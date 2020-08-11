«Сын ушел на день рождения. Вторые сутки не знаю, где он»: у изолятора на Окрестина сотни людей, которые ищут родных

Люди приходят на протяжении всего дня Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За двое суток по всей стране задержали уже около 5 тысяч человек. Задержанных в Минске отвозят в том числе в изолятор временного содержания и центр изоляции правонарушителей – они находятся на улице Окрестина в Минске.

Те, кто оказывается здесь в первый раз, растерянно спрашивают: "А каков алгоритм, как узнать, где мой сын?". Но, похоже, что работающего алгоритма нет Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 13 часов 11 августа здесь собрались около 250 человек, это родственники задержанных. Многие пришли с огромными пакетами – надеются передать вещи и продукты своим близким. Люди растеряны – большинство просто не знает, где находятся их родственники.

- В РУВД молчат, здесь тоже никакой информации, в Жодино не снимают трубку, - плачет девушка, которая разыскивает своего брата.

Те, кто здесь уже не первый день, заметно спокойнее «новичков», помогают другим: «Возьмите полотенце, присядьте. Передачу вам все равно не дадут передать».

Передачи у родственников пока не принимают Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обстановка у стен изолятора напряженная. Как только в дверях показывается человек в форме милиции, тут же собирается толпа – люди ждут списков с фамилиями задержанных, которые находятся здесь, на Окрестина. Милиционер разочаровывает: ничего нового этим людям он сказать не может, свежих списков у него нет. Как только заветный листок все же оказывается у родственников, все 49 фамилий сначала громко зачитывают, потом список фотографируют и передают друг другу по Bluetooth – интернета в стране практически нет уже третьи сутки. На этом листке – 49 фамилий, последняя дописана черной ручкой.

Эти списки составляют волонтеры Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За всем происходящим с крыши ИВС и ЦИП наблюдают несколько человек, одетые в камуфляж, лица спрятаны за масками. Периодически мужчины осматривают территорию с биноклей.

За происходящим с крыши наблюдают силовики Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Вторые сутки пошли, как я не знаю, где мой ребенок»

Татьяна уже вторые сутки пытается узнать, где ее сын. Вечером 9 августа он был на Пушкинской.

- Он не участвовал в митингах, в центре города не был. Пришел на день рождения – сходили с ребятами за шаурмой, еще куда-то.

Татьяна уже два дня сидит у изолятора - надеется узнать, где ее сын Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Так загулялись, что метро уже закрылось. Он мне позвонил в час ночи, сказал, что в метро не пускают, я предложила вызвать такси. Я звонила в разные службы два часа – безрезультатно. Сын решил идти пешком от Кальварийской до нашего дома на Ландера . Он был один, собирался на работу в ночь. В 2:30 он позвонил, а через 20 минут связи с ним уже не было. В 5 утра он появился в сети, но звонки кто-то сбрасывал. Наутро мы поехали по РУВД – я хотела только знать, все ли с ним нормально, жив ли он. Обзванивали суды – никакой информации нет. Со вчерашнего дня мы находимся здесь. Я даже не знаю, в Жодино он или в Минске. Вторые сутки пошли, как я не знаю, где мой ребенок.

Люди помогают друг другу, чем могут Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Татьяна сидит здесь весь день – домой уезжает только на ночь.

- Еда у меня с собой - вот сосиски, - показывает женщина. - Людей сегодня в несколько раз больше, чем вчера. Мы друг друга уже все знаем - как родня. Большое спасибо волонтерам, которые составляют списки, сами поехали проверять, кто сейчас в Жодино.

Как только в дверях показывается сотрудник МВД, к нему сразу подбегает толпа людей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Волонтеры, которые записывают фамилии задержанных – самые популярные здесь люди. К девушкам выстраивается очередь из взволнованных родственников.

- В нашем списке - не меньше тысячи фамилий за два дня. Мы всех записываем и передаем в изолятор. Сегодня списки пока не возвращали. Есть понимание, что здесь, на Окрестина, находится примерно одна треть задержанных, в Жодино – две трети. У нас есть только небольшой список с фамилиями людей, которые точно находятся здесь.

За двое суток по всей стране задержали уже около 5 тысяч человек. Задержанных в Минске отвозят в том числе в изолятор временного содержания и центр изоляции правонарушителей – они находятся на улице Окрестина в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Карина ищет своего мужа. Его задержали вечером 9 августа на улице Якуба Коласа.

