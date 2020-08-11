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Общество

«Мы мирные жители! Не трогайте!»: каким был второй день протестов в Бресте

Толпу протестующих разгоняли светошумовыми гранатами и стрельбой резиновыми пулями. Поздно вечером в центре города появились военные, ночью летал вертолет
Оксана БровачОксана БровачОксанаБровач
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Протестующие в Бресте собрались на пешеходной Советской и на проспекте Машерова.

Протестующие в Бресте собрались на пешеходной Советской и на проспекте Машерова.

Фото: Оксана БРОВАЧ

На протест вечером 10 августа брестчане вышли к 7 часам вечера. Люди рассредоточились по Советской и проспекту Машерова - стояли небольшими группками, иногда аплодировали, когда им сигналили проезжавшие мимо машины. Площадь Ленина к этому моменту была огорожена турникетами, все выходы были оцеплены милицией.

Улица Ленина и все подъезды и выходы к площади Ленина были перекрыты.

Улица Ленина и все подъезды и выходы к площади Ленина были перекрыты.

Фото: Оксана БРОВАЧ

Позже движение транспорта на проспекте Машерова перекрыли.

- У меня дети стоят на остановке, вы издеваетесь?! - эмоционально спорил с сотрудником ГАИ водитель минивэна, которого не пропускали на проспект.

Почти половина магазинов и кафе на Советской закрылась раньше времени «по техническим причинам». В начале пешеходной улицы со стороны ЦУМа людей встречал автозак и несколько сотрудников ОМОН.

Заведения и магазины на Советской закрылись до 7 часов.

Заведения и магазины на Советской закрылись до 7 часов.

Фото: Оксана БРОВАЧ

- Ну вы же обычные, такие как и мы, хорошие люди. Я буду за вас молиться, свечку за здоровье поставлю в церкви. Я знаю, вас заставляют. А вы не идите! Или делайте вид. Где ваше начальство? Вот пусть начальство ваше этим и занимается! - читает нотации сотрудникам ОМОНа пожилая женщина, которая не дождалась свой автобус на остановке.

Задержания начались почти сразу - примерно в 19:30. Под раздачу попали даже те, кто не планировал как-то проявлять протест, просто оказался в эпицентре. Например, на глазах у журналистки «Комсомолки» скрутили и завели в автозак парня, который всего минуту назад в вышел к ЦУМу с Советской и интересовался у журналистки, как отсюда можно без проблем уйти.

Задержания возле ЦУМа.

Задержания возле ЦУМа.

Фото: Оксана БРОВАЧ

Из-за перекрытых улиц не ездил городской транспорт. Автобусы, которые шли из микрорайона Вулька, останавливались на бульваре Шевченко. Пассажиров высаживали - и им некуда было пойти, кроме как в центр, где толпа, в сторону которой ОМОН бросает светошумовые гранаты и стреляет резиновыми пулями.

Милиция действовала сразу на нескольких участках. В сравнении с тем, что происходило на проспекте Машерова, зачистка Советской происходила легко - шеренга омоновцев вытесняла людей с улицы: сначала на одном отрезке, где фонарщик должен был зажечь керосиновые фонари, но не зажег, потом на другом.

Люди на Советской встречают ОМОН на ступеньках кинотеатра Беларусь.

Люди на Советской встречают ОМОН на ступеньках кинотеатра Беларусь.

Фото: Оксана БРОВАЧ

- Я не понимаю, о каких беспорядках все время говорят? Пока не пришла милиция, здесь был порядок! - возмущается мужчина на скамейке на Советской.

ОМОН здесь встречали аплодисментами. Изредка вяло кричали «Милиция с народом». Некоторые предпринимали попытки лично вступить в переговоры с милицией.

- Разве вы со мной не согласны, что это все неправильно? Мы просто не поддерживаем то, что происходит. Разве мы не имеем права об этом сказать? - спорит с омоновцем щуплая девушка в белой майке.

Девушка ведет переговоры с омоновцем на Советской.

Девушка ведет переговоры с омоновцем на Советской.

Фото: Оксана БРОВАЧ

- Девушка! А вы его поцелуйте! Глядишь и в принца превратится, - шутит пожилой мужчина, который проходит мимо.

ОМОН шел в наступление не сразу: сначала цепочка просто стояла напротив протестующих, перегородив проход по улице. И только спустя какое-то время милиция с невнятным боевым кличем начинала двигаться вперед. От ОМОНа убегали даже с детьми на плечах.

- Давай им похлопаем! Видишь, идут в шлемах и с дубинками, - объясняет происходящее своему маленькому сыну молодая женщина.

- С дубинками? - не понимает ребенок.

- Да, это такие палки. Они ими дядей гоняют, чтобы они шли домой, всех мирных людей.

- И никто даже не пройдет? - с удивлением и сочувствием отвечает малыш.

На Советскую приходили с детьми.

На Советскую приходили с детьми.

Фото: Оксана БРОВАЧ

В это время на проспекте Машерова уже слышались взрывы и выстрелы. Светошумовые гранаты взрывались сразу в нескольких местах: напротив ЦУМа, возле 15-й школы и в районе Кобринского моста. Очевидцы сообщали о стычках между милицией и протестующими. На перекрестке с бульваром Шевченко в сторону милиции кто-то выпустил фейерверки.

- Как на день города, салют! - иронизировали в толпе.

Несмотря на серьезность происходящего, на взрывы и стрельбу резиновыми пулями по толпе, люди не расходились. Просто разбегались от ОМОНа в разные стороны с криками «Мы мирные жители! Не трогайте! Мирные жители!», а потом снова собирались.

- Мы несогласны. Мы просто несогласны. Почему это происходит в моем городе, в моей стране? - хватается за голову парень, глядя в сторону, откуда слышатся взрывы и виднеется белый дым.

Протестующие на проспекте Машерова. Вдалеке - взрывы светошумовых гранат.

Протестующие на проспекте Машерова. Вдалеке - взрывы светошумовых гранат.

Фото: Оксана БРОВАЧ

Около 22 часов в центр города со стороны Южного городка, где дислоцируются десантники, приехали несколько грузовиков с людьми в камуфляже. Протестующие идентифицировали их как солдат-срочников.

Военные едут в центр.

Военные едут в центр.

Фото: Оксана БРОВАЧ

Ближе к полуночи толпа из нескольких сотен протестующих переместилась на бульвар Космонавтов. Там тоже звучали взрывы и выстрелы. Около часа ночи над городом летал вертолет - он низко пролетел над Южным микрорайоном, где находится воинская часть, затем его слышали в районе выезда из города на трассу М1.

Достоверной информации о том, есть ли пострадавшие в этом противостоянии, пока нет. В 16 часов 11 августа запланирована пресс-конференция по ситуации в городе в горисполкоме.

Известно, что в сторону протестов выезжало несколько машин скорой помощи. Очевидцы сообщали как минимум об одном человеке, в которого попала резиновая пуля и которому понадобилась помощь врачей.

репортажБрест: новости

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