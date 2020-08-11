«Вышли протестовать против закоренелой власти»: энергетики «Белэнергосетьпроект» поддержали коллег в забастовке

Люди во время своего обеденного перерыва прошли от «Белэнергосетьпроект» до Минского электротехнического завода. А затем вернулись на рабочие места Фото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

11 августа улица Долгобродская в Минске буквально гудела. В 13 часов около Минского электротехнического завода им. В.И. Козлова собрались десятки человек - это сотрудники предприятия «Белэнергосетьпроект», которое находится неподалеку. Люди хлопали в ладоши, а их поддерживали проезжающие машины, которые массово сигналили. Но сами работники электротехнического завода отвечали им из окон.

- Это беспредел полнейший, - эмоционально возмущается один из протестующих на улице Александр. - Мы, энергетики, вышли протестовать против закореневшей власти. Мы возмущены положением в стране! Говорят, белорусы «памяркоўныя», но всякой «памяркоўнасці» есть предел. Поэтому мы пришли поддержать коллег из электротехнического завода. Утром был разговор, что забастовка начнется в обед. Но вы видите милицейскую машину около проходной? Видимо, их просто не выпустили из здания. Или у них строгая пропускная система. Вот они и машут нам, хлопают в ладоши и кричат «Жыве Беларусь!» из окон.

Люди хлопали в ладоши, а их поддерживали проезжающие машины, которые массово сигналили Фото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

По словам Александра, многие сотрудники «Белэнергосетьпроект» сейчас работают на удаленке, а на забастовку вышло примерно 70% работников, которые находились на рабочих местах.

- Не боитесь, что в связи с забастовкой вас могут уволить?

- Я думаю, что не пропаду. Хотя у нас есть люди, которые боятся выходить. Например, женщины, которые в одиночку поднимают детей. Они очень боятся лишиться работы. А люди, которым за 50? У них же вообще нет никаких перспектив! Есть у меня товарищ, которого попросили уволиться с одной из белорусских ТЭЦ после его нехороших высказываний. Ему 55 лет, на работу устроиться не может. Ему предлагают должность, где зарплата максимум 400 рублей! И с этим тоже надо бороться. Но мы можем рассчитывать только сами на себя.

Александр - один из участников забастовки Фото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

На часах обеденное время. К столовой, которая находится в здании электротехнического завода, то и дело подходят люди. Они дергают закрытую дверь и разочарованно уходят.

- Мы работаем неподалеку и постоянно ходим обедать сюда. Но только что вышел охранник и сказал, что столовая сегодня закрыта. Видимо, это связано с тем, что здесь творится, - рассказали две девушки и направились в сторону гастронома.

Постояв некоторое время, люди вышли на улицу Долгобродскую, а потом повернули к своему предприятию на 1-м Твердом переулке. Около входа сотрудник «Белэнергосетьпроект» обращается к людям:

- Прошу всех пересечь проходную до 13.15. Кто не пересечет, будет подан в списках на «Белэнерго», я получил такую команду.

- Что вы запугиваете? - спрашивает один из собравшихся.

- Я не запугиваю. Я просто прошу соблюдать трудовую дисциплину.

- Право на забастовку прописано в Конституции!

- Забастовка разрешена при разрешении трудовых споров. У нас их нет.

- У нас спор в стране. У нас страна горит! Выйдите на Пушкина посмотрите, - парирует парень.

- Причем здесь предприятие? После 17.30, во внерабочее время, высказывайте свое мнение сколько хотите, - невозмутимо ответил мужчина и добавил: «За Конституцию отвечает президент. Я за его действия ответственность нести не могу».

В забастовке во время обеденного перерыва приняли участие сотрудники «Белэнергосетьпроект» Фото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

Когда люди скрылись в здании, вдруг по дворам разнеслось: «Перемен, требуют наши сердца!». Это житель одного из домов на Долгобродской поставил колонки на подоконник, открыл окно и включил песни Цоя. Автомобили продолжают сигналить.

ОФИЦИАЛЬНО

Генеральный директор электротехнического завода имени Козлова Александр Радевич сообщил БелТА, что производство не останавливалось, а все сотрудники находятся на рабочих местах.

- Нигде скоплений людей нет, производственный процесс идет в плановом режиме, - заявил он. Информацию о якобы забастовке гендиректор назвал фейком и вбросом.

КСТАТИ

11 августа в телеграм-каналах появилась информация, что сотрудники Минского маргаринового завода тоже вышли на забастовку. В приемной предприятия «Комсомолке» ответили: «Это все неправда, завод работает в штатном режиме».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Протесты в Беларуси в ночь с 10 на 11 августа: как столица и регионы вышли на улицы

Таких масштабных протестных выступлений по разным городам еще не было в независимой Беларуси (подробнее...)

«Сколько судимостей? 12». Госагентство опубликовала видео задержания провокаторов, на котором несколько мужчин дают признательные показания

Люди разного возраста лежат на земле или стоят на коленях, опустив голову на траву (подробнее...)