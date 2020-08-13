Коронавирус в Беларуси, последние новости на 13 августа 2020 года: 674 выздоровевших за сутки и продукты, которые защищают от COVID-19

Число заболевших коронавирусом в мире превысило отметку в 20,5 миллионов Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Ситуация в Беларуси

По официальной статистике Минздрава, в Беларуси выявлено 69 203 случая COVID-19 (+101 за сутки). После курса лечения выздоровели и были выписаны из больниц 66 178 человек (+285 за сутки). Умерли 599 белорусов (+4 за сутки). Как уточняют в ведомстве, у них были многочисленные хронические заболевания и положительный тест на коронавирус.

За время с начала вспышки «ковида» в стране, белорусские специалисты провели 1 392 662 теста.

Ситуация в мире

Число заболевших коронавирусом в мире превысило отметку в 20,5 миллионов. По данным ресурса worldometers.info, в данный момент активный инфекционный процесс наблюдается более чем у 6,3 миллионов человек. Из этого количества в тяжелом или критическом состоянии находится 1% инфицированных. Выздоровели 13,5 миллионов человек, а умерли 747 тысяч.

Тройка лидером с максимальным числом подтвержденных случаев не изменилась. На первом месте находятся США (более 5,3 млн). Второе место занимает Бразилия (3,1 млн), а третье – Индия (2,3 млн).

Продукты, которые защищают от коронавируса

Исполнительный Директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание» диетолог Зинаида Медведева назвала 5 продуктов, которые помогут укрепить защиту организма от COVID-19.

1. Грибы. Они усиливают защитное действие антител (которые не пропускают инфекцию в организм) в слюне. К тому же содержат селен, а он помогает предотвратить повреждение клеток. Медь и другие минералы, которые также входят в состав грибов, способствуют выработке эритроцитов.

2. Брокколи. Основа нашего иммунитета формируется в кишечнике, а этот продукт поддерживает его работу. А еще брокколи содержит много витамина С (больше, чем апельсин) и кальция. Но имейте в виду: длительная тепловая обработка снижает полезность овоща.

3. Оливковое масло первого отжима. Оно повышает количество и одновременно активизирует иммунные клетки. В состав этого масла входят полифенолы, которые способствуют снижению системного воспаления в организме.

4. Гранатовый сок. Этот продукт, как и брокколи, работает в кишечнике. Он повышает численность полезной кишечной бактерии Akkermansia, отвечающей за иммунный ответ.

5. Голубика и черника. Обе ягоды увеличивают количество и активность иммунных клеток. А еще содержат витамин С и клетчатку.

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