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«Будут только трупы. Силовики таким способом на сторону людей не переходят». Макс Корж просит белорусов притормозить протесты

Бороться нужно до конца, уверен Корж, но другими, более безопаными методами
Мария ЭлешевичМария ЭлешевичМарияЭлешевич
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Макс Корж. Фото: Инстаграм maxkorzhmus

Макс Корж. Фото: Инстаграм maxkorzhmus

Белорусский певец Макс Корж высказался о протестах в Беларуси. Кстати, его реакции на события, происходящие в Беларуси, ждали многие.

- Пацаны, на сегодня вы победили. Тормозите сегодня движ. (я говорю только про сегодняшнии день), - написал 11 августа Макс Корж на своей странице в инстаграме. - Вы показали, что можете дать отпор. Навели шуму на весь мир. Эта тема (прямые столкновения) сегодня не сработает в плюс.

Макс пишет, что «победу со дня на день», о которой пишут многие телеграм-каналы, одержать просто нереально.

- Я это вижу своими глазами, находясь в Минске, - пишет Корж. - Сегодня будут только трупы. Силовики таким способом на сторону людеи не переходят. Сеи час в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами. Бороться необходимо. Нужно идти до конца. Требуи те от своих лидеров других решении .

Певец просит, чтобы белорусы берегли себя и не лезли напрямую. - Не забываи те, чьи вы правнуки, - обращается к землякам он. - Передаваи те всем.

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