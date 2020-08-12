Представитель ГУВД Мингорисполкома о переполненных камерах на Окрестина: «Я там не была, не видела. И вы не были»

У ЦИП и ИВС на Окрестина Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во вторник, 11 августа у ИВС на Окрестина дежурили сотни людей, которые хотят знать, где находятся их родственники, которых задержали на акциях протеста накануне. Люди, которых уже отпустили, рассказывали нам об условиях содержания в камерах: в небольших помещениях, рассчитанных на четверых, содержатся в несколько раз больше человек.

- Камера рассчитана на 4 человек, нас было 17. Кто-то спал на тумбочке, кто-то на полу, кто-то на столе. Места вообще не было. Нас не кормили, на всех была 1,5-литровая бутылка воды, - рассказывала Алеся.

С вопросами мы обратились в пресс-службу ГУВД.

- Задержанные, которых уже отпустили, и их родственники рассказывают об условиях на Окрестина: в 4-местной камере находится по 40 человек. Им не дают воды, не передают лекарства. Можете ли вы это прокомментировать?

- Тут нужно, конечно, разбираться, - говорит официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. Я знаю, что с учетом высокой наполняемости в настоящий момент отсутствует возможность передачи каких-либо посылок. Что же касается медикаментов, то там дежурят экипажи скорой помощи, там есть фельдшера, штатные сотрудники. Если человеку становится плохо, ему оказывают медицинскую помощь.

- А по поводу переполненных камер? Люди могут только стоять, потому что нет места.

- Я-то там не была, не видела. И вы не были там. Тут надо поразбираться, сколько там человек сейчас находится. Я услышала ваш вопрос.

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