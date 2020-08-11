После уличных акций в больницах находятся 200 человек

Среди пострадавших есть участники акции с обеих сторон. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В ночь с 10 на 11 августа после массовых акций в Беларуси снова есть пострадавшие. В общей сложности их уже почти в четыре раза больше, чем было в первый день протестов.

- В последние два дня после несанкционированных уличных акций в службу скорой медицинской помощи и в больницы обратились граждане с различными травмами. На сегодняшний момент в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек, - сообщает пресс-служба Минздрава. - В том числе с ушибами мягких тканей, травмами конечностей. Несколько человек госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а также с травмами грудной клетки и живота. В основном травмы легкой степени тяжести. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано.

Многим понадобилась помощь медиков. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Один из тех, кому понадобилась операция, находится сейчас в реанимации РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Это молодой человек 1991 года рождения, которого прооперировали в 4-й больнице Минска. В его медицинской статистической карте (фото есть в редакции) указана открытая черепно-мозговая травма тяжелой степени, ушиб мозга, субдуральная гематома в левой теменно-затылочной области.

Кому-то оказывали помощь на месте, а кого-то увозили в больницы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Он находится у нас на лечении, - подтвердили в реанимационном отделении РНПЦ. - Родственники уже в курсе, они приходили, врач провел с ними беседу. Остальные вопросы - врачебная тайна.

Среди пострадавших есть и сотрудники Министерства внутренних дел. Об их количестве сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова:

Никто не хотел кровопролития.... Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы.

В Минздраве подтвердили, что погиб один человек. «Смерть наступила до осмотра врачами скорой медицинской помощи», - уточняется в сообщении пресс-службы.