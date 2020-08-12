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Коронавирус в Беларуси, последние новости на 12 августа 2020 года: за сутки заболели 98 человек, а выздоровели - 674

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на среду, 12 августа 2020 года
Елена ПриходькоЕленаПриходько
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В Беларуси проведено более миллиона тестов на COVID-19

В Беларуси проведено более миллиона тестов на COVID-19

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ситуация в Беларуси

Актуальную статистику по коронавирусу сообщил Минздрав. По последним данным, в республике зарегистрировано 69 102 случая COVID-19 (+98 за сутки). За все время в стране выздоровели и были выписаны 65 893 пациента (+674 за сутки).

К сожалению, справиться с вирусом удалось не всем: за период с начала вспышки умерли 595 белорусов (+3 за сутки). Отмечается, что они имели не только подтвержденный «ковид», но и ряд хронических заболеваний.

Всего белорусские специалисты провели 1 384 026 тестов.

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