Возле «Риги» в Минске коммунальники убрали все следы протестов ночью 10 августа

Рано утром возле «Риги» коммунальные службы привели все в порядок. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

В ночь с понедельника на вторник около у гипермаркета «Рига» были массовые протесты – на улицу вышли до 5000 человек. Из подручных средств (строительных заборов, арматуры, досок и мусорок) протестующие трижды пытались сооружать баррикады, и силовики их сносили. Взрывы светошумовых гранат, сигналы машин с перекрестка улиц Сурганова и Беды были хорошо слышны в радиусе трех километров. После ночных битв, которые закончились около 2 ночи, осталось множество мусора.

В ночь с понедельника на вторник около у гипермаркета «Рига» были массовые протесты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

После ночных битв, которые закончились около 2 ночи, осталось множество мусора. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Однако уже рано утром коммунальные службы привели все в порядок. В 9 утра практически ничего не напоминало о ночных протестах – остались лишь надписи на асфальте. Коммунальники заново выкладывали бордюрный камень и плитку, которые повыковыривали ночью для строительства баррикад. По тротуарам ездила поливальная машина, которая мыла асфальт мыльной водой. А дворники сметали первые желтые листья.

Коммунальники заново выкладывали бордюрный камень и плитку. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