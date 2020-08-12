«Мы в офисе узнали и присоединились»: кто эти женщины в белом, которые 12 августа устроили яркую акцию

В Минске прошла женская акция солидарности против насилия.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Утром 12 августа около Комаровского рынка собрались десятки женщин в белой одежде и с цветами в руках. Они вышли в центр города на молчаливую акцию. Всего было более 200 женщин.
- Эта акция против насилия, - говорит одна из минчанок.
Девушки держали в руках сердечки.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Проезжающие мимо машины сигналят в знак солидарности, у Комаровки стоит непрерывный гул. Женщины выстроились в цепочку, держатся за руки и периодически поднимают их вверх. Некоторые держат в руках плакаты «Насильно мил не будешь», «Не жалей меня - бей. Пожалей своего сына». У некоторых в руках сердечки.
На Комаровке один парень подарил женщинам по цветку и сказал им спасибо.
- Я не знаю, чему посвящена эта акция, я пришла просто потому, что я против насилия, которое творится на улицах в Минске по ночам. Мои дети вздрагивают и плачут по ночам от взрывов и выстрелов. Они спрашивают меня: «Кто это делает?» Я больше не хочу такого, - говорит Екатерина из микрорайона Малиновка. В ее руках цветы. - Они - символ мира.
- У меня сына задержали. Он 8 августа шел на свидание к своей любимой девушке. Они должны были встретиться в 9 часов на станции метро «Октябрьская». Девушка его не дождалась. Я написала заявление в милицию о пропаже сына. Только вчера вечером я узнала, что он в Жодино. Трое суток я не знала, где сын, - встревоженным голосом говорит минчанка Наталья. - Я была возле ЦИПа на Окрестина. Один молодой человек, который оттуда вышел, рассказал, что в двухместной камере было 38 человек, и они спали стоя. У них была вода, но их не кормили.
Акция началась с Комаровского рынка.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
- У меня брат задержан 11 августа. Где он, я не знаю, - говорит женщина. - Он ехал возле стелы в машине. Двоих ребят из машины забрали. Задержали очень грубо. Племянницу с мужем отпустили.
На площади появились сотрудники милиции и попросили разойтись:
- В случае невыполнения законных требований сотрудников милиции вы будете привлечены к установленной законом ответственности.
Кто-то в ответ демонстративно заложил руки за голову.
82-летняя пенсионерка рассказала, что подошла к машине, где сидят силовики.
- Я им сказала: «Молодежь не трогать!» Они молчат, ничего не говорят.
Почти у каждой женщины в руках были цветы.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Проезжающий мимо автозак девушки встретили громкими аплодисментами.
- Девчата, не убегаем! Занимаем очередь в автозак. Пускай везут! - предлагает женщина из толпы.
Десятки женщин в белой одежде и с цветами в руках пришли в центр города, чтобы показать, что они против насилия.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Одна часть женщин направилась в сторону площади Якуба Коласа, другая - осталась.
Дойдя до Ботанического сада, женщины свернули и направились в центр города. Возле ЦУМа женщины остановились и снова взялись за руки. Кто-то оставил на асфальте цветы, как это делали и на Комаровке.
Одна из девушек показывает татуировку на ноге с надписью:
- Цветы лучше пуль.
Девушка набила себе татуировку еще до недавних событий в Минске.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
- Мы работаем в офисе на проспекте Независимости, но узнали об акции и тоже присоединились, - говорит минчанка. - Так получилось, что сегодня я тоже в белом!
Проезжающие мимо машины сигналили девушкам в знак солидарности.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Во втором часу женщины, стоявшие у ЦУМа, разошлись. А вот на Комаровском рынке во втором часу дня другая часть минчанок продолжала стоять.
Уже после обеда женщины дружно продолжили идти по городу, улыбаясь и держа высоко в руках цветы. К ним присоединились и мужчины. Среди них мы увидели и пенсионера, держащего в руках цветочек. Еще один участник акции - мужчина из Гродно, которого задержали в кафе и, по его словам, избили. Участвующих в акции стало больше. В пятом часу они шли по проспекту Независимости и направились на площадь Якуба Коласа.
Люди машут цветами водителям - они сигналят беспрерывно. Проезжающая мимо машина скорой помощи просигналила, а из машины ГАИ помахал женщинам милиционер.
Во время шествия люди выглядывали из окон и поддерживали тех, кто шел с цветами по городу.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Один парень шел с большим рюкзаком, на котором висела бумажка с надписью "Вода". Одна из участниц акции умеет оказывать первую помощь - она специально пришла на акцию, если вдруг кому-то станет плохо.
- В 14.30 девочки пошли по проспекту Независимости. Во главе их ехал мужчина на велосипеде с флагом БЧБ и лайкой, - говорит минчанка Александра. - А потом выскочил ОМОН. Все разбежались. Я с еще кем-то побежала в кафе. Официанты сразу поняли, в чем дело. Они всех быстро рассадили и раздали меню.
Проезжающие автозаки и машины силовиков люди встречают освистыванием. Акция закончилась тем, что все возложили цветы у вечного огня на площади Победы, минутой молчания и молитвой.