омоновцев вытесняла людей с улицы: сначала на одном отрезке, где фонарщик должен был зажечь керосиновые фонари, но не зажег, потом на другом.

Люди на Советской встречают ОМОН на ступеньках кинотеатра Беларусь. Фото: Оксана БРОВАЧ

- Я не понимаю, о каких беспорядках все время говорят? Пока не пришла милиция, здесь был порядок! - возмущается мужчина на скамейке на Советской.

ОМОН здесь встречали аплодисментами. Изредка вяло кричали «Милиция с народом». Некоторые предпринимали попытки лично вступить в переговоры с милицией.

- Разве вы со мной не согласны, что это все неправильно? Мы просто не поддерживаем то, что происходит. Разве мы не имеем права об этом сказать? - спорит с омоновцем щуплая девушка в белой майке.

Девушка ведет переговоры с омоновцем на Советской. Фото: Оксана БРОВАЧ

- Девушка! А вы его поцелуйте! Глядишь и в принца превратится, - шутит пожилой мужчина, который проходит мимо.

ОМОН шел в наступление не сразу: сначала цепочка просто стояла напротив протестующих, перегородив проход по улице. И только спустя какое-то время милиция с невнятным боевым кличем начинала двигаться вперед. От ОМОНа убегали даже с детьми на плечах.

- Давай им похлопаем! Видишь, идут в шлемах и с дубинками, - объясняет происходящее своему маленькому сыну молодая женщина.

- С дубинками? - не понимает ребенок.

- Да, это такие палки. Они ими дядей гоняют, чтобы они шли домой, всех мирных людей.

- И никто даже не пройдет? - с удивлением и сочувствием отвечает малыш.

На Советскую приходили с детьми. Фото: Оксана БРОВАЧ

В это время на проспекте Машерова уже слышались взрывы и выстрелы. Светошумовые гранаты взрывались сразу в нескольких местах: напротив ЦУМа, возле 15-й школы и в районе Кобринского моста. Очевидцы сообщали о стычках между милицией и протестующими. На перекрестке с бульваром Шевченко в сторону милиции кто-то выпустил фейерверки.

- Как на день города, салют! - иронизировали в толпе.

Несмотря на серьезность происходящего, на взрывы и стрельбу резиновыми пулями по толпе, люди не расходились. Просто разбегались от ОМОНа в разные стороны с криками «Мы мирные жители! Не трогайте! Мирные жители!», а потом снова собирались.

- Мы несогласны. Мы просто несогласны. Почему это происходит в моем городе, в моей стране? - хватается за голову парень, глядя в сторону, откуда слышатся взрывы и виднеется белый дым.

Протестующие на проспекте Машерова. Вдалеке - взрывы светошумовых гранат. Фото: Оксана БРОВАЧ

Около 22 часов в центр города со стороны Южного городка, где дислоцируются десантники, приехали несколько грузовиков с людьми в камуфляже. Протестующие идентифицировали их как солдат-срочников.

Военные едут в центр. Фото: Оксана БРОВАЧ

Ближе к полуночи толпа из нескольких сотен протестующих переместилась на бульвар Космонавтов. Там тоже звучали взрывы и выстрелы. Около часа ночи над городом летал вертолет - он низко пролетел над Южным микрорайоном, где находится воинская часть, затем его слышали в районе выезда из города на трассу М1.

Достоверной информации о том, есть ли пострадавшие в этом противостоянии, пока нет. В 16 часов 11 августа запланирована пресс-конференция по ситуации в городе в горисполкоме.

Известно, что в сторону протестов выезжало несколько машин скорой помощи. Очевидцы сообщали как минимум об одном человеке, в которого попала резиновая пуля и которому понадобилась помощь врачей.