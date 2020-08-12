Как в Минске сотни женщин в белом выступили против насилия над митингующими: фоторепортаж

Молчаливая акцию протеста в знак солидарности.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Утром 12 августа около Комаровского рынка собрались сотни женщин в белой одежде и с цветами в руках. Они вышли в центр города на молчаливую акцию, посвященную протесту против разгона силовиков на ночных митингах.
Сотни женщин в белой одежде пришли на молчаливыю акцию.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Молчаливая акция против насилия.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Акция против насилия.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Женщины несли цветы в знак протеста против ночного насилия.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Сотни женщин пришли на митинг против насилия на ночных митингах.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Сотни женщин пришли на митинг против насилия на ночных митингах.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Около Комаровского рынка собрались сотни женщин в белой одежде и с цветами в руках.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
У Комаровки стоит непрерывный гул машин.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Протесты в центре Минска.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Молчаливая акция протеста в знак солидарности.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Сотни женщин пришли на митинг против насилия на ночных митингах.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Сотни женщин пришли на митинг против насилия на ночных митингах.
Фото: Павел МАРТИНЧИК