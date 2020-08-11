Соратницы Тихановской: «Светлана общалась с двумя силовиками в кабинете Ермошиной. Из страны ее вывезли белорусские власти»

Соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала журналистам о дальнейших планах. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова 11 августа рассказала на пресс-конференции, что в минувший понедельник, 10 августа, Светлана провела в здании ЦИК три часа.

По словам Колесниковой, Светлану с адвокатом Максимом Знаком после долгих переговоров пропустили с жалобой в ЦИК и провели в приемную Лидии Ермошиной.

- Затем их пригласили в кабинет, но адвокату потом пришлось остаться за дверями. Через очень короткое время госпожа Ермошина покинула свой кабинет. И все три часа Светлана находилась с двумя высокопопоставленными представителями силовых структур. (их имена Колесникова не называет - Ред.). Я все это время была на проходной с коллегами. Мы видели, как приходили люди, предположительно с оборудованием, похожим на видеотехнику. И результатом этого стало видео (оба видеообращения - Ред.), которое недавно вышло в интернете, - говорит Мария Колесникова. - Спустя три часа Максим Знак вышел один. Светлана не вышла к нам попрощаться. Максим ее видел, выходящей из кабинета, где она сказала, что выйдет из другого выхода ЦИК.

У Колесниковой есть вопрос к Ермошиной: "По какому праву кандидата в президенты приглашают в приемную ЦИК, оставляют наедине с представителями силовых структур без адвоката и в течение 3 часов там удерживают без связи с внешним миром?"

Сейчас Тихановская находится в безопасности в Литве. У Колесниковой нет с ней связи.

- Лично я остаюсь в Беларуси. Я не собираюсь никуда уезжать, я поддерживаю выбор Светланы. Я даже не могу себе представить, чего ей стоило принять это решение. Светлана, если ты меня слышишь, я тебя поддерживаю, ты - герой, и ты сделала для Беларуси и белорусского народа очень много.

- Видео, где Светлана призывает не выходить на улицу, записано под давлением или нет, как считаете? - спросили журналисты.

- Я считаю, что человек, который три часа находится в одиночестве в кабинете с двумя представителями силовых структур, может записать, прочитать, наверное, любой текст.

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова рассказала, что белорусские власти вывезли Тихановскую из страны. Также с ней покинула страну руководитель штаба Тихановской Мария Мороз, местонахождение которой не было известно три дня. Оказалось, что Мороз находилась в изоляторе.

- Я не знаю содержание разговора, которое происходило в здании ЦИК, но я точно знаю, что без десяти четыре, когда мы расстались со Светланой, никаких намерений уехать из Беларуси у нее не было. Все предыдущие дни ни разу Светлана таких намерений не озвучивала, что дает мне основания сделать вывод о том, что это решение (уехать из страны - Ред.) было принято ею именно в этот момент. И возможно, под давлением белорусских властей.

По словам Ковальковой, Светлана считает, что она победила на выборах.

- Мы должны защищать нашу победу легальными ненасильственными способами, - считает доверенное лицо Тихановской.

- Как вывезли Светлану? - спросили журналисты Ковалькову.

- На каком транспорте я не могу сказать. Я имею связь с тем людьми, которые находятся рядом с ней.

Ковалькова также говорит, что жалоба Тихановской о непризнании результатов выбора направлена в ЦИК по почте. Они ждут рассмотрения этой жалобы.

- Наша сейчас задача - отстоять эту победу. Остановка насилия и обсуждение результатов выборов.

Представитель штаба Бабарико Колесникова рассказала, что они продолжают свою работу.

- Мы сконцентрированы на поддержке инициатив и работе с результатами выборов, которые будут озвучены 14 августа. Инициатива "Честные люди" сейчас усиленно занята подсчетом, фиксированием фальсификаций.

Колесникова рассказала, что они объявляют набор волонтеров для скорой взаимопомощи.

Так, будет оказываться помощь членам участковых комиссий, которые находятся под давлением.

- Если они уволены, мы будем искать им новое место работы. Мы будем помогать всем людям, которые за последние несколько дней пострадали от протестов, столкновений с представителями власти на улицах Минска.

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