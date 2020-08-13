Задержанные в Гомеле о действиях силовиков: «Четыре часа лежал лицом в пол, нас били, угрожали. Почему?!»

На спине Алексея - следы от дубинок Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Глубокой ночью к Гомельской областной клинической больнице привозят избитых людей. Их жестко задержали на вечернем мирном протесте, а затем избивали в автозаках и РОВД, заявляют гомельчане. Подтверждения тому - гематомы, синяки и ссадины. Избиения сопровождались нецензурной бранью, угрозами и оскорблениями, говорят задержанные.

22-летний Алексей едва ходит. Он показывает следы ударов на шее, спине, ногах ягодицах – парень весь в красно-синих пятнах.

- Мы спокойно шли с друзьями по улице, когда увидели проезжавший мимо автозак. Вдруг он остановился, и на нас выскочили «люди в черном». Без разбирательств затащили в автозак и начали бить руками, ногами, дубинками. При этом все время оскорбляли матами, кричали «сколько вам заплатили, вы фашисты, наемники» и еще что-то про то, что нами управляют из-за границы и нас надо ставить к стене, расстреливать.

Медики диагностировали много травм Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Алексей и другие избитые парни не знают, как объяснить жестокость и агрессивность силовиков:

- Их специально так настраивают, чтобы вызывать ненависть к простым людям?

Алексей говорит, что его с друзьями продолжили избивать в райотделе милиции:

- Всех положили лицом в пол в актовом зале, связали руки за спинами и снова начали бить ногами и дубинками. Орали: «Вы шли нас убивать!» Хотя у нас не было вообще ничего такого с собой, обычные вещи. Все отобрали, и когда я уезжал, не нашел денег и ключей от квартиры. Пока так и не вернули. Заставили удалить все полностью с телефона. У меня поднялось давление, заболело сердце, мне вызвали «скорую». Заключение - черепно-мозговая травма, множественные гематомы.

Рядом сидят двое приятелей, с виду - еще почти дети. Оба избитые:

- Шли с девушкой по улице. Подлетели, стали бить дубинками, руками, ногами, кричать: «Сколько вам заплатили!» Угрожали в автозаке, что они нас изнасилуют, убьют.

Ребята утверждают, что видели, как другому парню, с длинными волосами, ножом обрезали прядь.

40-летнего мужчину били не только дубинками и ногами, но и головой об асфальт Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Среди пострадавших есть и взрослые люди. 40-летний мужчина ехал на велосипеде, когда на него набросились силовики:

- Сразу стали бить, оскорблять, брызнули перцовым газом, били головой об асфальт, кричали про какие-то 50 рублей, которые мне якобы заплатили за участие в акции. Когда привезли в РОВД, там стояла группа очень агрессивно настроенных милиционеров. Положили лицом в пол, продолжили бить и унижать. Это продолжалось четыре часа, пока я не потерял сознание.

Также в больнице мы заметили нескольких избитых несовершеннолетних парней, которые ждали осмотра врача с мамами.

В пресс-службе УВД Гомельского облисполкома заявили на наши сообщения об избиениях задержанных:

- Если они не согласны с действиями сотрудников милиции, то имеют право обратиться в прокуратуру.

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