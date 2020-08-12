Итоги протестов в Бресте и области: 23 человека в больнице, 100 уголовных дел

Задержания возле ЦУМа в Бресте. Фото: Оксана БРОВАЧ

Во вторник 12 августа председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук пригласил журналистов на пресс-конференцию по поводу происходящего в Бресте в последние дни. На ней также присутствовали главный врач Бреста, представители МЧС, ЖКХ, автопарка и регионального подразделения "Белтелеком”. Но больше всего вопросов было к начальнику УВД Брестского облисполкома генерал-майору Александру Астрейко. Ему задавали прямые и острые вопросы о задержаниях журналистов, о возможных необоснованных задержаниях и стрельбе на поражение в городе.

Принципиальным вопросом стало задержание журналиста TUT.BY Станислава Коршунова. По информации очевидцев, около 10 сотруднкиов ОМОНа вечером 11 августа задержали его на улице Советской. На массовых акциях он работает в жилете и с бейджем-удостоверением на шее. Во время задержания громко выкрикивал, что он журналист. Начальник УВД считает, что его задержали обоснованно.

- Никаких облав на журналистов не проводится, вообще. Если ваш коллега задержан, значит, во время нахождения на проведении массовых мероприятий он нарушил действующее законодательство. А именно: не был обозначен жилетом, где прописано его отношение к СМИ, и при себе не имел удостоверения, которое подтверждало бы его аккредитацию и работу по данному направлению, - заявил Александр Астрейко.

Если эта информация неверна, генерал-майор сказал, что об этом можно будет заявить в суде. Журналисты взяли с него офицерское обещание разобраться в ситуации и отпустить коллегу.

«ПО БАЛКОНАМ СТРЕЛЯЛИ БАНДИТЫ?»

Точного количества задержанных милиция не назвала. Известно, что задержанные – в основном, брестчане, среди них есть обладатели паспортов других государств.

Объяснений от начальника милиции добивались и по поводу стрельбы в городе. У журналистов есть достоверная информация о том, что 10 августа по городу ездили микроавтобусы, из которых обстреливали окна жилого дома на улице Набережной.

Известно, что ранение в живот получила одна женщина, которая вышла на балкон посмотреть, что происходит. Главврач Бреста Сергей Кляус подтвердил, что пострадавшая поступила в больницу, ее проперировали. Ранение резиновой пулей он не подтвердил. Есть сведения и о других пострадавших от пуль. По информации главврача, всего после акций протеста в больницы попало 23 человека, за медпомощью обратилось 100.

- У нее ранение передней брюшной стенки. Состояние удовлетворительное, - комментирует главврач.

- Это ранение от резиновой пули?

- Никакого травмирующего ранения на момент госпитализации не было, - заявил Сергей Кляус.

Начальник милиции сказал, что ему об этом факте неизвестно. Стрельба применялась в качестве меры профилактики, для предотвращение противоправных действий. На вопрос о том, что стрелял конкретно по балконам – милиция или какие-то бандиты – он ответил:

- По любому гражданину, который поступает с травмами огнестрельного характера (в больницу – Ред.), по каждому фактупроводится проверка тех обстоятельств, которые называет гражданин. Ни один факт помещения в лечебное учреждение не остается без внимания, - заключил Астрейко.

ПРО ПРОСЬБЫ МИЛИЦИИ ПОКАЗАТЬ ФОТОГРАФИИ НА ТЕЛЕФОНЕ

Брестчане неоднократно рассказывали журналистам и писали в соцсетях, что милиция требовала открыть на смартфоне галерею и требовала удалить фотографии ОМОНа или военных в городе.

- Это мировая практика, когда при проносе любого гаджета, который может в себе содержать признаки взрывного устройства, то есть форма внешняя – гаджет, а обладать иными функциями. Поэтому просят его включить и подтвердить,что он действительно выполняет свое предназначение, чтобы исключить муляж, - объясняет Астрейко.

- Но на каком основании нужно показывать галерею фотографий? Вдруг там личные снимки?

- Вы открыли?

- Нет. Я сказал, что ничего открывать не буду, - говорит журналист.

- И вы пошли дальше. К вам просто обратились, вы не выполнили просьбу и пошли дальше – никакой дальнейшей ответственности нет. Так существенно нарушили ваши права? – парировал генерал-майор милиции.

Также Александр Астрейко сообщил, что в Брестской области возбуждено 100 уголовных дел и около 300 административных. Точное количество задержанных неизвестно. Правовую оценку обещали дать не только действиям протестующих, но и милиции – те, кто считают, что их задержали неправомерно, могут обратиться с заявлением в РОВД.