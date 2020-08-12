«Мы против насилия в стране». Сотрудники «Минскметропроекта» вышли на улицу

Сотрудники предприятия прошли по улице без лозунгов и транспарантов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Днем 12 августа в соцсетях появилась информация о том, что сотрудники «Минскметропроекта» протестуют на перекрестке Захарова и Первомайской. Когда мы приехали туда, никого уже не было, но мы пришли на предприятие, чтобы узнать, действительно ли люди выходили на митинг. Вежливый вахтер на проходной звонит в приемную – и директор сразу же соглашается с нами поговорить:

- Я с этой ситуацией пока не разобрался, - говорит Павел Чеканов. - Узнал об этом из мессенджеров от друзей. Буквально через пять минут у меня назначено совещание с начальниками отделов на эту тему.

- Как вы относитесь к тому, что люди вышли на улицу?

- Я считаю, что каждый имеет право на собственное мнение, но увязывать это с позицией организации не хочу. У нас серьезное предприятие, мы занимается даже в какой-то степени секретными делами, и работы очень много. Если люди завтра не выйдут на работу по какой-то причине, я буду очень расстроен. Я хочу, чтобы они приходили на работу работать, а то, чем они занимаются вне предприятия, это должно быть, конечно, в рамках закона, но не против их гражданской совести.

- Вы не будете их наказывать?

- Я еще решение не принял. Мне нужно поговорить с начальниками отделов, разобраться. Позвоните мне через час.

Директор "Минскметропроекта" Павел Чеканов: "Каждый имеет право на собственное мнение, но увязывать это с позицией предприятия не надо". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В коридорах предприятия знакомимся с людьми, которые выходили на улицу. Они выглядят обеспокоенными – ждут реакции.

- Не знаем, можем ли мы давать какие-то комментарии. Мы считали, что в нашем поступке ничего плохого нет, но теперь не знаем, что скажет начальство.

- А почему вы вышли на улицу?

- Это не протесты. Мы просто вышли показать, что мы против насилия в стране.

Говорят, что на улицу вышло около 80 человек – примерно треть сотрудников предприятия. Они прошли от здания на Соломенной, 13 по Захарова до перекрестка с Первомайской и обратно - без криков, лозунгов и транспарантов.

Через час перезваниваем директору, чтобы узнать, чем закончилось дело:

- Я вынес устное предупреждение. Объявил коллективу, что в рабочее время это недопустимо, и попросил, чтобы сотрудники не увязывали свою позицию с проектным институтом.