«Мы против насилия в стране». Сотрудники «Минскметропроекта» вышли на улицу

Сотрудники предприятия прошли по улице без лозунгов и транспарантов.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Днем 12 августа в соцсетях появилась информация о том, что сотрудники «Минскметропроекта» протестуют на перекрестке Захарова и Первомайской. Когда мы приехали туда, никого уже не было, но мы пришли на предприятие, чтобы узнать, действительно ли люди выходили на митинг. Вежливый вахтер на проходной звонит в приемную – и директор сразу же соглашается с нами поговорить:
- Я с этой ситуацией пока не разобрался, - говорит Павел Чеканов. - Узнал об этом из мессенджеров от друзей. Буквально через пять минут у меня назначено совещание с начальниками отделов на эту тему.
- Как вы относитесь к тому, что люди вышли на улицу?
- Я считаю, что каждый имеет право на собственное мнение, но увязывать это с позицией организации не хочу. У нас серьезное предприятие, мы занимается даже в какой-то степени секретными делами, и работы очень много. Если люди завтра не выйдут на работу по какой-то причине, я буду очень расстроен. Я хочу, чтобы они приходили на работу работать, а то, чем они занимаются вне предприятия, это должно быть, конечно, в рамках закона, но не против их гражданской совести.
- Вы не будете их наказывать?
- Я еще решение не принял. Мне нужно поговорить с начальниками отделов, разобраться. Позвоните мне через час.
Директор "Минскметропроекта" Павел Чеканов: "Каждый имеет право на собственное мнение, но увязывать это с позицией предприятия не надо".
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В коридорах предприятия знакомимся с людьми, которые выходили на улицу. Они выглядят обеспокоенными – ждут реакции.
- Не знаем, можем ли мы давать какие-то комментарии. Мы считали, что в нашем поступке ничего плохого нет, но теперь не знаем, что скажет начальство.
- А почему вы вышли на улицу?
- Это не протесты. Мы просто вышли показать, что мы против насилия в стране.
Говорят, что на улицу вышло около 80 человек – примерно треть сотрудников предприятия. Они прошли от здания на Соломенной, 13 по Захарова до перекрестка с Первомайской и обратно - без криков, лозунгов и транспарантов.
Через час перезваниваем директору, чтобы узнать, чем закончилось дело:
- Я вынес устное предупреждение. Объявил коллективу, что в рабочее время это недопустимо, и попросил, чтобы сотрудники не увязывали свою позицию с проектным институтом.