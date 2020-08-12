В Гродно во время акции протеста пострадала 5-летняя девочка: ее ранило стеклом

Во время одной из акций протеста в Гродно пострадал пятилетний ребенок. Фото: tut.by

11 августа во многих городах Беларуси продолжаются мирные акции протеста граждан, которые требуют проведения честных выборов. Представители власти задерживают демонстрантов с применением дубинок, светошумовых гранат и резиновых пуль. По данным портала tut.by, во время одной из таких акций протеста в Гродно пострадал пятилетний ребенок.

Муж, жена и пятилетняя дочь пытались попасть на своей машине из одного конца города в другой и оказались в потоке сигналящих автомобилей. По словам Инны, они в этом не участвовали - сигнал в машине был сломан.

Затем впереди их машины и еще двух стоящих впереди появилась военная техника и ОМОН. Гродненцы попытался объехать их и свернуть на встречную полосу, но навстречу выбежали омоновцы, начали бить машину дубинками, а сзади в них въехала военная техника. Когда женщина обернулась на заднее сиденье, дочка была в крови. Судя по всему, в нее попали осколки стекла машины.

В больнице девочке наложили четыре шва на голове и диагностировали ушиб. Помятую машину забрали на экспертизу на платную штрафстоянку, муж провел ночь в Следственном комитете, пока выясняли подробности ДТП.

- С дочкой уже все хорошо, рану зашили. Сейчас она спит, врачи назначили постельный режим, - пояснила Инна «Комсомолке». - Муж целую ночь провел в Следственном комитете - освидетельствование на алкоголь, наркотики. Утром его отпустили, теперь он тоже дома. Машина пока на штрафстоянке. Говорят, еще месяц - полтора будет проходить судмедэкспертиза.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, по факту травмирования 5-летней девочки проводится проверка и тщательно выясняются все обстоятельства случившегося.

- Будут предприняты меры, чтобы защитить права ребенка. Искренне сопереживаем семье пострадавшей девочки и желаем скорейшего выздоровления, - написано на сайте УВД Гродненского облисполкома.

Кроме того, там добавили:

- Уважаемые родители! Учитывая сложившуюся обстановку в стране, просим избегать посещения с детьми мест с массовым скоплением людей. Планируя перемещения по городу, заранее учитывайте дорожную ситуацию. Тем более не берите детей на различные несанкционированные мероприятия. Не подвергайте опасности самое дорогое, что у нас есть! Мира и понимания всем нам!