«Для удержания власти Лукашенко придется усиливать силовой компонент»: политолог - о результатах выборов президента Беларуси

Александр Лукашенко проголосовал в основной день выборов на участке в Университете физкультуры. Фото: Павел МАРТИНЧИК

9 августа в Беларуси прошли выборы президента - шестые с 1994 года. По предварительным данным ЦИК, которые объявили 10 августа, у Александра Лукашенко 80,08% голосов. За Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% (587 411 человека), Анну Канопацкую - 1,68% (97 552), Андрея Дмитриева - 1,21% (70 613), Сергея Черечня - 1,15% (66 695), против всех - 4,6% (267 628). Явка в целом по стране составила 84,27%.

Голосовать Александр Лукашенко пришел вместе с сыном Николаем. Журналисты спросили, считает ли действующий президент нынешнюю кампанию самой для себя сложной.

- Не сказал бы, что она самая сложная, но одна из самых сложных, - признался Александр Лукашенко.

Напомним, в 1994 году Лукашенко выиграл свои первые выборы во втором туре. В 2001 году он называл свою победу на выборах «элегантной», в 2006 - «убедительной». На выборах 2010 года еще до закрытия участков для голосования был задержан один из кандидатов в президенты. В 2015 второе место, как и на выборах-2010 занял кандидат «против всех».

Выборы-2020 войдут в историю своими очередями избирателей - сначала чтобы подписаться за кандидатов в президенты, потом чтобы отстоять очередь к урнам для голосования.

ТИХАНОВСКАЯ ПРИЗВАЛА К ЧЕСТНЫМ ВЫБОРАМ И ПОДАЛА ЖАЛОБУ В ЦИК

Днем 9 августа кандидат в президенты Светлана Тихановская проголосовала на избирательном участке №21 Первомайского района в школе №137 по улице Калиновского. Поддержать кандидата на участок пришли многие минчане.

После объявление предварительных итогов выборов Светлана Тихановская заявила, что штаб будет делать все возможное, чтобы оспорить результаты. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, Светлана пыталась зарегистрировать инициативную группу своего супруга - блогера Сергея Тихановского. Но когда не смогла этого сделать, подала документы на себя. А когда с предвыборной гонки сошли Виктор Бабарико и Валерий Цепкало, команды экс-банкира и бывшего руководителя ПВТ поддержали Тихановскую. Светлана объездила с пикетами все областные города, собирала тысячи людей.

На участок поддержать Светлану Тихановскую пришла и Мария Колесникова, представитель команды экс-банкира Виктора Бабарико, который в избирательный бюллетень не попал. А жена Валерия Цепкало Вероника проголосовала в Москве - накануне стало известно, что она уехала из Беларуси.

В понедельник 10 августа Светлана Тихановская подала жалобу с требованием провести повторный подсчет голосов.

НА НЕКОТОРЫХ УЧАСТКАХ ТИХАНОВСКАЯ ОБОШЛА ЛУКАШЕНКО

9 августа с самого утра по всей Беларуси начались проблемы с доступом в интернет. Не открывались или долго загружались новостные сайты, мессенджеры со сбоями работали социальные сети. То же продолжалось 10 и 11 августа.

На некоторых участках в Минске и в других крупных городах Беларуси 9 августа собрались очереди. Люди волновались, что не успеют опустить бюллетень в урну до 20.00. Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что очереди - это спланированная провокация. Тем не менее, на некоторых участках продлили работу. Это не предусмотрено Избирательным кодексом.

Огромные очереди на избирательных участках - еще один отличительный момент этих выборов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После закрытия участков не везде можно было увидеть результат подсчета голосов и копию итогового протокола.

- Около 22 часов к нам вышла директор 14-й гимназии, - рассказала «КП» минчанка Лидия. - Она сказала, что все голоса подсчитаны, протоколы вывешены, очень старались сделать все честно. Сторож открыл нам калитку, и мы прошли посмотреть протокол. На участке №89 победила Тихановская - она набрала 1006 голосов, Лукашенко - 941. Люди стали кричать директору «Дзякуй!». А вот на соседнем 88-м участке 651 голос набрал Лукашенко, 505 - Тихановская.

То, как сильно могут отличаться данные даже на одном участке, демонстрирует протокол участковой комиссии №19 Московского района. 270 человек тут проголосовало досрочно. За Лукашенко - 200, за Тихановскую - всего 38. А в основной день голосования картинка стала диаметрально противоположной: Лукашенко набрал всего 188 голосов (плюс один голос в выездной урне), Тихановская - 507. В итоге на этом участке победила Тихановская - 545 голосов, у Лукашенко - 389.

А рекорд, судя по всему, был поставлен на участке №27 в деревне Копище рядом с микрорайоном Новая Боровая: Тихановская набрала в 15 раз больше голосов, чем Лукашенко. Согласно вывешенному протоколу, за действующего президента - 83 избирателя, а за Тихановскую - 1248.

