«Сколько судимостей?» - «12». Госагентство опубликовала видео задержания провокаторов, на котором несколько мужчин дают признательные показания

Скриншот видео, размещенном на сайте БелТА

Белорусское государственное информационное агентство БелТА опубликовала в своем телеграм-канале ролик под названием «Видео задержания провокаторов». На минутном видео несколько человек: некоторые из них стоят на коленях, положив голову на землю. Другие - лежат на земле. Руки у всех за спиной.

Скриншот видео, размещенном на сайте БелТА

Камера крупным планом наводится на татуировки одного из задержанных - на груди свастика и надпись на немецком, что в переводе «С нами Бог». Этот лозунг был на пряжках немецких солдат во время Второй мировой войны.

- Место проживания? - спрашивают у другого задержанного.

- Россия, город Тверь, - отвечает молодой человек со ссадинами на лице.

- Что здесь делаем?

- Отдыхал, с туристической целью приехал в Минск.

- Я тоже из России, - отвечает еще один задержанный. - Приехал из России, сегодня отдыхал в Минске.

- Какой санаторий?

- «Журавушка».

- Сколько судимостей? - спрашивают у очередного задержанного.

- 12.

- Статьи?

- 208-я, 206-я, 295-я.

Еще один задержанный - молодой парень лет 25.

- Я видел, как мужчины кидались камнями в сотрудников милиции. Потом через минуты две забежал ОМОн. Всех скрутили, - сказал парень.