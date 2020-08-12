Протесты в Минске 11 августа: люди собирались на Притыцкого, в Серебрянке и Уручье

Протесты в Минске 11 августа 2020 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси - третий день протестов. Люди, не согласные с результатами выборов, выходят на улицы, автомобили сигналят. 11 августа, в отличие от предыдущих двух дней, люди собирались локально. В телеграм-каналах призывали не идти к универсаму «Рига» и к стеле, где происходили протесты день назад.

Станция метро «Пушкинская»

Днем сюда несли цветы в память о мужчине, погибшем во время протестов 10 августа. После 20.00 здесь начались задержания. Люди собирались на возвышенности около кинотеатра "Аврора" и гостиницы "Орбита". Силовики бегали за людьми, которые собирались в группы.

Вечером 11 августа недалеко от гостиницы «Орбита» у журналиста «Комсомолки» Павла Мартинчика силовики забрали карты памяти со снимками. Также забрали карты памяти у фотографов TUT.BY Вадима Замировского и Дарьи Бурякиной, Associated Press Сергея Грица и «Нашей Нiвы» Надежды Бужан.

Притыцкого в районе ТЦ «Тивали» и станция метро «Cпортивная»

Около 21.00 на улице Притыцкого недалеко от ТЦ "Тивали" прогремели несколько выстрелов.

- Около метро силовики стреляли резиновыми пулями. Мужу попали в спину и в руку - между локтем и кистью, - рассказывает минчанка Надежда. - Пуля - круглая, черная, пару сантиметров в диаметре - попала ему в руку. Приехала скорая: обработали руку, перебинтовали. Предлагали поехать в больницу. Проверили, что ребро целое.

Каменная Горка: у магазинов «Алми»,, «Мартин», «Материк», Green City

На каменной горке собралось несколько сотен протестующих. После 21.00 к «Алми» подъехал желтый рейсовый автобус с надписью «Заказной» с мигалкой на передней панели. Из автобуса вышли силовики, начали разгонять людей. Часть протестующих скрылась во дворах, их преследовали. Часть забежала в магазин "Алми", куда следом зашли и правоохранители. Людей задерживали.

Одним из мест сбора стала Каменная горка. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На улице ОМОН стрелял в людей резиновыми пулями, бросали дымовые шашки. Около магазина «Мартин» люди выстроились в цепь. Протестующие строили баррикады из мусорок и скамеек. По информации «Радио Свабода», городской транспорт около магазина «Материк» не останавливался. Силовики задерживали и тех, кто сидел на скамейках и летних террасах.

Протестующие выстраивались вдоль дороги. Некоторые были с флагами Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С разными флагами Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Силовики использовали светошумовые гранаты Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые протестующие - фаеры Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Серебрянка

После 23.00 здесь собрались сотни протестующих, они пускают фейерверки в сторону силовиков. На пересечении Рокоссовского и Плеханова - баррикада из мусорных баков и досок.

Протестующие выстроили баррикаду из мусорных баков Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Приехала милицейская машина, в людей начали бросать светошумовые гранаты, передает БелаПАН. Вскоре большинство людей разошлись, а баррикаду разобрали. Приехало 7 автобусов, из которых вышли несколько сотен ОМОНовцев. Забирали оставшихся людей.

В скором времени баррикады разобрали силовики Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В автомобилях на парковке, в которых находились люди, разбивали стекло. Избили журналиста "Комсомолки" Геннадия Можейко, который был с бейджем и в жилетке "Пресса", и водителя.

Около полуночи силовики приехали на зеленых автобусах Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Проезжая часть проспекта Рокоссовского от гипермаркета "Гиппо" до перекрестка с улицей Плеханова была заблокирована приблизительно полчаса. Десятки людей были задержаны. Во дворах силовики светили фонарями в окна.