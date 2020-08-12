Забыли старые обиды: Лявон Вольский и N.R.M. объединились впервые за 10 лет, чтобы поддержать солидарность белорусов

Этого реюниона уж точно никто не ждал.

После разрыва 10 лет назад участники легендарной группы не общались. Все случилось, когда во время затянувшейся творческой паузы участники N.R.M. занимались своими проектами. Пит Павлов, Юрась Левков и Алезис Демидович не раз говорили, что фронтмен Лявон Вольский перестал участвовать в жизни коллектива. А сам Лявон рассказывал: уже постфактум узнал, что N.R.M. начали репетировать и работать без него.

С тех пор музыканты работали параллельно, исполняя как репертуар, написанный за время совместной работы, так и новинки. Лявон Вольский стал востребованным как сольный артист, участвовал в проектах «Крамбамбуля», Volski и других. А N.R.M. поначалу существовали как трио, потом состав пополнялся. Теперь же с Левковым, Демидовичем и Павловым играет сын Пита – Ян Винцент. Но на первых порах группа подчеркивала, что Вольский был и остается членом бэнда – на «Рок-коронации», где N.R.M. получала награду как группа 15-летия, для Лявона даже стоял микрофон.

За 10 лет хватало немало взаимных упреков и недомолвок. Чувствовалось, что обеим сторонам конфликта эта ситуация небезразлична и болит. А еще хватало рассуждений, мол, для объединения нужно, чтобы случилось что-то экстраординарное. Видимо, именно это и случилось.

– Ідэя аб’яднацца на адну песню ўзнікла спантанна, літаральна за пару гадзін да запісу, - рассказал Лявон Вольский на своей странице в Фейсбуке. - Мы пабачылі тую салідарнасць, якую паказаў беларускі народ, натхняльнае яднанне людзей у адказ на несправядлівасць. Пабачылі людзей, спяваючых «Тры чарапахі» на вуліцах, ды вырашылі прадэманстраваць свой прыклад яднання. Вяртання гурта ў класічным складзе не плануецца, гэта была разавая падзея, але забыцца на старыя крыўды і стаць побач адзін з адным – хвалюючыя, але прыемныя пачуцці.

– У часы, калі трэба яднацца – трэба яднацца ўсім, - отмечает Піт Павлов. - Мы ня бачыліся з Лявонам 10 год, адказ, ці магчыма пабачыць N.R.M. у класічным складзе, заўсёды быў адмоўны з абодвух бакоў. Нам пазванілі ў палову на трэцюю, а ў чатыры мы з’ехаліся з розных канцоў горада ды паціснулі адзін адному рукі на студыі. Зайгралі без рэпэтыцый, адразу паразумеліся. Асабіста для мяне гэта былі неперадавальныя шчырыя пачуцці. Як усё хутка можа змяняцца, як хутка можна аб’яднацца. Дзякуй беларускаму народу за гэтую магчымасць.

Напомним, очередной раз вопрос о возможном воссоединении возник в марте 2020-го, когда на 10 платформах сразу появились альбомы группы 1995 – 2007 годов – LaLaLaLa, «Одзірыдзідзіна», «Пашпарт грамадзяніна N.R.M.», «Тры чарапахі», «Дом культуры», сборник «Cправаздача 1994 - 2004», «06». Это был первый официальный релиз наследия N.R.M. на цифровых площадках - прежние выходили только на дисках и аудиокассетах, а в сеть попадали пиратским путем.

«Комсомолка» поинтересовалась тогда у Дмитрия Безкоровайного, руководителя лейбла MediaCube Music, ответственного за переиздание, возможно ли продолжение в виде полноценного реюниона.

- Мы дамовіліся з музыкамі пра тое, што зараз робім паўзу на пэўны час: выдыхаем пасля некалькіх месяцаў актыўнай працы, глядзім на водгукі, аналізуем свае ўражанні. Спяшацца няма куды, - говорит Безкоровайный. - А потым абмяркуем вынікі і падумаем, што можна яшчэ зрабіць у рэчышчы выдання раней створаных матэрыялаў. Атрымаецца ці не - пабачым. Пра большае пакуль размовы няма.

Но жизнь показала, что возможно даже недавно казавшееся невероятным.

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