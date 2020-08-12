Мобильные операторы Беларуси обещают компенсировать абонентам пропажу интернета

Мобильные операторы компенсируют своим абонентам пропажу интернета.

Оператор A1 определился, как будет компенсировать пользователям отсутствие интернета. Частично компенсируют абонентскую плату за трое суток: с 9 по 11 августа включительно. Объем компенсации зависит от тарифа.

На тарифах, в абонентскую плату которых включено от 500 Мб до 9 Гб трафика, компенсируют 30 % ежедневной абонентской платы за три дня. На тарифах, в абонентскую плату которых включено от 10 Гб интернета, компенсируют половину абонентской платы за три дня. А с тех, у кого в тарифный план входит только интернет, не возьмут абонплату за три дня.

Абонентам фиксированного домашнего интернета от A1 компенсируют абонентскую плату за три дня. Но если подключен сервис VOKA - только половину.

Все корректировки оплаты произойдут автоматически, компенсация зачислится на баланс. Это произойдет после 16 августа. Абоненты получат уведомление по SMS.

Остальные сотовые операторы тоже заявили, что готовы компенсировать отсутствие интернета, но подробности пока не озвучили.

Главный белорусский провайдер «Белтелеком» о компенсации сообщил предельно лаконично: «Перерасчет абонентской платы будет произведен в установленном порядке».

Частные провайдеры фиксированного интернета о компенсациях пока не объявляли.

Министерство связи и информатизации Беларуси также порекомендовало операторам электросвязи рассмотреть возможность перерасчета абонентской планы из-за проблем с интернетом.

КСТАТИ

Один час без интернета стоит Беларуси больше 2 миллионов долларов

Международная организация NetBlocks.org, которая занимается защитой прав в цифровой сфере и отслеживанием блокировок Сети, опубликовала отчет об отключении интернета в Беларуси. Из него следует, что его не было в течение 61 часа.

У NetBlocks есть инструмент, позволяющий рассчитывать приблизительную стоимость отключения интернета для разных стран. Для Беларуси это $2 350 078 в час. Если умножить эту сумму на 61 час без интернета, то общая сумма потерь получится больше 143 миллионов долларов.

Эта цифра складывается из гипотетических финансовых потерь бизнеса (например, рекламодатель, разместив рекламу на ресурсе, доступ к которому затруднен, теряет потенциального клиента). Также туда входит процент времени, в течение которого пользователь не мог воспользоваться услугами, которые предоставляет провайдер.

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