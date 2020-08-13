«Зачем бить тех, кто не сопротивляется, к чему такая жестокость?» Как в Гомеле прошел четверый день протестов

В Гомеле молодежь мирно высказывалась за перемены Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Вечером 12 августа в Гомеле снова вышли на улицы приверженцы перемен. Точнее, дневная акция девушек и женщин плавно перешла в вечерние протесты. Некоторые девушки так и остались стоять в живой цепи у здания цирка, люди стали приносить им воду, чай, продукты, а затем вокруг девушек собрались несколько сотен человек.

Среди собравшихся было много девушек Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Все проходило по обычному сценарию: когда машины стали сигналить, а люди хлопать, появились милиционеры с рупором, заявили о незаконности акции и сказали расходиться. Некоторые ушли сразу, а основная масса - когда увидели несущиеся по улице военные грузовики.

Однако потом люди заметили, что они проехали мимо - наверное, к той колонне из нескольких сот человек, которая ранее двинулась отдельным шествием в сторону микрорайона «Старый Аэродром».

У здания цирка собрались сотни людей, в основном - молодежь Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Тогда все вернулись назад к цирку, кто-то предложил: «Идем на площадь!» И действительно, колонна, тоже из нескольких сот человек, отправилась в сторону главной площади - Ленина. Люди скандировали: «Жыве Беларусь!», доставали бело-красно-белый флаг, кто-то бросил дымовую шашку.

На подходе к площади мимо шествия пронеслись те же военные грузовики и милицейские машины. Тогда появилась идея развернуться и пойти снова к цирку - так все и сделали.

Колонна прошла по центральной улице, скандируя "Жыве Беларусь!" Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Разгон начался на подходе к площадке перед цирком. Люди бросились врассыпную. Вскоре силовики вернулись к машинам, но без задержанных - их «паковали» в милицейские машины, которые прятали во дворах.

Силовики прибыли на разгон шествия с собакой Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Многие участники шествия полагают, что среди них были провокаторы. Молодые люди в балаклавах вырывали палки, к которым подвязаны деревья на улице, и пытались руководить колонной, выкрикивая: «Стоим!», «Идем!», «Поворачиваем!».

- Но никто не видел, чтобы их задержали. Почему? В то же время хватали простых беззащитных щуплых парней. Были и некоторые футбольные фанаты. Они все в милиции на учете. Почему их не изолировали? Это очень странно, - делились мыслями гомельчане, выступающие за мирный протест.

Кстати, на улице Тельмана, прямо на проезжей части, стояли мусорные контейнеры. Показалось, что их кто-то заранее подготовил, чтобы подтолкнуть для сооружения баррикад.

Кто-то выкатил мусорные контейнеры на проезжую часть Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Единичные задержания в тот вечер сопровождались жестокостью. На глазах корреспондента «КП» из милицейских машин выскакивали силовики и хватали молодых людей, которые просто шли по улице по два-три человека, нередко избивая, даже по голове.

А в момент, когда задержанных пересаживали из одного микроавтобуса в другой, сотрудники спецподразделения заламывали руки, били по спине дубинкой, хотя никто не оказывал никакого сопротивления.

- Зачем бить тех, кто не сопротивляется, к чему такая жестокость? - возмущались женщины, тоже ставшие очевидцами.

Силовики зачистили центр Гомеля Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

А на площади Восстания грубо задержали водителя, машина которого была здесь припаркована.

- Всем сесть в машины! - приказали силовики с дубинками компании водителей. Одного из них, почему-то, выхватили и потащили в грузовик.

Было видно, как допоздна милицейские машины ездили по улицам и дворам в поисках тех, кого можно задержать. Кстати, ОМОНа на разгонах не видно уже второй день - гомельчане предполагают, что бойцов отправили в Минск.

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