Юрий Дудь о ситуации в Беларуси: «Мужики!.. Вы становились суперменами не для того, чтобы калечить своих земляков»

Юрий Дудь вспомнил, что не раз в Минске фотографировался с силовиками и военными. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

«Комсомолка» уже сообщала о том, что с вечера дня президентских выборов, 9 августа, в Беларуси повторяются массовые акции протестов, по всей стране силовиками были задержаны несколько тысяч человек, есть пострадавшие и один погибший.

За это время со своими заявлениями выступили некоторые медийные личности, в том числе и репер белорус Макс Корж, который сейчас находится в Минске. Он призвал белорусов бороться до конца, но безопасными методами.

Решил прокомментировать ситуацию в Беларуси и россиянин Юрий Дудь, он не находится сейчас в нашей стране, но ранее не раз бывал в Минске и, поэтому сам решил обратиться к белорусским милиционерам, военным и силовикам - «хоть молодым, хоть старым».

- Иногда кипеш становится настолько возмутительным и опасным, что надо высказаться и соседям. Что я увидел из своей хаты за последние дни? Как вы бьете и стреляете в безоружных людей на улице. Как ваш главный оппозиционный кандидат (простая, смелая, сильная женщина) пропала на какое-то время в здании ЦИК. Спустя сутки госмедиа распространили ее видеообращение, в котором она читает по бумажке. Как несколько журналистов иностранного государства, приехавшие освещать выборы, просто пропали и почти двое суток не выходили на связь, - перечисли Дудь.

Не исключая необходимость существования силовых структур в любом «нормальном государстве», журналист был категоричен:

- Вы тренировали эту силу и становились суперменами не для того, чтобы калечить своих безоружных земляков. Если вы делаете это по собственной воле, полагаю, что вы не правы…

Завершая обращение к белорусским силовикам, Дудь посоветовал, чтобы они не лишали себя будущего из-за «главного начальника», и выразил уважение ко всем, кто поборов страх заявляет о произошедшем.

- Мое уважение и поклон всем силовикам, которые сегодня же выдохнут, задумаются и больше не поднимут на свой народ ни руки, ни дубинки, ни ствола, - резюмировал журналист.

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