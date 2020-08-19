Координационный совет: «У нас была попытка установить телефонный контакт с Администрацией президента»

Бывший директор Купаловского театра Павел Латушко и доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В президиум Координационного совета вошли семь человек, среди которых писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, экс-дипломат и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова.

Координационный совет ставит своей целью поиск путей для преодоления политического кризиса в Беларуси и обеспечение согласия в обществе. При этом представители совета отмечают, что не ставят своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса.

Координационный совет считает, что для восстановления статуса Беларуси как демократического и правового государства необходимо выполнить требования, среди которых прекращение насилия, политического преследования со стороны властей, освобождение политзаключенных, выплата компенсаций всем пострадавшим, признание выборов президента недействительными.

- Помимо принятия резолюции была также организована работа рабочих групп, - сказал юрист Максим Знак.

Одна из групп будет заниматься вопросами помощи тем, кто стал жертвой насилия со стороны правоохранителей. Еще одна группа будет оказывать помощь бастующим рабочим заводов. Также есть группа, на которую возложена работа по сбору доказательств фальсификаций на выборах.

- Как вы собираетесь призвать власти сесть с вами за стол переговоров? - спросили журналисты.

- Нами была сегодня предпринята попытка установить, по крайней мере, первый телефонный контакт с высокими представителями Администрации президента для того, чтобы проинформировать о реальных целях и задачах, который ставит перед собой Координационный совет, нежели те, которые озвучиваются в СМИ, - сказал Павел Латушко.

- А если власти откажутся пойти на диалог, какие будут ваши действия?

- Мы ожидаем диалог. И это сегодня требует весь белорусский народ. Тот политический кризис, который сейчас есть в Беларуси, нужно решать, - говорит доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

По словам Ковальковой, та информация, которая распространяется о наличии программы Координационного совета в СМИ, не соответствует действительности.

- Никаких программ на сегодня, пока формируется совет, у нас нет, - подчеркивает Ковалькова.

- Какая будет помощь бастующим рабочим и политзаключенным? - спросила "Комсомолка" у Ольги Ковальковой.

- Создана рабочая группа. В первую очередь им нужна юридическая поддержка, о которой сейчас говорят практически все представители предприятий, заводов. Будет работать в рамках совета целая группа, и за каждым предприятием будет закреплен человек, который сможет осуществлять коммуникацию, поддержку и будет понимать, что нужно, в чем есть запрос.

Напомним, вечером, 18 августа, в Минске собрались представители Координационного совета, который был создан по инициативе Светланы Тихановской. Его официальная цель - консолидация общества и организация мирного и законного транзита власти.

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