- Он был с младшим братом и еще одним приятелем. Ребята просто пропали, никакой информации о них не было до середины следующего дня. Потом младший брат вышел на связь: рассказал, что их привезли в 3 ночи в какой-то актовый зал: голова в пол, руки на переднее сиденье – нельзя было даже пошевелиться. В 12 дня его просто отпустили – сказали, это твой счастливый билет.

Карина уже была в Жодино – там никакой информации о муже она не узнала.

- Просто скажите, где он – больше ничего не надо! Такое ощущение, что они сами не знают, какие у люди у них сидят.

«Камера рассчитана на 4 человек - нас было 17»

Алесю 10 августа, отпустили из ИВС. 11 августа она пришла сюда уже по своей воле - девушка пытается узнать, где ее парень.

Алеся рассказала о своем задержании и условиях в камере Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы были на протесте, но нас забирали вообще не в тот момент. Я возвращалась с парнем домой, мы шли просто по тротуару. Никого вокруг не было – просто мужчина решил перейти дорогу перед бусом с ОМОН. Бус остановился, начали орать ему «мордой в пол!», потом увидели нас, подлетели, пару раз ударили дубиной и закинули в автозак. Мне повезло – в «стакане» я была какое-то время одна. Мужчины там оказались вчетвером – последний человек туда заползал на коленях, как собака.

В изоляторе Алесе прошлось пройти унизительную процедуру досмотра – девушка должна была полностью раздеться и присесть.

- Камера рассчитана на 4 человек, нас было 17. Кто-то спал на тумбочке, кто-то на полу, кто-то на столе. Места вообще не было. Нас не кормили, на всех была 1,5-литровая бутылка воды. У одной девушки была пулей прострелена нога. С нами в камере была гражданка России – она просила вызвать консула, сообщить в посольство о том, что она здесь. На тот момент, когда нас отпускали, никакой речи о консуле не было.

Некоторые ждут вестей уже два дня Фото: Святослав ЗОРКИЙ

10 августа Алесю и других девушек отпустили.

- На столе была большая стопка протоколов. Сказали, что если собираешься читать протокол, останешься еще на 72 часа. Как вы понимаете, протокол я не прочитала, поэтому здесь. Мама сейчас звонит каждые полчаса, просит никуда больше не ходить.

Люди ждут списка с фамилиями задержанных, которые находятся здесь Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На ступеньках у ЦИП стоят адвокаты. С минуты на минуту должны начаться суды над их подзащитными. Процессы пройдут прямо здесь, в центре изоляции правонарушителей.

- Это связано с тем, что такое количество людей сложно перевозить в суды. И, если раньше с ними просто связывались по скайпу, то сейчас, когда нет интернета, уже суд должен переехать в ЦИП. Сегодня, 11 августа здесь будут суды над задержанными 9 августа. В Жодино, насколько я знаю, пока проходят процессы над задержанными раньше.

Люди в толпе тем временем обсуждают условия содержания. Шутят об отелях с одной звездой и деревянным настилом вместо кровати Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Иди домой! Вот вам перемены!»

Люди в толпе тем временем обсуждают условия содержания. Шутят об отелях с одной звездой и деревянным настилом вместо кровати. Юмор помогает справляться с мыслями, что сейчас их родные испытывают эти условия на себе.

- Нас вытащили прямо из машины в районе станции метро Фрунзенская, - рассказывает свою историю Анна.

Анна ищет своего мужа - его задержали за то, что сигналил в городе и возмущался жестким разгоном Фото: Святослав ЗОРКИЙ

– Мы выходили без сопротивления, но мужчин все равно избили. Да, мы сигналили, поддерживали толпу. А когда начали задерживать этих людей, в них стреляли резиновыми пулями - кричали «что вы делаете!?». Тогда нас остановили и очень грубо задержали, - продолжает Анна и показывает видео. Человек в пятнистой форме открывает пассажирскую дверь и очень громко орет:

- Вышла из машины!

- На каком основании?

- Вышла из машины, я сказал! За голову! За голову руки!

Девушка провела в автозаке всего 10 минут. Ее мужа оставили в другой машине.

- Я хотела прыгнуть за ним. На меня начали орать: «Иди домой! Вот вам перемены!».

У этой девушки задержали трех родственников. Она просит: "Не пишите о политике, напишите просто о человечности - нам больше ничего не надо" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О задержаниях и напряженных поисках говорят не только на Окрестина. Мужчина в магазине на площади Победы кому-то объясняет по телефону:

- В ЦИПе о нем нет информации, в РУВД трубки не берут. Нужно, чтобы работодатель сделал запрос в милицию: человек вышел с работы и пропал.