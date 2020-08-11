«Сколько судимостей?» - «12». Госагентство опубликовала видео задержания провокаторов, на котором несколько мужчин дают признательные показания

Скриншот видео, размещенном на сайте БелТА
Белорусское государственное информационное агентство БелТА опубликовала в своем телеграм-канале ролик под названием «Видео задержания провокаторов». На минутном видео несколько человек: некоторые из них стоят на коленях, положив голову на землю. Другие - лежат на земле. Руки у всех за спиной.
Скриншот видео, размещенном на сайте БелТА
Камера крупным планом наводится на татуировки одного из задержанных - на груди свастика и надпись на немецком, что в переводе «С нами Бог». Этот лозунг был на пряжках немецких солдат во время Второй мировой войны.
- Место проживания? - спрашивают у другого задержанного.
- Россия, город Тверь, - отвечает молодой человек со ссадинами на лице.
- Что здесь делаем?
- Отдыхал, с туристической целью приехал в Минск.
- Я тоже из России, - отвечает еще один задержанный. - Приехал из России, сегодня отдыхал в Минске.
- Какой санаторий?
- «Журавушка».
- Сколько судимостей? - спрашивают у очередного задержанного.
- 12.
- Статьи?
- 208-я, 206-я, 295-я.
Еще один задержанный - молодой парень лет 25.
- Я видел, как мужчины кидались камнями в сотрудников милиции. Потом через минуты две забежал ОМОн. Всех скрутили, - сказал парень.
Скриншот видео, размещенном на сайте БелТА