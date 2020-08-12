Как в Минске сотни женщин в белом выступили против насилия над митингующими: фоторепортаж

Молчаливая акцию протеста в знак солидарности. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Утром 12 августа около Комаровского рынка собрались сотни женщин в белой одежде и с цветами в руках. Они вышли в центр города на молчаливую акцию, посвященную протесту против разгона силовиков на ночных митингах.

Сотни женщин в белой одежде пришли на молчаливыю акцию. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Молчаливая акция против насилия. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Акция против насилия. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Женщины несли цветы в знак протеста против ночного насилия. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сотни женщин пришли на митинг против насилия на ночных митингах. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сотни женщин пришли на митинг против насилия на ночных митингах. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Около Комаровского рынка собрались сотни женщин в белой одежде и с цветами в руках. Фото: Павел МАРТИНЧИК

У Комаровки стоит непрерывный гул машин. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Протесты в центре Минска. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Молчаливая акция протеста в знак солидарности. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сотни женщин пришли на митинг против насилия на ночных митингах. Фото: Павел МАРТИНЧИК