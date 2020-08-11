Люди несут цветы и привязывают бинты на заборы около Пушкинской

Станция метро Пушкинская, 11 июля Фото: Павел МАРТИНЧИК

11 августа к станции метро Пушкинская люди несут цветы. Красные и желтые гвоздики, розы, гладиолусы, хризантемы лежат на островках безопасности на проезжей части. Рядом с ними стоят лампадки. Некоторые цветы закреплены в заборах, которыми ограждена проезжая часть.

Люди остаются вдоль проезжей части, поднимают руки вверх Фото: Павел МАРТИНЧИК

Цветы лежат на проезжей части Фото: Павел МАРТИНЧИК

Некоторые букеты перевязывают бинтами Фото: Павел МАРТИНЧИК

У многих на руках белые браслеты Фото: Павел МАРТИНЧИК

Останавливаются и люди с детьми Фото: Павел МАРТИНЧИК

Автомобили, проезжающие мимо, сигналят в знак солидарности с протестующими Фото: Павел МАРТИНЧИК

На ограждения люди привязывают бинты и белые ленты. Многие, выходя из метро, останавливаются, хлопают в ладоши или поднимают руки вверх. Люди собираются у разных выходов из метро Пушкинская. Цветы никто не убирает. Сигналят автомобили. Одну из машин остановила ГАИ. Люди предположили, что водителю выписывают штраф за сигналы в черте города и стали кричать «Позор!» Водителя вскоре отпустили, а в толпе кто-то сказал, что едет ОМОН. Тогда люди стали разбегаться. Но вскоре вернулись. Уже не сколько раз ОМОН подъезжал на желтых рейсовых автобусах. Около 17.30 ОМОН приехал на грузовиках, больше 20 силовиков вышли из машин.

- Ну если еще и днем будут хватать, это вообще! - высказалась женщина, которая проходила мимо.

Цветы оставляют в ограждении забора Фото: Павел МАРТИНЧИК

10 августа около метро Пушкинская погиб протестующий Фото: Павел МАРТИНЧИК

Проезжающие автомобили сигналят, их снимают на видео Фото: Павел МАРТИНЧИК

Есть цветы, перевязанные белой лентой Фото: Павел МАРТИНЧИК

Люди продолжают нести цветы Фото: Павел МАРТИНЧИК

Около гостиницы «Орбита» сидит телеведущий Антон Мартыненко.

- Объясняю ребенку, почему дома нет интернета, - говорит Антон. Он пришел сюда вместе с дочкой Любой. - Я принес цветы, оставил их в заборе. Честно говоря, даже пустил слезу.

Философ Валентин Акудович живет недалеко от станции метро Пушкинская, шел из магазина.

- Чым гэта ўсё скончыцца?.. Я як стары скептык, у перамогу не веру. Тое, што Святлана выйграла, гэта адназначна. Гэта прыгожая і шчырая выбарчая кампанія, - высказался о событиях Валентин Акудович. - Гэтая драматычная гісторыя цяпер нічым добрым не скончыцца, але калі браць жыццё ў цэлым, яна будзе значнай падзеяй у лёсе Беларусі.

Напомним, 10 августа в районе метро Пушкинская погиб протестующий. По информации МВД, он пытался бросить в силовиков взрывное устройство, но не успел, и оно сработало у него в руках.

Метро Пушкинская, 11 июля Фото: Павел МАРТИНЧИК

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