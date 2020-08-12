Скидки на учебу платникам после срочной службы предоставят по среднему баллу

Льготы для срочников добавляются. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На скидки от сформированной стоимости могут рассчитывать те, кто после срочной службы получил рекомендации военных частей и поступил на платное обучение в высшие и средние учебные заведения. На какую сумму будут снижать оплату для отслуживших, пока не ясно. Это предстоит установить Совету министров. А зависеть все будет от среднего балла успеваемости.

О нововведении стало известно из подписанного 10 августа указа президента № 302. Им внесены изменения в указ от 28 февраля 2006 г. № 126 «О некоторых вопросах получения высшего и среднего специального образования на платной основе».

Это не первые за последнее время меры, которыми госструктуры рассчитывают повысить престиж службы в белорусской армии. Немало их и в отношении образования. Так, в прошлом году речь шла даже о доплатах к стипендии вчерашним срочникам. Но пока информации о решении по этому вопросу нет.

Зато по указу №48 за 2020 год после срочной службы или службы в резерве юноши могут бесплатно учиться на подготовительных факультетах и курсах вузов и ссузов. Главное – рекомендации с места службы и средний балл не ниже шести в школьном аттестате или дипломе ссуза. Срок действия этой льготы – год увольнения со службы или следующий за ним год.

При отличных оценках в вузе, ссузе или профтехучреждении отслужившие могут рассчитывать на распределение в первую очередь. Правда, тут надо показать не только высокие показатели в учебе, но и в общественной или научно-исследовательской деятельности. Что под этими формулировками имеется ввиду, гласит президентский указ, определяет Правительство.

А вот по правилам приема в вузы с рекомендациями военных частей и с баллом не ниже 6 в документе об образовании ряд категорий вчерашних военнослужащих могут поступить вне конкурса. Речь об отдельных специальностях вузов Министерства обороны, военных факультетах, других силовых вузах. По рекомендациям воинских частей число поступивших может составить до 30% от контрольных цифр приема, столько же – по рекомендациям органов пограничной службы. Еще 10% льготных мест могут занять несшие службу в почетном карауле.

На востребованные экономикой специальности в вузах и ссузах отслужившие в армии могут зачисляться без экзаменов при наличии мест. Условия те же - рекомендация воинской части и средний балл документа об образовании не ниже шестерки. Согласно перечня Минобразования, к востребованным экономикой специальностям относятся, к примеру, «Технический труд и предпринимательство», «Обслуживающий труд и изобразительное искусство», «Машины и технология обработки материалов давлением», «Металлургическое производство и материалообработка», «Агрономия», «Защита растений и карантин», «Химическая технология переработки древесины», «Зоотехния», «Лесное хозяйство». Всего таких – под тридцать наименований.

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