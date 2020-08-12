Брест 11 августа: протест ушел в лес, милиция проверяет сумки и телефоны, во дворах - военные с оружием

В центре Бреста 11 августа милиции было больше, чем протестующих. Фото: Оксана БРОВАЧ

Несмотря на отсутствие стабильной интернет-связи, город наполнился слухами о возможных диверсиях и российском спецназе на окраине города, в районе форта №5. Также активно циркулировали вбросы про применение против протестующих боевого оружия.

- Я не понял, а где все? - задает вопрос в никуда мужчина, двигаясь в сторону улицы Советской.

На следующий день после ожесточенного противостояния между протестующими и милицией, когда ОМОН применял светошумовые гранаты и стрельбу резиновыми пулями, в центре Бреста вечером подозрительно пусто. Заведения и магазины так же, как и вчера, закрылись раньше времени. По пешеходной улице гуляют люди, но их здесь меньше, чем обычно.

В районе керосиновых фонарей на асфальте пятна крови, рядом с ними белые и красные гвоздики. По словам очевидца, это кровь протестующего, которого несерьезно зацепило резиновой пулей в понедельник.

Кровь пострадавшего от резиновой пули и цветы в центре Советской. Фото: Оксана БРОВАЧ

Площадь Ленина снова оцеплена, на каждом перекрестке работают сотрудники ГАИ, но движение не перекрыто. Скоплений протестующих не видно. Если эти люди и есть, то держатся обособленно, в группы не собираются. Около 19:30 на улице Советской были задержания, милиция забрала журналистов TUT.BY. Также задержаны несколько велосипедистов.

В начале Советской людей встречают ОМОН, автобус с милицией и два автозака. Несколько десятков бойцов в обмундировании стоят и на пешеходной аллее проспекта Машерова. Всех прохожих вежливо просят открыть рюкзаки и сумки. В остальное время заметно скучают: сидят на бордюре, о чем-то общаются друг с другом. Вокруг ЦУМа периодически ходит несколько бойцов ОМОНа с дубинками на изготовку.

- Моего парня сегодня задержали из-за фотографий. Мы ехали по карману на Машерова, подъезжали к KFC. Сотрудники милиции попросили нас открыть багажник. Мы открыли, там все хорошо. А потом попросили показать в телефоне галерею. Там были сегодняшние фотографии и видео ОМОНа и военных во дворах – мы этим просто шокированы. И из-за этих фотографий парня задержали. Я свой телефон успела спрятать под сиденье и сказала, что у меня его нет с собой, - рассказывает «КП» брестчанка.

О запрете фотографировать на телефон, агрессивной реакции милиции на фото и о требованиях удалить снимки в разговорах с журналистами рассказывают многие из протестующих и просто тех, кто проходил мимо и решил запечатлеть происходящее.

Во дворах с тыльной стороны центральных улиц действительно много военных в полной экипировке - в шлемах, бронижилетах и с оружием. Там же припаркованы грузовики, на которых приехали военные. По информации «КП», это военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Бреста. В районе площади Ленина были замечены солдаты-пограничники.

Как оказалось, из центра протест переместился в лес - в парк воинов-интернационалистов, где 2 августа происходил массовый митинг Светланы Тихановской. Часть людей стояла вдоль улицы Московской и выкрикивала ругательства в адрес милиции. Очевидцы рассказывали о стрельбе в парке воинов-интернационалистов: даже когда стемнело, ОМОН там гонял протестующих.