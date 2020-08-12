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Как в Минске сотни женщин в белом выступили против насилия над митингующими: фоторепортаж

Женщины собрались у Комаровского рынка, чтобы выразить свой протест против насилия на акциях протеста в столице
Павел МартинчикПавелМартинчик
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Молчаливая акцию протеста в знак солидарности.

Молчаливая акцию протеста в знак солидарности.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Утром 12 августа около Комаровского рынка собрались сотни женщин в белой одежде и с цветами в руках. Они вышли в центр города на молчаливую акцию, посвященную протесту против разгона силовиков на ночных митингах.

Сотни женщин в белой одежде пришли на молчаливыю акцию.

Сотни женщин в белой одежде пришли на молчаливыю акцию.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Молчаливая акция против насилия.

Молчаливая акция против насилия.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Акция против насилия.

Акция против насилия.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Женщины несли цветы в знак протеста против ночного насилия.

Женщины несли цветы в знак протеста против ночного насилия.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сотни женщин пришли на митинг против насилия на ночных митингах.

Сотни женщин пришли на митинг против насилия на ночных митингах.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сотни женщин пришли на митинг против насилия на ночных митингах.

Сотни женщин пришли на митинг против насилия на ночных митингах.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Около Комаровского рынка собрались сотни женщин в белой одежде и с цветами в руках.

Около Комаровского рынка собрались сотни женщин в белой одежде и с цветами в руках.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

У Комаровки стоит непрерывный гул машин.

У Комаровки стоит непрерывный гул машин.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Протесты в центре Минска.

Протесты в центре Минска.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Молчаливая акция протеста в знак солидарности.

Молчаливая акция протеста в знак солидарности.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сотни женщин пришли на митинг против насилия на ночных митингах.

Сотни женщин пришли на митинг против насилия на ночных митингах.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сотни женщин пришли на митинг против насилия на ночных митингах.

Сотни женщин пришли на митинг против насилия на ночных митингах.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

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