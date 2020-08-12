«Мы в офисе узнали и присоединились»: кто эти женщины в белом, которые 12 августа устроили яркую акцию

В Минске прошла женская акция солидарности против насилия. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Утром 12 августа около Комаровского рынка собрались десятки женщин в белой одежде и с цветами в руках. Они вышли в центр города на молчаливую акцию. Всего было более 200 женщин.

- Эта акция против насилия, - говорит одна из минчанок.

Девушки держали в руках сердечки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Проезжающие мимо машины сигналят в знак солидарности, у Комаровки стоит непрерывный гул. Женщины выстроились в цепочку, держатся за руки и периодически поднимают их вверх. Некоторые держат в руках плакаты «Насильно мил не будешь», «Не жалей меня - бей. Пожалей своего сына». У некоторых в руках сердечки.

На Комаровке один парень подарил женщинам по цветку и сказал им спасибо.

- Я не знаю, чему посвящена эта акция, я пришла просто потому, что я против насилия, которое творится на улицах в Минске по ночам. Мои дети вздрагивают и плачут по ночам от взрывов и выстрелов. Они спрашивают меня: «Кто это делает?» Я больше не хочу такого, - говорит Екатерина из микрорайона Малиновка. В ее руках цветы. - Они - символ мира.

- У меня сына задержали. Он 8 августа шел на свидание к своей любимой девушке. Они должны были встретиться в 9 часов на станции метро «Октябрьская». Девушка его не дождалась. Я написала заявление в милицию о пропаже сына. Только вчера вечером я узнала, что он в Жодино. Трое суток я не знала, где сын, - встревоженным голосом говорит минчанка Наталья. - Я была возле ЦИПа на Окрестина. Один молодой человек, который оттуда вышел, рассказал, что в двухместной камере было 38 человек, и они спали стоя. У них была вода, но их не кормили.

Акция началась с Комаровского рынка. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- У меня брат задержан 11 августа. Где он, я не знаю, - говорит женщина. - Он ехал возле стелы в машине. Двоих ребят из машины забрали. Задержали очень грубо. Племянницу с мужем отпустили.

На площади появились сотрудники милиции и попросили разойтись:

- В случае невыполнения законных требований сотрудников милиции вы будете привлечены к установленной законом ответственности.

Кто-то в ответ демонстративно заложил руки за голову.

82-летняя пенсионерка рассказала, что подошла к машине, где сидят силовики.

- Я им сказала: «Молодежь не трогать!» Они молчат, ничего не говорят.

Почти у каждой женщины в руках были цветы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Проезжающий мимо автозак девушки встретили громкими аплодисментами.

- Девчата, не убегаем! Занимаем очередь в автозак. Пускай везут! - предлагает женщина из толпы.

Десятки женщин в белой одежде и с цветами в руках пришли в центр города, чтобы показать, что они против насилия. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Одна часть женщин направилась в сторону площади Якуба Коласа, другая - осталась.

Дойдя до Ботанического сада, женщины свернули и направились в центр города. Возле ЦУМа женщины остановились и снова взялись за руки. Кто-то оставил на асфальте цветы, как это делали и на Комаровке.

Одна из девушек показывает татуировку на ноге с надписью:

- Цветы лучше пуль.

Девушка набила себе татуировку еще до недавних событий в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы работаем в офисе на проспекте Независимости, но узнали об акции и тоже присоединились, - говорит минчанка. - Так получилось, что сегодня я тоже в белом!

Проезжающие мимо машины сигналили девушкам в знак солидарности. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во втором часу женщины, стоявшие у ЦУМа, разошлись. А вот на Комаровском рынке во втором часу дня другая часть минчанок продолжала стоять.

Уже после обеда женщины дружно продолжили идти по городу, улыбаясь и держа высоко в руках цветы. К ним присоединились и мужчины. Среди них мы увидели и пенсионера, держащего в руках цветочек. Еще один участник акции - мужчина из Гродно, которого задержали в кафе и, по его словам, избили. Участвующих в акции стало больше. В пятом часу они шли по проспекту Независимости и направились на площадь Якуба Коласа.

Люди машут цветами водителям - они сигналят беспрерывно. Проезжающая мимо машина скорой помощи просигналила, а из машины ГАИ помахал женщинам милиционер.

Во время шествия люди выглядывали из окон и поддерживали тех, кто шел с цветами по городу. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Один парень шел с большим рюкзаком, на котором висела бумажка с надписью "Вода". Одна из участниц акции умеет оказывать первую помощь - она специально пришла на акцию, если вдруг кому-то станет плохо.

- В 14.30 девочки пошли по проспекту Независимости. Во главе их ехал мужчина на велосипеде с флагом БЧБ и лайкой, - говорит минчанка Александра. - А потом выскочил ОМОН. Все разбежались. Я с еще кем-то побежала в кафе. Официанты сразу поняли, в чем дело. Они всех быстро рассадили и раздали меню.

Проезжающие автозаки и машины силовиков люди встречают освистыванием. Акция закончилась тем, что все возложили цветы у вечного огня на площади Победы, минутой молчания и молитвой.