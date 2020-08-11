Протесты в Беларуси в ночь с 10 на 11 августа: как столица и регионы вышли на улицы

Митингующие быстро поняли, что мото одежда - очень хорошая защита. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Проголосовавшие на выборах граждане не поверили в обнародованные Центризбиркомом предварительные результаты – 10,09% за Тихановскую и 80,08% за Александра Лукашенко. И в результате второй вечер подряд люди вышли протестовать. Если в день выборов точкой сбора была назначена стела, то на следующий день многочисленные телеграмм-каналы предлагали собраться в местах своего проживания и колонной двигаться в сторону ближайших станций метро. Общего плана как такового не было.

Поначалу митингующие пытались скандировать "Милиция с народом" и пытались общаться с силовиками. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Силовики, которые готовились у новым протестам на стеле, разъехались по разным районам Минска, чтобы разгонять протестующих. В итоге самые жестокие стычки произошли в районе Пушкинской (именно там погиб протестующий – как сообщает пресс-служба МВД, он пытался бросить в силовиков взрывное устройство, но не успел, и оно сработало у него в руках. Это случилось после 23 часов). Протестующие сооружали баррикады из тумб с афишами, скамеек, цветочных клумб и мусорок.

В районе Пушкинской и проспекта Дзержинского водители остановили автомобили во всех рядах проезжей части и сделали огромную и очень шумную, постоянно сигналящую пробку. Наш корреспондент был свидетелем, как около 30 силовиков раскачали мешающую проезду спецтехники машину и сдвинули ее в сторону.

Для создания баррикад в ход пошли также тумбы с агитацией за кандидатов в президенты Фото: Павел МАРТИНЧИК

Задержания протестующих были жестокими. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В районе Немиги, где собралось как минимум 500 человек, в какой-то момент люди спели гимн Беларуси, а лозунг "Милиция с народом" сменился на "Мы вас любим". Большое количество протестующих вышли в Уручье у ТЦ «Спектр» и особенно в районе универсама «Рига» на Сурганова и до площади Банголор. По разным оценкам там было в совокупности до 5000 человек, причем протестующие трижды возводили баррикады, которые потом сносили силовики.

Баррикады сооружали из всего, что было под рукой - в том числе мусорок Фото: Павел МАРТИНЧИК

Службы правопорядка использовали практически весь набор средств, которые у них есть для подавления протестов – светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули и разнообразную спецтехнику. Пострадали журналисты - издание «Наша нива» сообщило, что ранена резиновой пулей в колено их журналистка Наталья Лубневская. Многие наши коллеги были задержаны. Уличные протесты завершились около 2.30 часов ночи.

Баррикады в районе "Риги" Фото: Павел МАРТИНЧИК

- В ночь с 10 на 11 августа отмечены очаговые сборы граждан в ряде городов, наиболее массовые - в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке", - сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. - В результате противоправных действий пострадал 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы.

Баррикады в районе универмага "Рига" трижды сметали силовики, но их снова возводили. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Баррикады сооружали из всего, что было под рукой - в том числе мусорок. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Брест: люди собирались на улице Советской, вдоль проспекта Машерова, ничего не кричали, молча стояли цепочкой и хлопали. Проезжающие машины сигналили. В начале восьмого начались массовые задержания, слышны взрывы и выстрелы. Около 22 часов по направлению в центр двигались несколько машин с военными. Центральные улицы перекрыты ГАИ, люди стоят на проезжей части.

Гомель: На центральную площадь Ленина вышло около 2 тысяч человек. Они хлопали, требовали честных выборов и возмущались обнароднованными предварительными итогами голосования. Люди пытались говорить с силовиками, а потом стали скандировать им «Мы вас любим». Это противостояние продолжалось около двух часов, после чего ОМОН и внутренние войска со щитами и с дубинками стали разбивать группы людей, выхватывать и задерживать. Некоторых достаточно жестко, особенно после того, как кто-то разбил камнем стекло в микроавтобусе. Официальных данных о задержанных по городу нет, но это наверняка около сотни человек.

Витебск: силовики перекрыли площадь победы и несколько прилегающих улиц. Было много спецтехники – автозаков и просто автобусов с омоновцами. С 7 часов вечера начались задержания. По какому принципу – не понимали ни задержанные ни очевидцы:

Людей задерживали просто за то, что они хлопали. Фото: Сергей СЕРЕБРО

- Максимум, что делали люди на улице – хлопали, а водители сигналили. Никаких лозунгов не было. Почему задерживали людей – непонятно. Обращали, в первую очередь, внимание на неформально выглядящую молодежь, с татуировками и пирсингом. Возле 31-й школы на остановке сидели люди, ждали автобуса, приехали два автозака, всех загрузили и увезли.

Люди возмущались действиями силовиков. Фото: Сергей СЕРЕБРО

Эпицентр событий постоянно перемещался. Задерживали и разгоняли людей и на улице Чкалова и на проспекте Строителей. Так продолжалось примерно до полуночи. В интернете сообщалось об одном пострадавшем, которому разбили голову. Всего, по наблюдениям очевидцев, задержали более сотни человек.

Очевидцы не очень понимали, за что задерживают людей на улицах Витебска. Фото: Сергей СЕРЕБРО

Протесты были также в Кобрине, Пинске, Пружанах и даже Жабинке.

– В воскресенье 9 августа на улицы вышло очень много для Кобрина людей. Против нас вышла милиция со щитами. Никто беспорядков не устраивал - люди хлопали, просили милицию стать на сторону людей. Я этого момента не увидела, но толпа гудела и поддерживала бойцов, когда они опустили свои щиты на землю. Правда, после этого все равно были задержания. А на следующий день были уже драки с ОМОНом, взрывы. И поздно ночью над нами летал военный вертолет. В центре Кобрина милиция просто хватала тех, кто шел по одному по улице, не разбираясь, протестующий это или нет, - рассказывает Татьяна (имя изменено - ред.), очевидец протестов в райцентре.

Несмотря на то, что в стране серьезные проблемы с доступом в интернет, чаты в телеграме облетели кадры из Пинска. Особенно горячо там было вечером 9 августа. Протестующие заполонили центральную пешеходную улицу Ленина, а потом пошли на открытый конфликт с милицией.

– Откуда-то взялись палки, мужики выламывали доски из скамеек, разбирали плитку - и прогоняли милицию. Толпа загнала ОМОН к реке, на улицу Иркутско-Пинской дивизии, где находится горисполком. К людям вышел председатель горисполкома, просил выбрать как бы делегатов и приглашал в понедельник днем на переговоры, но его освистали, никто на это не согласился, - говорит Дмитрий из Пинска.

Известно, что люди выходили на площадь и натолкнулись на противостояние с милицией также в Пружанах, Жабинке, Барановичах и других райцентрах Брестской области.

Всего по стране за ночь с 10 на 11 августа задержаны более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.