Белорусы ищут банкоматы с деньгами, а некоторые снимают вклады в банках

Интернет-платежи не работают, в некоторых банкоматах закончились деньги. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

- В пятницу мне должны были начислить зарплату, но эсэмэски о приходе денег не было. В понедельник я позвонил в банк, мне сказали: «Все смотрите в своем личном кабинете». Но какой личный кабинет? Интернет лежит по всей стране! - рассказал «Комсомолке» Андрей, который работает в крупной белорусской IT-компании. - Сегодня пришла смс, и я решил сразу снять все деньги - мало ли что будет дальше. Объездил три банкомата - везде пишет «невозможно совершить операцию». С четвертого раза удалось снять деньги. И то за три подхода - ограничение на выдачу было 600 рублей за раз. Почему решил снять сразу всю зарплату? Чтобы не было проблем с оплатой по карточке - большинство терминалов не работают, многие банкоматы тоже.

Действительно, из-за тотальной блокировки интернета многие терминалы в магазинах, на заправках и в кафе не работают. Белорусы, уже успевшие отвыкнуть от налички, снова сортируют бумажные деньги в кошельках и вспоминают навыки быстрого пересчета монет. Интернет-банкинг у большинства также уже два дня не доступен.

Корреспонденты «Комсомолки» обошли ближайшие к редакции банкоматы. Некоторые действительно не работают - пишут «Нет связи с банком». В некоторых закончилась наличность. Неужели народ готовится к девальвации и выгреб всю наличку?

- Как правило, девальвационные ожидания населения мы видим (или не видим) в виде набегов на обменники, - рассказал «Комсомолке» старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. - Как мне кажется, чисто визуально какие-то очереди были в минувшую субботу. В последние два дня не видно, чтобы люди активно осаждали обменники и создавали очереди. Это может говорить о двух вещах: либо не было девальвационных ожиданий, либо особенно не с чем идти в обменники.

- Месяц назад вы прогнозировали, что девальвации не будет. Какой ваш прогноз сегодня?

- Краткосрочный прогноз у меня не поменялся. За первые два дня после выборов ничего интересного на бирже не происходит. В понедельник доллар на торгах на копейку вырос. Сегодня, во вторник, он чуть снижается. Был повышенный спрос в конце прошлой недели на наличную валюту. Немного подскочили курсы - это было связано с тем, что люди опасались отсутствия интернета. Это был краткосрочный панический спрос. Также это было связано с тем, что перед выборами кто-то получил заранее пенсии, кто-то какие-то выплаты, премии, но даже этот спрос на наличном рынке был краткосрочным и сходит на нет. Поэтому я думаю, что в течение месяца не вижу каких-то причин для девальвации.

Кроме того, в банках все чаще можно наблюдать очереди из желающих забрать свои вклады.

- Причем забирают, даже если есть денежные потери. Например, так называемые безотзывные вклады: если снять их раньше времени, не то что процентов не будет, а даже будет небольшой штраф, - рассказали в одном банке.

А наблюдают ли отток вкладов из банков финансовые аналитики?

- Да, я отток вкладов наблюдаю, - говорит Вадим Иосуб. - Это открытая ежемесячная статистика, правда, точных цифр я сейчас посмотреть не могу - интернет не работает. Заметные оттоки валюты были в марте, когда из-за коронакризиса был скачок курса. Следующий скачок оттока был в июне - на фоне истории с Белгазпромбанком. По июлю цифр еще нет.