ТЫСЯЧИ ЗАДЕРЖАННЫХ, ДЕСЯТКИ РАНЕНЫХ И ПЕРВЫЙ ПОГИБШИЙ

В воскресенье вечером на улицы Минска и других городов вышли люди. Силовики разгоняли протестующих в Минске водометами, перцовым газом и резиновыми пулями.

Силовики разгоняли участников протество в столице водометами, светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На подъездах к Минску с утра 9 августа стояли военные с автоматами. Основная масса протестующих первоначально собралась у стелы на проспекте Победителей. Появилось много спецтехники, ОМОН жестко разгонял толпу, используя, в том числе резиновые дубинки. Некоторых людей в автозаки и микроавтобусы не отводили, а заносили.

Разгоняли протестующих не только сотрудники ОМОН, но и бойцы внутренних войск, спецподразделения. В какой-то момент светошумовые гранаты стали запускать так часто, что хлопки звучали уже как затянувшийся фейерверк.

Около часа ночи больших групп протестующих в Минске почти не осталось - центральные улицы были перекрыты, в районе Октябрьской площади дорогу загородила шеренга бойцов со щитами.

Возле стелы "Минск - город-герой" в ночь с 9 на 10 августа прошли акции протеста. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В МВД сообщили, что протестующие 9 августа собирались в 33 городах. По стране задержали около 3 тысяч человек, из них около тысячи - в Минске. Минздрав сообщил, что во время ночных несанкционированных уличных акций в скорую помощь обратились пострадавшие - 39 представителей органов правопорядка и 50 - гражданских.

В понедельник, 10 августа вечером в Минске и других городах люди снова вышли на улицы, продолжилось и жесткое подавление протестов. В итоге самые жестокие стычки произошли в районе Пушкинской, Немиги, универсама "Рига".

Вечером в понедельник МВД сообщило: «10 августа около 23.00 в ходе массовых беспорядков в Минске на улице Притыцкого один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью».

Назавтра ВМД сообщило еще о двух тысячах задержанных. А Минздрав - о том, что после уличных акций в больницах находятся 200 человек. Несколько человек - с черепно-мозговыми травмами, некоторым потребовались операции

Ночью протестующие зажгли на своих мобильных телефонах фонарики. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Утром 11 августа выяснилось, что Светлана Тихановская покинула страну и выехала в Литву. Перед этим были обнародованы два видео с ее обращениями - объяснением, что она была поставлена перед сложным выбором, а затем - просьба не выходить на площади.

Как затем сказали соратницы Тихановской, Светлана три часа общалась с двумя силовиками в кабинете Ермошиной. По их сведениям, из страны Светлану вывезли белорусские власти. С ней уехала и Мария Мороз, глава ее штаба, , местонахождение которой не было известно три дня. Оказалось, что Мороз находилась в изоляторе.

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова говорит, что жалоба Тихановской о непризнании результатов выбора направлена в ЦИК по почте. Они ждут рассмотрения этой жалобы.

11 августа сотни людей не могли найти своих родных и близких, информацию им часто нигде не давали - молчали телефоны РОВД, никто не озвучивал весь список на Окрестина, в Жодино. Мы сходили к изолятору на Окрестина и поговорили с родными.

Вечером 11 августа протесты продолжились, уже не такие масштабные. В этот вечер пострадали и журналисты.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИТОЛОГА

«Для удержания власти Лукашенко придется усиливать силовой компонент»

- В настоящее время есть конфликт между властью и обществом - этот конфликт был зафиксирован и сформулирован в ходе избирательной кампании, - считает политолог Валерий Карбалевич. – И кульминация этого конфликта случилась именно в день голосования. Для удержания власти Лукашенко придется усиливать силовой компонент.

- Что это за сигнал для общества?

- Сигнал для всех нас, что все должны замолчать, признать грубую силу, не протестовать, соглашаться, снова вернуть ту ситуацию, которая была до сих пор.

- В Беларуси впервые столкнулись с массовым отсутствием интернета, многие задаются вопросом: можно ли по всей стране отключить интернет и не на один день?

- Оказывается, можно. И это работает, сбивает возможность людей получать информацию, потому что это очень важно во время уличных акций. Количество людей, которые следят за этими акциями, огромное. Власти предполагают, что отсутствие интернета минимизирует внимание к этим акциям и, возможно, снизит их масштаб.

КСТАТИ

Евросоюз о 9 августа: Осуждаем насилие и призываем к немедленному освобождению всех задержанных

В совместном заявлении Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и Комиссара по вопросам добрососедства и расширения Оливера Варгейи сказано, что Евросоюз неоднократно выражал свои ожидания по поводу надлежащего проведения этих выборов.

- Ночь выборов была омрачена несоразмерным и неприемлемым насилием со стороны власти в отношении мирных демонстрантов, - говорится в заявлении.

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