«Сегодня не та ситуация, когда надо проявлять принципиальность». Витебский чиновник заставлял членов избирательной комиссии изменить результаты голосования?

Директор школы № 44 Сергей Питаленко возглавлял избирательный участок, на котором голоса подсчитали скрупулезно. После этого к педагогам пришел чиновник районной администрации. Фото: vitebsk.biz.

Аудиозапись с избирательного участка № 25, который работал в витебской средней школе № 44, появилась в сети 10 августа. Автор утверждает, что на ней записан разговор главы администрации Октябрьского района Сергея Сташевского с членами избирательной комиссии. Чиновник выясняет, каким образом оказалось, что в результате голосования большинство голосов набрала Светлана Тихановская.

Приводим фрагменты из расшифровки аудиозаписи:

- Добрый вечер, закрывайте двери, поговорим за закрытыми дверями. Я так понимаю, все осознают ситуацию. … Ну, рассказывайте тогда, как так у вас получилось. … Ваши коллеги посчитали чуть-чуть иначе, чем вы. … Мне не хочется, чтобы вы были единственными, кто каким-то образом непонятно чем руководствуется: там, здравым смыслом, чувством гордости, ответственности и так далее, выбился из общей массы, - говорит чиновник.

Далее он делает членам комиссии «жесткое предложение»:

- У меня есть к вам очень жесткое предложение изменять протокол. И менять кардинально цифры между третьим и четвертым кандидатом.

При этом чиновник признает, что подсчеты, сделанные на участке № 25, были правильными:

- Сегодня не та ситуация, когда надо проявлять принципиальность. Коллеги, но я еще раз говорю, вы молодцы, вы коллектив. Вы высказали свою позицию. Я за это вас уважаю, но сегодня надо сделать по-другому. … Я тоже видел эти урны с гармошками. Не только у вас. И белые манжетики у людей. Вы думаете, я просидел в кабинете четыре дня? Нет.

Тем, кто принципиально не хотел подписывать измененный протокол, Сташевский предложил сказаться больными:

- Кто принципиально не хочет подписывать этот документ, все равно нужно, чтобы осталось 2/3 комиссии. Значит, 2/3 остаемся, а остальные могут почувствовать себя очень плохо и покинуть помещение. Тогда в протоколе будет стоять «хворы» и подписи ставить не нужно будет.

Директор 44-й школы Сергей Питаленко, который был председателем избирательной комиссии на этом участке, комментировать ситуацию не хочет.

- Давайте отложим разговоры на потом, когда ситуация станет более-менее определенной, - предложил он корреспонденту "КП".

Питаленко лишь подтвердил, что запись подлинная, но отметил, что не знает, кто ее сделал. Кто-то из членов комиссии записал разговор без его ведома.

- Если бы этот человек попросил у вас разрешения вести запись, вы бы разрешили?

- Скорее всего, разрешил бы. Но не думаю, что запись нужно было выкладывать в свободный доступ. По крайней мере, не сейчас, - говорит директор.

Сергей Питаленко в работе избирательных комиссий участвует с 1994 года, но такой активности на выборах, как сейчас, не видел.

- Люди шли как на праздник, веселые, радостные, - вспоминает он, как прошел в СШ № 44 день 9 августа.

- Минут за 15 до окончания голосования пришла бабушка, она с трудом шла, такая хрупкая, согнутая. Ей по ступеням помогали подняться сотрудники МЧС, - рассказывает один из членов комиссии. - И вот эта бабушка выходит из кабинки, а у нее в руках бюллетень, сложенный гармошкой! Мы все ахнули, побежали смотреть в списки, какого же она года рождения. Ей 81 год!

Сергей Питаленко сейчас в Витебске - герой. Его узнают на улицах, люди подходят, чтобы выразить ему поддержку, звонят, пишут, пока были перебои с интернетом - забросали смс-ками. За принципиальность благодарят и знакомые, и бывшие ученики, и незнакомцы.

Другие члены избирательной комиссии (большая часть их – педагоги этой же школы, плюс несколько медиков), чьи контакты нам удалось найти, тоже не хотят разговаривать об этой ситуации.

- Если в отношении учителей будут применять какие-то репрессии, административные меры, директор сможет защитить свой коллектив? У него есть такие механизмы? - спрашиваю у знакомого педагога.

- Если к ним захотят что-то такое применить, директор не сможет защитить даже себя, - отвечает тот.

К сожалению, мы не смогли связаться с главой администрации Октябрьского района Сергеем Сташевским. В приемной отвечают, что он на больничном.

- Вряд ли Сергей Викторович сможет с вами разговаривать, он серьезно болен, - ответили в приемной.